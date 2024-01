¡Es oficial! Chivas confirma el regreso de “Chicharito” Hernández después de 14 años

Por Carlos Rodríguez

CIUDAD DE MÉXICO (AP).— Catorce años después, el número 14 está de regreso. Javier “Chicharito” Hernández, el goleador histórico de la Selección Mexicana, volverá a Chivas para disputar el Torneo Clausura 2024, anunció el club el miércoles.

Hernández, de 35 años, debutó y jugó con el Guadalajara hasta 2010. Fue cuando dio al salto a Europa para firmar una de las carreras más exitosas de un futbolista mexicano en la historia que lo vio ganar dos títulos de la Liga Premier con el Manchester United.

El “Rebaño Sagrado” no dio a conocer datos concretos sobre la duración del acuerdo ni el salario del atacante.

Hernández llegó a Chivas como jugador libre luego de quedar desvinculado del LA Galaxy de la MLS, donde militó las últimas cuatro temporadas de su carrera.

Ricardo Marín, quien militaba en la segunda división hasta hace seis meses, había sido el último ariete que intentaba consolidarse como el nueve del Guadalajara sin mucho éxito. Marín tuvo que ceder el número 14 en su dorsal para Hernández.

Aunque el “Chicharito” ya tiene un acuerdo para jugar con Chivas su eventual regreso a un campo de futbol es incierto. En junio pasado se rompió el ligamento cruzado de la rodilla y sigue en rehabilitación.

El Galaxy había dado un pronóstico inicial de recuperación para finales de enero.

