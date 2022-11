Juez define fecha para revelar los nombres de testigos en el juicio de García Luna

Ciudad de México, 30 de noviembre (SinEmbargo).– El Juez Brian Cogan ordenó a la Fiscalía de Nueva York revelar los nombres de los testigos “no sensibles” en el juicio de Genaro García Luna tres días antes de la audiencia, la cual se realizará el 17 de enero de 2023.

De acuerdo con el periodista Keegan Hamilton, corresponsal de Vice, el Juez determinó que los nombres de los “testigos no sensibles” deberán darse a conocer hasta tres días antes de cada audiencia, mientas que “los sensibles o protegidos”, deberán ser revelados 24 horas antes.

Es decir, los fiscales federales mantendrán en secreto los nombres de algunos testigos que formarán parte del juicio al exsecretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), debido a asuntos de seguridad.

UPDATE: Genaro García Luna will appear at his scheduled court appearance this morning at 11:15 am ET via videoconference from jail in Brooklyn. Stay tuned for live coverage of the hearing on this thread…

