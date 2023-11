La activista Karina Rubio Domínguez es hallada sin vida; ubican su cuerpo en una fosa

Por Blanca Carmona

Ciudad Juárez, 30 de noviembre (LaVerdad).-Después de 13 días de permanecer en calidad de desaparecida, la activista Karina Rubio Domínguez, de 36 años, fue localizada sin vida el pasado miércoles 29 de noviembre.

La mujer fue asesinada y su cuerpo enterrado una fosa clandestina en el patio de una casa que es utilizada como yonke en el norponiente de Ciudad Juárez. En una propiedad contigua, también se encontró el vehículo de la víctima, ya desmantelado, informó la titular de la Fiscalía Especializada de la Mujer, Wendy Chávez.

La causa de muerte es traumatismo craneoencefálico ocasionado por un impacto de bala, agregó la Fiscal. Hasta el momento no hay detenidos por este asesinato.

Karina era consejera de Renace y Vive Mujer, una asociación que impulsa actividades en contra la violencia de género, a través de la capacitación a mujeres para identificar, denunciar y superar la violencia.

Su desaparición se reportó el 16 de noviembre. La última vez se le vio en el fraccionamiento Valle Alto. Sin embargo de acuerdo a las primeras indagatorias, Karina fue asesinada y enterrada en Puerto Anapra.

En las primeras horas del 29 de noviembre, a las 02:15 horas el Juez de Control, Carlos Jaime Rodríguez García, autorizó un cateo en una casa ubicada la calle Cangrejo y otra inspección en una vivienda en la calle Raya, ambos domiciliados en la colonia Puerto Anapra, de acuerdo con una orden de cateo que fue pegada en uno de esos inmuebles al terminar las diligencias.

Lo que permitió que casi al alba, los investigadores estatales y un agente del Ministerio Público rompieran candados para ingresar a la propiedad de las calles la calle Raya y Erizo de Mar. Aunque datos extraoficiales indican que, desde la noche del martes, había presencia policiaca en ese sitio.

Ese inmueble está rodeado por una barda de piedras de baja altura, tiene portones fabricados con malla ciclónica y decenas de autopartes estaban rejadas por todo el patio de tierra. Como a la mitad de ese espacio, al parecer se halló un cuerpo femenino inhumado en una fosa.

El otro cateo se realizó en una casa de las calles Cangrejo y Ostras. Ahí se encontró un vehículo Hyundai i10 Sedan de modelo 2020 ya desmantelado, el cual le pertenecía a Karina.

Personal del Servicio Médico Forense (Semefo) recogió el cadáver casi a las 6 de la mañana.

KARINA LLEVABA 13 DÍAS DESAPARECIDA

La mujer –mamá de un hombre de 19 años y una niña de 10– fue vista por última vez el 16 de noviembre, de acuerdo con las pesquisas oficiales y los datos difundidos por integrantes de la asociación civil a la que pertenecía Renace y Vive Mujer.

La Fiscal dijo que FEM recibió el reporte de ausencia la tarde del 18 de noviembre e iniciaron el seguimiento al caso.

Además, explicó que una de las primeras acciones de la Fiscalía fue realizar un cateo en un inmueble del fraccionamiento Infonavit Aeropuerto, a partir de “datos de interés vinculada a la investigación”, que recibió la familia de la víctima. Pero no se obtuvieron datos de relevancia.

Al continuar con la indagatoria para ubicar el último lugar en que la víctima estuvo y siguiendo información que con anterioridad Karina había comentado en su círculo de amigas y familiares, así como al cruzar datos obtenidos al analizar información de una línea telefónica y de videos del sector público y privado “se pudo determinar con certeza que la última ubicación de la activista había sido en el sector de Anapra.

“De lo que se obtiene de ahí, de información, de ese cateo, nos da seguimiento para poder ubicar otros espacios de interés y es donde nos surge el interés investigativo de hacer la intervención en los domicilios en el sector de Anapra (donde se halló el cuerpo de Karina y el vehículo)”, declaró la Fiscal.

KARINA TRABAJÓ EN ASOCIACIONES CIVILES

Rocío Sáenz, presidente de Renace y Vive Mujer, informó que desde hace un año y medio Karina participaba como consejera en esa asociación civil trabajando en el desarrollo de talleres, como organizadora, en la promoción y difusión y también en actividades de beneficencia y apoyo económico para otras mujeres.

Sáenz recordó que Karina se integró a Renace primero como participante cuando estaba en un proceso de duelo por la muerte de su esposo, y después se sumó como consejera.

Además, refirió que Karina era una microempresaria, tenía una clínica para mujeres con problemas estéticos junto a otras mujeres y organizaba tandas para quienes quisieran hacerse una liposucción.

Sáenz consideró que la actuación de la Fiscalía fue lenta en la investigación pues tardaron días en iniciar la búsqueda y los protocolos y procedimientos no responden a las condiciones actuales de violencia.

“Creemos que los procedimientos, los protocolos no responden a las exigencias de las condiciones actuales, … hacemos una exigencia, lo hicimos desde el primer momento de la desaparición de nuestra compañera y por supuesto lo seguiremos haciendo, nos interesa que no sea una estadística más, que no sea de este 99 por ciento donde no se emite justicia para las mujeres, y que se hagan medidas extraordinarias y que verdaderamente la sociedad veamos que cuando se cometen estos crímenes hay consecuencias”, pidió.