Candidatos en Yucatán se centran en turismo y salud, pero omiten otras necesidades

Los candidatos a la gubernatura de Yucatán han centrado sus discursos en temas como salud, pobreza, turismo y seguridad, pero analistas consultados consideraron áreas cruciales como el campo y la agricultura, que enfrentan rezago y problemáticas, no han recibido la suficiente atención, sino solo intenciones de buena voluntad en lugar de propuestas concretas.

Ciudad de México, 31 de marzo (SinEmbargo).- La salud, pobreza, el turismo y la seguridad son temas fundamentales en Yucatán, los cuales los candidatos a la gubernatura de esa entidad han centrado parte de sus discursos con propuestas; sin embargo, a consideración de analistas consultados, otros temas prioritarios como el campo y la agricultura solo se han realizado planteamientos o “intenciones de buena voluntad”.

Si bien la salud y la seguridad coinciden como parte de las preocupaciones de la población, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG 2023) del INEGI, existen otras problemáticas como el crecimiento desmesurado de la ciudad de Mérida, Yucatán, con gentrificación, y la agricultura, que según expertos entrevistados, no han sido abordadas con profundidad por los aspirantes a Gobernador, entre ellos Renán Barrera, candidato común de la coalición PAN, Nueva Alianza Yucatán y PRI; Joaquín Díaz Mena de la alianza Morena, PVEM y PT; Vida Gómez Herrera de Movimiento Ciudadano y Jazmín López de PRD.

“Algo que solo lo están planteando de pasada y que desafortunadamente es una realidad, es el tema del campo. El tema del campo en este sexenio por parte, tanto del Gobierno estatal como federal, ha sido un tema bastante olvidado. No es que haya sido ignorado completamente, pero hemos visto más grandes obras de infraestructura y turismo, pero el tema del campo parece estar un poco más de lado. Los tres candidatos me parece que lo están llevando hacia la lógica de las ayudas sociales, pero yo no alcanzo a percibir objetivos claros, como sí se alcanzan a percibir cuando hablan de turismo, salud”, indicó en entrevista con SinEmbargo el Doctor en ciencias sociales, Rubén Torres, académico del Centro Peninsular de Humanidades y Ciencias Sociales (CEAPHCIS).

José Francisco Hernández y Puente, académico en retiro de la UNAM y actualmente columnista político en Yucatán, explicó que la región peninsular ha sido prioridad en el Gobierno federal por desarrollar proyectos de infraestructura de gran envergadura. El desarrollo de una red insular peninsular ha sido prioritario, con iniciativas como el Tren Maya, el aeropuerto de Tulum y la refinería, que buscan impactar económicamente y socialmente a la península.

Sin embargo, consideró que en estos seis años de gobierno esos proyectos ya han impactado desde su construcción, pero también están generando una transformación muy acelerada de Yucatán en particular.

“Yucatán apostó desde hace varias décadas a un modelo económico sustentado en el turismo y ahora con el Tren Maya, […], la transformación de Yucatán ya venía, que al mismo tiempo se da de los viejos problemas que tiene el estado sobre los cuales, los candidatos están poniendo poca atención. A mí me parece que los planteamientos de las dos fuerzas políticas más importantes son bastante generales, son planteamientos que hablan del bienestar en general […] pero no hay en realidad un aterrizaje a los problemas centrales y fundamentales, a detalles de lo que está ocurriendo. Un ejemplo muy palpable es el de cómo resolver el crecimiento anárquico que ha tenido la capital del estado, que ha respondido más en los últimos 15 años, a los intereses de las grandes constructoras inmobiliarias y turísticas y no a un proceso de planeación del crecimiento urbano de la ciudad”, señaló Hernández y Puente.

El desarrollo inmobiliario impulsado por el gobierno, explicó el experto, ha elevado los costos de vivienda, desplazando a residentes locales y generando tensiones sociales. A pesar de su impacto significativo, este tema ha sido ignorado por los candidatos, quienes han enfocado más sus campañas en ataques políticos que en soluciones tangibles para enfrentar estos desafíos urbanos, dijo.

“Hay un crecimiento anárquico y desordenado que está comprometiendo el futuro de la ciudad. Sobre esto no se habla. Otro asunto importante, que tiene que ver con esto, es que este crecimiento se da a costa del despojo de las empresas turísticas de la tierra ejidal de los campesinos. Y no solo se lleva a cabo a través de la violación de la ley, sino que en muchos casos se realiza a través de la violencia; el despojo es violento, es fraudulento”, expresó el académico.

El crecimiento desmedido, abundó, también ha generado problemas de contaminación. “El problema de la contaminación, a mí me parece central. Si tú recorres la parte conurbada de la ciudad, alrededor del periférico está llena de comisarías que fueron comisarías ejidales que ahora solo se les quedó el nombre, que pertenecen al municipio y que son prácticamente basureros de la parte central. Estas zonas se han convertido en basureros de las constructoras, el cascajo viene y lo tiran en las comisarías y están convirtiendo la zona metropolitana prácticamente en un basurero”, expresó.

Sobre este tema, Rubén Torres difirió, pues indicó que sí existen propuestas en la materia, en la que incluso el candidato panista, Ruben Barrera, ha planteado un impuesto del 5 por ciento sobre hospedaje y la construcción de un relleno sanitario.

“Un tema importante, me parece que también han tratado los candidatos, es el famoso relleno sanitario necesario para el Estado. Ese es un tema importante porque el crecimiento urbano de la ciudad es una realidad que se está dando. Y desde esa lógica que también ha buscado esta idea de hacer un reordenamiento urbano, ya no en Mérida, sino a las afueras de Mérida, lo que sale del periférico de Mérida, para que no crezca de manera anárquica y no estemos sufriendo las olas de calor que actualmente estamos sufriendo”, dijo.

Hernández y Puente de igual forma coincidió en que el ámbito agrícola en Yucatán es uno de los temas que no se aborda en la agenda política.

“El tema agrario nadie lo toca, nadie se hace cargo. No hay ni un solo planteamiento de los candidatos respecto a cómo le vamos a hacer para resolver este tema del despojo de la tierra de los campesinos que en buena parte explica la pobreza en que están los ejidatarios en diversas zonas de la entidad”, insistió.

SALUD, POBREZA E INSEGURIDAD

La mala atención en centros de salud y hospitales públicos es el problema que percibe la población de Yucatán como el más importante a atender, según la más reciente Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG 2023) del INEGI, que señala que al menos el 56.8 por ciento de la población mayor de 18 años lo considera como la principal problemática actual; le sigue la corrupción con un 46.9 por ciento y, aunque Yucatán tiene una menor incidencia de inseguridad y homicidios dolosos, el 42.2 por ciento de los encuestados lo considera uno de los principales problemas según la encuesta.

Las carencias de salud no son solo una percepción de la ciudadanía yucateca. Los resultados de las más recientes estimaciones de pobreza para 2022 del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) señalan que la población con carencia de acceso a servicios de salud ha aumentado un 163.07 por ciento, pasando de 316,900 habitantes en 2018 a 833,700 en 2022.

Además, en términos de carencias sociales, en Yucatán se observa un aumento del 3.49 por ciento en la población con rezago educativo, pasando de 486,600 habitantes en esta situación en 2018 a 503,600 en 2022.ç

En cuanto a la seguridad, Yucatán, entidad gobernada por el Partido Acción Nacional, se considera uno de los estados más seguros del país. Sin embargo, en lo que respecta a los indicadores delictivos, existen pendientes en relación al feminicidio.

Los homicidios dolosos en Yucatán han mostrado una ligera reducción anual. De las 48 víctimas de homicidio doloso registradas en 2018, la cifra disminuyó a 39 en 2022 y a 34 en 2023.

No obstante, en cuanto al feminicidio, aunque Yucatán mostró una reducción en 2022, con cinco víctimas en comparación con los siete casos registrados en 2018, para el año 2023, el número de feminicidios volvió a subir a ocho.

De acuerdo con los expertos, estos temas se han incluido en la agenda de los aspirantes.

LAS PROPUESTAS

“Las campañas se han centrado principalmente en dos temas que se consideran prioritarios, uno tiene que ver con la famosa paz y seguridad que vive al Estado. Todos los candidatos han puesto énfasis en la necesidad de mantener dicha seguridad, tratando de exaltar un poco la violencia que hay en otros lugares del país, ese es un tema que ninguno de los candidatos ha dejado de tocar. Me parece que este todos saben que ahí se juegan un gran capital finalmente”, destacó Rubén Torres, académico del Centro Peninsular de Humanidades y Ciencias Sociales (CEAPHCIS).

Otro aspecto destacado en la agenda política, de acuerdo con Torres, es el fortalecimiento de las políticas de ayuda social, un área en la que el Gobierno de la 4T ha obtenido un notable éxito simbólico al institucionalizar estas medidas en beneficio de la población y donde los candidatos en Yucatán han subrayado su compromiso de no solo mantener, sino también expandir estas ayudas, asegurando que no se perderán en el camino.

Renán Barrera Concha, candidato de la alianza PAN-PRI-PANAL ha centrado su campaña en desarrollo económico y turístico. Al respecto, en sus propuestas ha enfatizado la necesidad de generar nuevos impuestos para los generadores de empleo turístico, a fin de regularlo.

En ese mismo tema, propone la construcción de un Centro de Convenciones de primer nivel y la creación del Consejo de Promoción Turística de Yucatán para impulsar el turismo y el crecimiento económico en la región.

En el tema de salud, plantea un programa de regionalización en salud, con la creación de 34 centros de atención médica con atención las 24 horas. En cuanto a infraestructura y mejoras urbanas, propone la construcción de una unidad deportiva con pista de tartán, la edificación de un relleno sanitario y el rediseño del periférico de la ciudad de Valladolid, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los habitantes y atraer más turismo.

Respecto a la erradicación de la Pobreza y Seguridad, en su campaña, ha propuesto la creación de un sistema de cuidados para mujeres jefas de familia y acciones para mejorar la seguridad mediante la colocación de más cámaras de seguridad, la adquisición de más patrullas y la mejora salarial de los policías.

Joaquín Díaz Mena, conocido como “Huacho” y candidato de la coalición “Sigamos Haciendo Historia por Yucatán”, quien al ser médico es en este ámbito en donde se ha enfocado pues presentó un plan detallado para transformar el sistema de salud en el estado, con propuestas que incluyen integrar a Yucatán al convenio de Federalización de los Servicios de Salud, lo que garantizaría atención médica gratuita para todos los ciudadanos yucatecos. Infraestructura Hospitalaria, con la construcción de un hospital de segundo nivel, con servicios que incluyen medicina interna, pediatría, ginecobstetricia, cirugía general, ginecología, estomatología, salud mental y adicciones. Esta medida busca ampliar la capacidad y la cobertura de los servicios de salud en áreas actualmente desatendidas.

Además, plantea el programa Aliados por la Vida que propone un enfoque preventivo para la salud mediante el uso de recursos lúdicos, pedagógicos y culturales, con la incorporación de hábitos saludables en todas las poblaciones, especialmente en la niñez y la juventud, como medio de prevención contra enfermedades infectocontagiosas, metabólicas y mentales.

Para las Adicciones y el Suicidio, ha planteado complementar el programa Aliados por la Vida con la creación de centros y servicios especializados en el tratamiento de adicciones, apoyo terapéutico, médico y reincorporación social y productiva, además de una campaña de concientización sobre los riesgos del consumo de drogas, alcohol, tabaco, juego y redes sociales.

La dignificación del Hospital Psiquiátrico, en donde plantea mejorar las condiciones del Hospital Psiquiátrico y crear un área de atención especializada en adicciones, con el objetivo de poner fin a la separación y lejanía existente entre este hospital y la sociedad yucateca.

En tanto que también ha prometido presentar una estrategia integral y persistente para la prevención y Control del Dengue.

En el ámbito educativo, plantea aumentar el presupuesto destinado a la educación superior y la construcción de más universidades en Yucatán, buscando mejorar el acceso a la educación superior en la región.

En materia de infraestructura y transporte, propone apoyos para mejorar las vialidades y disminuir el tráfico en la ciudad, así como medidas para fortalecer el transporte público en todo el estado.

Y en el sector agrícola y pesquero, se compromete a implementar políticas de apoyo para fortalecer estos sectores y mejorar las condiciones de vida de los trabajadores del campo y la pesca, propuestas enfocadas en apoyos.

Vida Gómez Herrera, candidata por Movimiento Ciudadano, ha planteado que sus propuestas serán en tres áreas: desarrollo económico, salud accesible y mejora en la movilidad en Yucatán.

En materia de desarrollo económico, Gómez Herrera propone la generación de empleos bien remunerados en el estado, buscando impulsar la economía y mejorar la calidad de vida de los yucatecos. Prometió crear plazas laborales dignas y destaca su compromiso con el progreso económico de la región.

En cuanto a la salud, la candidata busca descentralizar los servicios para garantizar atención médica para todos los ciudadanos.

Por último, Vida Gómez Herrera propone mejorar la movilidad en el estado, especialmente a través de la mejora del transporte público.

Jazmín López, conocida como “Tina Tuyub” y candidata del PRD, expresó en una rueda de prensa a inicios de marzo que su compromiso es con la salud y el desarrollo social en Yucatán como elementos fundamentales de su plataforma política. Sin embargo, a pesar de este énfasis, la actividad de campaña ha sido limitada, y al buscar información hemerográfica sobre sus propuestas, se encuentra una carencia de detalles claros y una ruta definida sobre cómo abordaría específicamente la mejora del sistema de salud en el estado.

