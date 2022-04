“Mi respuesta no va a cambiar”, dice “Chicharito” Hernández sobre regresar al “Tri”

Javier Hernández aseguró que todavía sueña con volver a la selección de México y que seguirá dándolo todo por regresar con su país a los próximos partidos.

Por Juan Chourio

Los Ángeles, 14 de abril (LaOpinión).- A pesar de que está atravesando uno de los mejores momentos de su carrera, Javier Hernández sigue sin contar para Gerardo Martino, quien reciente mente volvió a recalcar que no cuenta con el “Chicharito” para la selección. Ante esta negativa, el delantero de LA Galaxy se manifestó y dejó claro su opinión sobre su posible regreso al “Tri”.

Hernández aseguró este miércoles que todavía sueña con volver y que seguirá dándolo todo por regresar a la selección e hizo énfasis en que el día que no quiera jugar con el “Tri” se retirará del futbol, dejando claro que su postura es vestir los colores de México nuevamente.

“Sobre la Selección Mexicana ya saben mi respuesta, no va a cambiar. Voy a seguir dándolo todo, porque mi cabeza está al cien por cien en este proyecto deportivo[de Galaxy]. El día que no quiera ir a la Selección me retiraré”, dijo “Chicharito” en una rueda de prensa organizada por LA Galaxy, dejando claro que su intención es jugar nuevamente con la selección mexicana.

De la misma manera, el delantero mexicano destacó que su familia le ha enseñado que si quieres representar a tu selección debes ser el mejor en tu profesión, por lo que no pierde la esperanza de que Martino reflexione y pueda llamarlo para disputar la Copa del Mundo de Catar 2022.

A pesar del optimismo de Hernández, la realidad parece no ser muy alentadora para él, ya que días atrás el estratega argentino se mostró tajante al asegurar que el “Chicharito” no está dentro de la convocatoria de la selección porque el entrenador de turno no lo ha elegido.

Hernández, que en lo que va de temporada lleva cinco goles en seis partidos con LA Galaxy, no es convocado a la selección desde 2019.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE LA OPINIÓN. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.