Secretaria de Seguridad: La estación migratoria en Juárez cierra en forma definitiva

La FGR también confirmó que las cinco de las seis personas detenidas por ser presuntamente responsables del incendio al interior de las instalaciones de un centro de detención de migrantes del Instituto Nacional de Migración.

Ciudad de México, 31 de marzo (SinEmbargo).– La Secretaria de Seguridad Ciudadana del Gobierno federal mexicano, Rosa Icela Rodríguez, confirmó este viernes que la estación migratoria de Ciudad Juárez donde un incendio dejó 39 muertos y 28 heridos será cerrada inmediatamente y de forma definitiva.

“Se ha tomado la determinación de suspender desde ya y de forma definitiva la operación de la estación migratoria de Ciudad Juarez, Chihuahua, por lo que personas migrantes albergadas ahí se trasladarán al Centro de Integración para el migrante ‘Leonora Vicario’”, dijo en rueda de prensa.

En el tercer reporte de la SSCPC sobre el tema, Rodríguez también detalló que se ha abierto un procedimiento sancionador contra la empresa Grupo de Seguridad Privada CAMSA, por nueve irregularidades, incluida la falta de registro de trabajadores: había reportado apenas cuatro uniformados y en realidad tenía más de 500 que incluso usaban armas.

La funcionaria del Gobierno federal afirmó que “no encubriremos a nadie” y se llegará al fondo de los hechos. “No seremos cómplices de quienes ocasionaron la tragedia que indigna a la nación, porque no es esa la política de ese Gobierno”, aseveró.

El proceso sancionador es contra la empresa Grupo de Seguridad Privada CAMSA, quien resguardaba el albergue de Ciudad Juárez donde ocurrió el incendio que mató a 39 migrantes, y se tienen identificados a los socios, representantes y apoderados legales para las investigaciones.

“Fue notificada debido a que incurrió en al menos nueve omisiones”, dijo, incluidos ofrecer servicios diferentes a los autorizados y bajo el nombre de Grupo Tag Seguridad Privada Profesional. “A pesar de haber reportado trabajar con solo cuatro elementos de seguridad y no tener permiso de portación de armas, en realidad realizada tareas de seguridad intramuros, protección a funcionarios, escoltas y elementos armados, localización de GPS satelital, rastreo, seguridad para eventos especiales, capacitación en seguridad, consultoría en seguridad electrónica, controles de acceso y sistemas de videovigilancia”, explicó.

La adjudicación directa que tenía CAMSA –del 1 de marzo al 31 de diciembre de 2023– fue rescindido. “Con el Inami [Instituto Nacional de Migración] tenia 503 elementos en distintos inmuebles”, destacó Rosa Icela.

Además, omitió actualizar el registro nacional de empresas, personal y equipo de seguridad privada relativo a sus sucursales; no evitó aplicar o tolerar tortura o actos degradantes; no inscribió ni capacitó, menos presentó, a su personal operativo a exámenes médicos y toxicológicos; tampoco los inscribió ante el registro de personal de seguridad pública y su uniforme.

CUATRO DADOS DE ALTA

En cuanto a las personas heridas, la Secretaria de Seguridad confirmó que, de las 28 que se encontraban hospitalizadas, cuatro ya fueron dadas de alta, por lo que el resto continúa en atención médica del Instituto Mexicano del Seguro Social, del Hospital General de Ciudad Juárez y también en instalaciones del ISSSTE.

“Decirles que personal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Secretaría de Gobernación, acudió también a Ciudad Juárez para entrevistarse con las víctimas, colaborar en su identificación y brindarles asistencia a ellas y a sus familias. Para este fin, se integró un grupo de trabajo con el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), la Comisión Estatal de Atención a Víctimas y el Instituto Federal de Defensoría Pública, para avanzar de manera coordinada con los esfuerzos”, detalló la funcionaria.

Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores encabeza un grupo de trabajo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en el que participan cónsules de Honduras, Guatemala, El Salvador, Colombia y Venezuela, así como la Fiscalía General de la República, para identificar de forma oficial a las personas fallecidas.

“Ayer dijimos: hasta donde tope. No tiene justificación, fueron muchas pérdidas de vida, ¿cómo se justifica el crimen? No hay. Lo que queremos hoy es castigo, en eso estamos trabajando”, contestó la Secretaria ante el cuestionamiento de la prensa sobre no descartarse sanciones a la compañía o a otros funcionarios.

“Reiteramos la indignación y el dolor que genera para el Gobierno de México este tipo de hechos. Nuestra política es de cero impunidad, cero corrupción y cero complicidad”, finalizó Rosa Icela.

Por su parte, la Fiscal Especializada en Derechos Humanos de la Fiscalía General de la República, Sara Irene Herrerías, confirmó que las cinco personas detenidas de las seis buscadas por ser presuntamente responsables del incendio en la ciudad chihuahuense recibieron prisión preventiva este viernes, y la próxima semana se determinará si son vinculadas a proceso.

Un Juez determinó la medida cautelar para los agentes migratorios Rodolfo “N”, Daniel “N” y Gloria Liliana “N”; así como al guardia de seguridad de la empresa privada Tank Adán “N”, y el migrante venezolano Jeison “N”, quienes fueron detenidos esta semana luego de que ocurriera el incendio donde murieron 39 personas.

Los acusados son imputados por los delitos de homicidio y lesiones. La audiencia, el cual lleva causa penal 216/2023, inició la mañana del día de ayer y será reanudada el próximo martes 4 de abril, momento en el que se definirá si se les vincula a proceso.