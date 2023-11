Juan Pablo Adame entra a cuidados paliativos por cáncer; Josefina lee carta en Senado

Juan Pablo Adame tomó protesta como Senador el pasado mes de abril, luego de que Miguel Ángel Mancera, exjefe de Gobierno de la Ciudad de México, pidiera licencia y le cediera su lugar.

Ciudad de México, 30 de noviembre (SinEmbargo).- El Senador panista Juan Pablo Adame entró a cuidados paliativos en su casa por el cáncer de estómago que le aqueja.

El panista publicó una carta en redes sociales, donde compartió la avanzada etapa del cáncer que tiene, y se despidió simbólicamente del Senado, pues su enfermedad “no dio tregua”, y confía en que el cielo lo espera.

Ayer, su colega Josefina Vázquez Mota leyó ante el pleno del Senado la carta pública de Adame donde compartía su situación.

‘’Hoy entro a una nueva etapa de mi vida, mis oncólogos han sido muy generosos conmigo, han puesto lo mejor de sí para curarme hasta el momento, pero el cáncer no dio tregua. Toca entrar a cuidados paliativos, decidimos tomarlos desde casa, ese espacio de amor y seguridad que hemos construido Eli y yo durante nuestro matrimonio’’, escribió.

También invitó a reflexionar y apreciar sobre disfrutar lo simple y cotidiano como algo extraordinario. ‘’No des por sentadas las cosas que haces cada día, te invito a que encuentres en cada acción lo maravillosa que es la vida y el regalo que significa disfrutar todos los pequeños detalles’’, se leyó en su carta.

El pasado septiembre, Migue Ángel Mancera, coordinador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Senado y exjefe de Gobierno de la Ciudad de México, solicitó licencia para separarse del cargo, y que en su lugar entrara Adame.

Lo que me trae a esta Tribuna es el amor, la admiración y el respeto a nuestro compañero y amigo @JuanPabloAdame, un hombre que Dios me ha dado la bendición de conocer y que me ha pedido que comparta un mensaje de vida y esperanza con este histórico Senado: @JosefinaVM pic.twitter.com/Ozg4O6ZJYC — Senadores del PAN (@SenadoresdelPAN) November 29, 2023

El exjefe de Gobierno de la Ciudad de México refirió que la pausa era con el objetivo de que tomará posesión del cargo el suplente Juan Pablo Adame y cumpliera su sueño de ser Senador de la República.

‘’Voy a solicitar licencia, pero es por el apoyo a un compañero, un compañero querido en el Senado’’, comentó el político.

“Estoy aquí, dando una batalla por mi vida. El cáncer volvió, he sobrevivido a tres cirugías, a 11 sesiones de quimioterapia y aún me faltan 13 más, pero no me voy a detener, no me voy a rendir. Les cuento esto para hacer conciencia de lo más importante que tenemos todos los seres humanos: la vida”, dijo su toma de protesta como Senador.

Cuando tenía 36 años, en abril de 2022, Juan Pablo Adame -entonces secretario técnico de la bancada del PAN en el Senado- dio a conocer que tenía cáncer de estómago y que ese mismo día iba a someterse a una primera cirugía, y en octubre del año pasado informó que enfrentaría su última quimioterapia.

Sin embargo, el cáncer no cedió, por lo que su compañera Josefina Vázquez Mota leyó su carta ante el pleno del Senado.

“Estoy muy en paz, con la tranquilidad y seguridad que Dios está conmigo, que no estoy solo. Sigo disfrutando la vida como un regalo diario, hoy solo asumo esta nueva situación de mi vida con la seguridad de que el cielo me espera, pero no seré yo, ni las expectativas de vida que me dan los doctores los que tienen la última palabra”, finalizó.