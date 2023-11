Hamás libera a 6 mujeres retenidas en Gaza, entre ellas la mexicana Ilana Gritzewksy

Ciudad de México, 30 de noviembre (SinEmbargo).- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó esta tarde la liberación de la mexicana Ilana Gritzewsky Camhi, quien formó parte de los rehenes retenidos por Hamás en la Franja de Gaza.

El ejército de Israel informó que seis rehenes —incluyendo a la mexicana Ilana Gritzewsky— más retenidos por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en la Franja de Gaza fueron sido liberados este jueves, que se suman a las otras dos mujeres que fueron entregadas a primera hora de la tarde.

La Canciller Alicia Bárcena informó a través de su cuenta de X, antes Twitter, la puesta en libertad de la connacional, a lo que agradeció al Gobierno de Qatar por la mediación entre Hamás y las autoridades de Israel.

The eight Israeli hostages released from Hamas captivity tonight: Siblings Bilal and Aisha Ziyadne, Ilana Gritzewsky, Nili Margalit, Shani Goren, Amit Soussana, Sapir Cohen, Mia Schem. pic.twitter.com/3J2ESpZ1tp

