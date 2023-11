NL se complica, también a nivel federal: declaran ilegales spots de Samuel García

El INE señaló que los spots han sido emitidos cuando Samuel García aún está bajo el cargo de Gobernador de Nuevo León, por lo que lo consideró como promoción personalizada.

Ciudad de México, 30 de noviembre (SinEmbargo).- El Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó la retirada de spots publicitarios por televisión y radio correspondientes a la precampaña de Samuel García Sepúlveda, quien busca la Presidencia de la República a través de su partido Movimiento Ciudadano (MC).

La Comisión de Quejas y Denuncias del órgano electoral resolvió una denuncia presentada por los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), dándoles la razón y otorgando medidas cautelares al respecto.

El INE argumentó que los promocionales radiofónicos y televisivos de Samuel García muestra un uso indebido de la pauta asignada al partido político ya que el denunciado actualmente ocupa el cargo de Gobernador del estado de Nuevo León, puesto que dejará el 2 de diciembre como parte de la licencia que solicitó ante el Congreso de dicha entidad, por lo que lo consideró como promoción personalizada y un acto que va en contra del modelo de comunicación política.

“Se ordena al partido reemplazar los promocionales en un plazo máximo de seis horas, y las emisoras de televisión y radio deben detener su transmisión en un plazo de 12 horas”, concluyó la Comisión de Quejas.

Este es un episodio más de una de las varias ocasiones en que Samuel García se ha envuelto en el escándalo por su desencuentro con la coalición opositora Frente Amplio por México, contando con la participación del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y los otros dos partidos que denunciaron los spots del neoleonés ante el INE.

En los últimos días, García ha enfrentado granjas de bots, videos y audios en redes que intentan degradarlo. Incluso ataques desproporcionados contra su esposa, Mariana Rodríguez; esto último llevó a la red social X a cancelarle la cuenta al expresidente derechista Vicente Fox, quien dijo que ella era “dama de compañía”, una definición que, en lenguaje más contemporáneo, se acerca a “escort” o sugiere prostitución. Fox fue demandado ante las autoridades electorales mexicanas, que suelen ser lentas, pero la empresa de Elon Musk se movió, aparentemente, con mayor rapidez con el castigo.

El Presidente López Obrador sostuvo este jueves que “hay mucho encono, mucho coraje, enojo en contra de Samuel” de parte de personajes como Claudio X. González y quienes respaldan las aspiraciones presidencial de Xóchitl Gálvez.

“Cuando surge una candidatura también atractiva para la clase media, según este pensamiento, se inconforman porque sienten que se meten a los terrenos que ellos piensan manejar de manera exclusiva. Están totalmente equivocados. Es el problema de Claudio X. González: que no saben de política, son neófitos en política. No se puede actuar así con ese pensamiento corporativo”, sostuvo el mandatario.

"Se han puesto de acuerdo el PRI y el PAN para oponerse al gobernador @samuel_garcias" Opinó @lopezobrador_ luego de que un grupo de personas irrumpió en el Congreso de Nuevo León durante la discusión por la designación del nuevo gobernador interino. pic.twitter.com/jK5nhOjYru — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) November 30, 2023

“Samuel García: otro peligro para México”, escribió esta mañana Claudio X. González Guajardo en su cuenta de X.

Hijo de un multimillonario que participó en la “guerra sucia” contra Andrés Manuel López Obrador en 2006, él mismo padre de la alianza PRI-PAN-PRD, González resumía en esa frase, quizás sin pensarlo, los tres frentes con los que lidia el Gobernador de Nuevo León y virtual candidato de MC a la Presidencia.

Primero, el frente Nuevo León. Para desgracia de los ciudadanos locales, esa entidad es apenas un escenario de una contienda mayor. Allí, Samuel García está enfrascado en una disputa con el PRIAN, que quiere evitar que deje a un leal como interino en la gubernatura.

Pero este conflicto, que aparenta ser local, tiene otros objetivos: intenta doblegar a García y a MC; a él, forzarlo a regresar a su entidad y al partido, obligarlo a unirse a la derecha.

Samuel García: otro peligro para México. — Claudio X. González G. (@ClaudioXGG) November 30, 2023

González intentó durante dos años, por todos los medios —incluyendo la presión y campañas contra Dante Delgado, líder nacional emecista—, que el llamado “partido naranja” no postulara a un candidato propio en 2024 y se uniera a PRI-PAN-PRD. No tuvo éxito.

Lo anterior lleva al segundo frente. Hijo de las clases altas, originario de una de las entidades más industrializadas de México, la figura de Samuel García atiende el mismo nicho electoral que la virtual candidata de la derecha mexicana: Xóchitl Gálvez.

“La irresponsabilidad y la ambición política del Gobernador tienen a Nuevo León en la ingobernabilidad. El ataque contra el Congreso de Nuevo León atenta contra el pueblo, la democracia y el orden constitucional. Señor Gobernador: deje los caprichos personales y obedezca la Ley. Deje las ambiciones y mejor haga bien su trabajo que para eso lo eligieron. #FósforoFósforo”, arremetió ayer Gálvez luego de la situación que se presentó en la Legislatura local, en el más reciente de los ataques que la precandidata de la oposición ha centrado a Samuel García por la cercanía de ambos en las preferencias electorales.

En tanto que Samuel García reviró: “.@ClaudioXGG el verdadero peligro para México son ustedes. Ayer llegaron con gente armada a imponerle a Nuevo León un gobernador ilegal y eso te parece bien. No solo financias y diriges la guerra sucia, ahora promueves y defiendes asaltos armados. Sí soy un peligro para el PRIAN”.

Todas las encuestas recientes indican que Samuel está más cerca de Xóchitl que la misma Xóchitl del primer lugar. Para cualquiera que aspire realmente competir por el premio mayor en 2024, necesita afianzarse en el segundo lugar. El equipo de Gálvez ve en García un riesgo y por eso lo presiona.

CONGRESO ELIGE A INTERINO. PRIAN INTENTA TOMAR NL A LA MALA, ASEGURA SAMUEL

La noche de ayer, previo a que el Congreso de Nuevo León votara al Vicefiscal Luis Enrique Orozco como Gobernador interino que suplirá a Samuel García, un grupo de personas irrumpió en el salón de sesiones en donde incluso se detonó una bomba de humo. Los dirigentes del PRI y el PAN aseguraron que quienes ocasionaron la trifulca eran militantes de Movimiento Ciudadano, mientras que Samuel García aseguró que todo se trató de un autoboicot de parte de estos partidos.

El diario Reforma señala que funcionarios de Gobierno, regidores y operadores territoriales de MC, formaron parte del grupo que entró por la fuerza e identificó por ejemplo a Miguel Dávila, líder de MC en García, y Jonathan Torres, exfuncionario de la Secretaría de Movilidad y actual operador en MC estatal.

“El show que ayer vieron pues es el PRIAN que quieren generar polémica, quieren generar disrupción para distraerme, no lo van a lograr. Les he dicho ya reiteradas veces que tenemos tres suspensiones, definitivas y provisionales, que establecen que el Secretario General [Javier Luis Navarro Velasco] se va a quedar encargado y el cuate que nombraron ayer es igual que la manzana completamente inelegible, está impedido y no vamos a dejar que se apoderen del nuevo Nuevo León”, expresó Samuel García en un video.

😳 De no creerse lo que pasó en el

Congreso de Nuevo León, tomas de tribuna con gases. Si así van a ser las cosas, no me quiero ni imaginar la Cámara de Diputados y el Senado si Samuel García llega a la Presidencia. Así no… pic.twitter.com/kwGMtD9JPA — Laura Brugés (@LauraBruges) November 30, 2023

Asimismo, en un video más reciente, Samuel García señaló que 26 diputados y diputadas del PRI y del PAN “intentaron tomar Nuevo León a la mala”, además de señalar que elementos de la Fiscalía estatal ingresaron al Congreso “armados de manera inédita”.

Acusó a Zeferino Salgado, a Adrián de la Garza y Francisco Cienfuegos de “tener secuestradas” las instituciones del estado: el Poder Judicial, el Congreso y la Auditoría Superior; así como señalarlos de “robar en sus municipios del PRI y PAN”.

“Esos 26 diputados violaron varias sentencias, varias suspensiones provisionales y varias suspensiones definitivas que los impedían a nombrar a un interino que estuviera fuera de la plataforma de MC”.

"Intentaron tomar Nuevo León a la mala" Acusa Samuel García (@samuel_garcias) al PRIAN de imponer a Luis Enrique Orozco como gobernador interino . pic.twitter.com/6cX7ZgegCg — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) November 30, 2023

Finalmente, aseguró que el PRIAN está “preocupado” ante las próximas elecciones del 2024, donde Samuel y su partido formarán parte de la contienda que, aunque como parte de la facción opositora, no irán juntos.

“‘Alito’ [Moreno Cárdenas, presidente del PRI], Markito [Marko Cortés, dirigente del PAN], [Vicente] Fox, Xóchitl [Gálvez] y Claudio X. González, están preocupados porque esta es su última elección, saben que el PRIAN en el 2024, será borrado del mapa”, señaló.

— Con información de Obed Rosas