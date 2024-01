Chivas derrota a Toluca en la cuarta fecha del Clausura 2024; Chicharito no figura

El Guadalajara deja satisfecha a su afición con un arranque en el que demostró ser competitivo al obtener su primer triunfo con un 3-2 sobre el Toluca.

Por César Huerta y Carlos Rodríguez

Ciudad de México, 31 de enero (AsMéxico).– Las Chivas de Fernando Gago están diseñadas para atacar. La noche de ayer martes tuvieron ventaja tres veces. En las dos primeras, cedió el empate muy pronto. Pero la tercera resultó la definitiva para superar por 3-2 al Toluca. Primer triunfo en el Torneo Clausura 2024 para el Rebaño Sagrado, que ha dejado un grato sabor de boca a sus aficionados.

Trepidante primer tiempo se vio en la cancha del Estadio Akron. Apenas se movió el balón, Guadalajara se fue encima del rival. Víctor Guzmán presionó para provocar el robo. Erick Gutiérrez tomó la redonda y avanzó hasta cederle a Roberto Alvarado. El Piojo dejó el esférico atrás para Fernando Beltrán, que venía de frente al arco.

Fuera del área, el Nene se acomodó. Dio vuelo a la pierna derecha. Disparo potente que superó el vuelo de Tiago Volpi. Entró pegado al poste. Golazo de Chivas a los 18 segundos de acción. En medio de la celebración, el árbitro fue llamado a revisar. Tras consultar el VAR, Fernando Hernández anunció a los presentes que el tanto era válido. No vio falta previa del Pocho Guzmán.

Pero el juego fue de toma y daca. Toluca respondió rápido. Minuto 6: Iván López hizo una estupenda recepción dirigida para llevarse la marca de Jesús Gilberto Orozco Chiquete en el mismo movimiento. Lanzó un centro raso. Mateo Chávez llegó primero. Le salió lo novato. En el intento de cortar, puso la pelota en el poste. Casi es autogol. En el rebote, Marcel Ruiz solo tuvo que empujar el 1-1.

✅ Primer partido del año

Las oportunidades se presentaron una tras otra en ambos arcos. Marcel Ruiz cabeceó un tiro de esquina y sobre la línea salvó Gilberto Sepúlveda, al minuto 15. Cuatro minutos después, el mismo Tiba se agregó al ataque, conectó un testarazo a centro de Roberto Alvarado y Tiago Volpi hizo una gran atajada. Emoción gratuita, pues se había marcado fuera de lugar.

Enseguida, Maximiliano Araújo entró al área tras una pared, pero el zurdazo potente que soltó pasó apenas por un costado al minuto 21. Luego, otra de Chivas: Víctor Guzmán levantó un balón a la espalda de la defensa. Dejó solo a Fernando Beltrán, que definió con un cabezazo sin colocación. Tiago Volpi atrapó sin dificultad. El Nene desperdició una importante, al minuto 27.

Guadalajara quería recuperar la ventaja. Primero, José Castillo lanzó desde la derecha un centro que cruzó el área. Por el lado opuesto entró Víctor Guzmán, pero su remate salió por encima al minuto 29. Enseguida, Cade Cowell bajó el balón dentro del área por izquierda y puso un servicio templado. En el área chica, el Pocho cabeceó a las manos de Volpi al minuto 31.

Chivas por fin encontró la forma de hacer daño. Nuevamente la presión para recuperar en campo ajeno. El Rebaño Sagrado quedó en un cuatro contra tres. Pavel Pérez condujo. Decidió no soltar la redonda. Se fue abriendo paso hasta entrar al área por el costado derecho. Frente a Tiago Volpi, definió con un disparo a primer poste. Las redes se movieron con el 2-1 rojiblanco al minuto 42.

Pero de nuevo el gusto no duró demasiado. Maximiliano Araújo descolgó por el costado izquierdo. Lanzó un centro raso. Raúl Rangel se tendió, pero no logró tocar la redonda. Mateo Chávez llegó tarde y no logró cortar. A su espalda entró Brian García, quien solamente tuvo que empujar el balón a las redes para el 2-2 de los Diablos Rojos en el tiempo agregado de la primera parte.

Para el segundo tiempo, la intensidad ya no fue la misma. Ese ritmo frenético era difícil de sostener para ambos equipos. El visitante estuvo cerca de ponerse en ventaja al minuto 54, cuando Jesús Gilberto Orozco Chiquete desvió con la cabeza un centro. El balón salió rumbo a su arco. El Tala Rangel reaccionó a tiempo y desvió a tiro de esquina para evitar el autogol.

Dos minutos más tarde, Cade Cowell Maldonado, esta noche titular por primer vez con el Guadalajara en lugar de José Juan Macías (fuera de la convocatoria por un problema muscular), tomó la redonda por el costado izquierdo. Pisó a fondo el acelerador. Logró quitarse a dos de encima. Recortó al centro. Disparó de pierna derecha. Buscaba el poste lejano. Tiago Volpi se tendió y desvió.

Aunque las aproximaciones ya no fueron tan frecuentes, el Rebaño Sagrado no dejó de insistir. Roberto Alvarado tomó la redonda dentro del área por derecha. Un amague. Se abrió el espacio. Centró retrasado para dejar a Víctor Guzmán solo y de frente al arco. Disparo potente. Una vez más, Tiago Volpi voló para hacer una gran atajada y evitar el gol al 68.

En la recta final, el técnico Fernando Gago hizo cambios completamente ofensivos en busca de la victoria. El joven Armando González tomó la redonda fuera del área. Con inteligencia, abrió hacia la izquierda. Otro recién ingresado, Ricardo Marín apareció en el lugar preciso, en el momento adecuado. Soltó la pierna izquierda.

Disparo cruzado y raso que superó el lance de Tiago Volpi. Estremeció las redes con el 3-2 del Rebaño Sagrado. Explotó la grada del Estadio Akron al minuto 81. En su reaparición tras estar lesionado, Marín ponía de nuevo al Guadalajara en ventaja y se estrenaba con su nuevo número, el 19, luego de ceder el 14 para que lo utilice Javier el Chicharito Hernández.

Las Chivas de Gago no parecen diseñadas para defender. Lo suyo es buscar el arco contrario. Como pudo, se las ingenió para aguantar los últimos embates. Silbatazo final. El Guadalajara ya conoce el triunfo en el Torneo Clausura 2024. El proyecto toma un respiro importante. Con cinco puntos, subió a la novena posición de la tabla. Toluca, por su parte, sufrió la primera derrota y se quedó también con cinco unidades, en el octavo puesto.

CHICHARITO COMO ESPECTADOR

Sin Chicharito. Sin problemas. El delantero Ricardo Marín ingresó desde el banquillo para anotar el gol con el que Chivas se impuso el martes 3-2 sobre el Toluca por la cuarta fecha del Torneo Clausura.

Fernando Beltrán adelantó al Guadalajara desde el primer minuto, Marcel Ruiz empató a los siete, Pável Pérez restauró la ventaja local a los 43 y Brian García concretó una anotación a los 45 para volver a empatar, antes de que Marín concretara el tanto del triunfo a los 80.

Marín, quien ingresó al campo a los 57 minutos por Cade Cowell, es uno de los centros delanteros que Chivas tiene en activo mientras Javier Hernández, su reciente fichaje, completa su rehabilitación de una ruptura de ligamento cruzado.

Hernández, el goleador histórico de la selección mexicana, estuvo sentado en un palco del estadio Akron de la ciudad de Guadalajara. Con el resultado, Chivas consiguió su primera victoria del torneo y tiene cinco puntos para colocarse en la novena posición.

Los Diablos Rojos tienen la misma cantidad de puntos, pero una mejor diferencia de goles y se mantienen en el octavo escalón.

El Guadalajara se adelantó casi de inmediato, cuando el Toluca perdió una pelota en la salida, y el “Nene” Beltrán convirtió con un disparo rasante desde fuera del área que superó el lance del portero brasileño Tiago Volpi.

Toluca empató cuando Ruiz tomó un rebote en el área chica y realizó un tiro potente que dejó sin oportunidad al arquero Raúl Rangel.

Chivas recuperó la ventaja cuando Pérez ingresó al área por la derecha y consiguió su gol con un disparo cruzado al poste derecho de Volpi.

Toluca igualó cuando el chileno Jean Meneses mandó un centro por la izquierda y García apareció en el área chica para anotar por el centro del arco, y el Guadalajara logró el tanto del triunfo en cuanto Marín entró al área por la izquierda y definió rasante.

-Con información de AP

