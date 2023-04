NO se puede destituir a Norma Piña con firmas; Presidente NO se burló de migrantes

Por León Ramírez, Abril Mulato y Marcos Martínez

Un resumen de las historias e imágenes más populares, pero completamente falsas de la semana. Ninguna de éstas es legítima, a pesar de que se compartieron ampliamente en las redes sociales. The Associated Press las verificó. Aquí están los hechos:

CORTE MEXICANA NO HA SUSPENDIDO REFORMA ELECTORAL DE MANERA DEFINITIVA

LA AFIRMACIÓN: La Suprema Corte de Justicia mexicana suspendió de manera definitiva una Reforma Electoral impulsada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

LOS HECHOS: La suspensión aplicada por la Corte es de carácter temporal, aún no es una resolución definitiva.

El máximo tribunal mexicano admitió a trámite el 24 de marzo una controversia constitucional interpuesta por el Instituto Nacional Electoral (INE) en contra de la reforma impulsada por López Obrador.

Al admitir a trámite la queja del INE, que ha sido crítico de los cambios legislativos impulsados por el presidente en materia electoral, la Corte concedió una suspensión provisional en contra de la reforma.

La resolución judicial fue emitida por el ministro (juez) Javier Laynez. La reforma impulsada por el oficialismo modifica la estructura del INE y sus funciones de fiscalización de campañas.

Críticos y analistas han sostenido que la reforma también podría asegurarle al oficialismo el control del organismo electoral de cara a las elecciones presidenciales de 2024. López Obrador ha dicho que busca renovar el INE para democratizar al organismo.

Tras la decisión de la Corte, en las redes sociales han circulado múltiples afirmaciones falsas en torno a las tensiones entre el tribunal y la presidencia mexicana.

Por ejemplo, una publicación que circula en Twitter dice erróneamente que la decisión de la Corte en torno a la queja del INE es definitiva y que la reforma fue frenada totalmente por los jueces.

Pero en realidad la medida de la Corte es temporal. Al admitir a trámite la queja del organismo electoral, el ministro Laynez concedió una suspensión provisional sobre los cambios legislativos impulsados por López Obrador.

En un comunicado, la Corte dijo que la suspensión definitiva a los cambios se aplicará hasta que ambas partes presenten sus argumentos a favor y en contra de la reforma. Posteriormente, se emitirá una resolución definitiva.

La Corte agregó que admitió a trámite la queja del INE porque la reforma podría implicar una violación a los “derechos político-electorales de la ciudadanía”.

MÉXICO NO CONTEMPLA DESTITUCIÓN DE MINISTROS DE LA CORTE POR ENTREGA DE FIRMAS

LA AFIRMACIÓN: Se requieren 135 mil firmas para destituir a Norma Piña, ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

LOS HECHOS: Las leyes mexicanas no contemplan la destitución de una ministra o ministro de la SCJN por la recolección de firmas, confirmaron especialistas a la AP. Las ministras y ministros podrían dejar su cargo por defunción, renuncia por causas graves o destitución tras juicio político.

Publicaciones que circulan en redes sociales invitan a las personas a firmar un documento con el supuesto objetivo de destituir a Norma Piña, ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), criticada por el presidente López Obrador.

Estas publicaciones suceden en medio de duros señalamientos de López Obrador hacia el Poder Judicial, a quien acusa de ser un bastión del “conservadurismo” y contra su titular, Piña, a quien acusa de desatar “una ola de resoluciones a favor de presuntos delincuentes” desde que asumió la presidencia de la Corte.

Sin embargo, pese a lo que señala la publicación, no hay un mecanismo legal en México que permita la destitución de ministras o ministros de la SCJN recabando firmas.

La constitución mexicana indica que los ministros podrán ser destituidos mediante un juicio político y también que pueden renunciar a su cargo cuando justifiquen una causa grave o serán reemplazados en caso de que fallezcan.

Sergio Charbel Olvera, especialista en Derecho constitucional y profesor, confirmó a la AP que la recolección de 135.000 firmas no conseguirá la salida de Piña. “En el caso de los ministros, las únicas dos figuras que posibilitan la destitución del cargo son el juicio político y la renuncia”, señaló.

En este sentido, añadió que tampoco hay ley alguna que contemple su destitución mediante una consulta popular o la revocatoria de mandato. “La revocación de mandato no sería factible: la constitución establece esta figura únicamente para el presidente”, comentó.

Leslie Jiménez, coordinadora de proyectos en la organización Impunidad Cero, coincidió en que la recolección de firmas no tiene alcance para destitución alguna, aunque reconoció que es una forma de manifestar su inconformidad de forma masiva ante la gestión de la nueva presidencia de la Corte.

“La constitución principalmente y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación no conciben estas formas para la destitución de un ministro o de una ministra de la Corte”, agregó Jiménez.

Este tipo de publicaciones, explicó la especialista, generan expectativas erróneas en la población, lo que desemboca en un mal entendimiento de los procesos legales. “Cuando se junten las firmas, va a chocar con el tema normativo y al final es una forma de frustración ante el sistema”, añadió.

Durante un evento convocado por López Obrador el pasado 18 de marzo, simpatizantes de Morena quemaron una figura de Norma Piña, una acción que fue condenada por el propio presidente, activistas y el Poder Judicial Federal.

La AP ha identificado la difusión de publicaciones que tergiversan o fabrican resoluciones del Poder Judicial y las atribuyen erróneamente a la presidenta de la Corte.

VIDEO NO MUESTRA A PRESIDENTE MEXICANO BURLÁNDOSE DE MIGRANTES QUE MURIERON EN INCENDIO

LA AFIRMACIÓN: Un video muestra al presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, riéndose de los migrantes que fallecieron en un incendio que tuvo lugar en un centro de detención de migrantes en la ciudad fronteriza de Ciudad Juárez, México.

LOS HECHOS: El pasado 27 de marzo se registró un incendio en un centro de detención del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez que dejó un saldo de al menos 39 muertos. Además, 28 migrantes fueron trasladados “en estado delicado-grave a cuatro hospitales de la localidad para su atención inmediata”, según dijo Migración.

De acuerdo con la agencia migratoria, el incendio comenzó en una zona de dormitorios donde había 68 hombres alojados. El presidente de México detalló en su conferencia matutina del martes que los migrantes quemaron colchonetas como protesta cuando pensaron que iban a ser deportados.

En redes sociales, algunos usuarios criticaron la respuesta del presidente mexicano y reprocharon que la falta de protocolos de seguridad y de atención a migrantes por parte de las autoridades migratorias y de la actual administración habían sido la causa de lo ocurrido.

Pero algunas publicaciones tergiversaron las palabras del mandatario sobre lo ocurrido en Ciudad Juárez.

Una publicación compartida en WhatsApp y Twitter señala falsamente: “Amlo se ríe de la tragedia donde murieron más de 10 migrantes”. El texto está acompañado de un video en el que se muestra la leyenda: “CIUDAD JUÁREZ: AMLO CULPA A LAS VÍCTIMAS Y LUEGO HACE CHISTES”.

En la grabación se muestra a López Obrador hablando sobre los fallecimientos de los migrantes en un inicio y luego riéndose.

“(…) de migrantes. Tuvo que ver con una protesta que ellos iniciaron a partir, suponemos, de que se enteraron que iban a ser deportados, pusieron colchonetas del albergue, y les prendieron fuego y no imaginaron que esto iba a causar esta terrible desgracia. También sucede con los economistas, sólo los antropólogos y los arqueólogos”, dice el mandatario antes de reírse.

Pero la grabación fue editada. Dos declaraciones que el presidente hizo en su conferencia matutina del 28 de marzo y que no tienen relación alguna fueron editadas pegadas para simular que el presidente se burló, pero eso no ocurrió.

La primera parte del video sí está relacionada con el incidente ocurrido el lunes en la noche. Al inicio de su conferencia, el mandatario informó lo que había ocurrido en Ciudad Juárez.

La última frase que se incluye en el video es parte de la respuesta del presidente a una pregunta sobre si consideraba “que hay que reformar al sistema judicial, pero sobre todo a la Suprema Corte desde la formación educativa”.

A esto el mandatario respondió que el predominio del neoliberalismo ha afectado, entre otras cosas, la educación y la formación de los profesionales y que actualmente muchos se enfocan en intereses empresariales e individuales.

López Obrador puso de ejemplo a la abogacía y señaló que lo que predomina es “lo mercantil, lo penal, todo lo relacionado con los intereses individuales”. Agregó que el problema de fondo es que dichos abogados “no están preparados ni tienen una mística para defender al pueblo”.

Posteriormente, el mandatario dijo que lo mismo pasa con economistas y otros profesionales y añadió: “Sólo los antropólogos y los arqueólogos se salvan de eso, pero por lo general…” y fue entonces cuando se rio.

Esta declaración se dio más de una hora y media después de que se hiciera la primera declaración sobre la muerte de los migrantes. Segundos después, López Obrador afirmó que el problema era estructural y que “hay que cambiar los planes de estudio”, regresar a lo público y “poner en el centro el interés general, no en lo individual”.

FOTOGRAFÍA NO MUESTRA A ATACANTE DE NASHVILLE, ES UN COMEDIANTE

LA AFIRMACIÓN: Difunden fotografía de Samantha Hyde, quien abrió fuego en una escuela en Nashville y abatió a seis personas.

LOS HECHOS: La fotografía está editada y en ella aparece Sam Hyde, una personalidad de internet, cuyo nombre e imagen se ha relacionado erróneamente con otros tiroteos masivos. La policía identificó a Audrey Hale como la persona responsable del ataque.

Seis personas murieron en una pequeña escuela privada cristiana al sur del centro de Nashville, Tennessee, abatidas por una persona a quien la policía identificó como Audrey Hale, reportó Associated Press.

De acuerdo con las autoridades, las víctimas fueron Cynthia Peak, de 61 años; Katherine Koonce, de 60; Mike Hill, de 61; y Evelyn Dieckhaus, Hallie Scruggs y William Kinney, de entre 8 y 9 años. La policía mató a Hale.

Ante este tiroteo, páginas y usuarios de redes sociales compartieron la imagen de una persona de cabello rubio con un rifle en las manos, asegurando que se trataba de quien abrió fuego, aunque indicaron que su nombre era Samantha Hyde.

If you see that the shooter’s name is Samantha Hyde and is a MtF transwoman, that’s a lie.

It’s a fake image and a MAGA disinformation tactic after every mass shooting. The real image is of Sam Hyde. #Nashville #NashvilleCovenantSchool pic.twitter.com/fNT9EWYWH5

— Jackie (@TargaryenFyre) March 27, 2023