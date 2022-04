El empresario Carlos Chavira analiza demandar a César Duarte por daños y perjuicios

Ciudad de México, 31 de marzo (SinEmbargo).- El empresario Carlos Chavira Rodríguez, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Ciudad Juárez, Chihuahua, de 2008 a 2012, aseguró que presentará una demanda por daños y perjuicios en contra del exgobernador César Duarte Jáquez quien lo denunció penalmente en 2012 por un supuesto fraude por 20 millones de pesos.

“Buscaré establecer las condiciones legales de una demanda por daños y perjuicios, que se me hicieron, contra el Gobierno de Chihuahua y el Gobierno de César Duarte y voy a buscar que esos daños que se me reparen se orienten de manera directa al apoyo de todas las víctimas en el estado de Chihuahua y México que han sufrido algún tipo de persecución, que no tienen forma de defenderse porque no tienen recursos”, dijo el empresario en entrevista con Álvaro Delgado y Alejandro Páez en el programa Los Periodistas que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire.

En 2012, César Duarte Jáquez denunció penalmente de fraude a Carlos Chavira Rodríguez cuando buscaba la candidatura a la presidencia nacional del organismo patronal.

Carlos Chavira fue acusado de una supuesta administración fraudulenta en perjuicio del Gobierno de Chihuahua por 20 millones 818 mil pesos bajo la causa penal 339/13 que derivó en orden de aprehensión el 25 de febrero de 2013, luego de que el Gobierno estatal le dio 25 millones de pesos para la celebración del Primer Expo-Encuentro Empresarial, Cultural y Deportivo “Juárez Competitiva” 2011.

Finalmente, más de un lustro después, el empresario fue absuelto por las autoridades judiciales y acusó complicidad entre Duarte Jáquez y dirigentes nacionales de ese organismo empresarial para frenarle el camino.

“A mí me amenazó de muerte, me exigió a titulo de extorsión que le diera 25 millones de pesos en efectivo, amenazó a mi familia, intentó destruirme, a mi hermano lo secuestraron y lo golpearon, le hicieron un simulacro de ejecución por órdenes de Duarte y le dejaron un mensaje que si yo no me declaraba culpable iban a asesinar a toda mi familia, de modo que no me queda duda de esas y muchas ilegalidades que se cometieron en mi contra con la dirigencia nacional de Coparmex de aquel tiempo y que luego tuvo una clara continuidad en la persona de Gustavo de Hoyos”.