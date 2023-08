El PAN busca retener su “joya peninsular” con la popularidad del Presidente en contra

Las próximas elecciones en Yucatán prometen ser un proceso político-electoral competitivo y significativo, en donde se anticipa una contienda cerrada entre el Partido Acción Nacional (PAN), que actualmente gobierna la entidad, y Morena.

Ciudad de México, 5 de agosto (SinEmbargo).- En Yucatán, estado gobernado por el PAN, pareciera que el candidato natural y favorito es el Alcalde de Mérida, Renán Barrera Concha; sin embargo, “el efecto de AMLO” en el electorado, la relación cordial cercana del Gobernador panista Mauricio Vila con el Presidente Andrés Manuel López Obrador y el voto diferenciado que se ha dado en esa entidad, son factores que parecen beneficiar a Morena y hacen vislumbrar a los analistas políticos de la región que la próxima elección será muy cerrada.

Históricamente, en este estado, las fuerzas políticas que han gobernado y dominado han sido principalmente el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN). Sin embargo, el escenario político y electoral se encuentra en un proceso de cambio significativo de cara a las próximas elecciones, con factores que pueden alterar la tradicional correlación de fuerzas, señalaron analistas políticos consultados por SinEmbargo.

En Yucatán no sólo se elegirá Presidente de la República y Gobernador, sino que también se renovarán los 106 ayuntamientos, es decir, al mismo número de presidentes municipales, síndicos y sus regidores, electos para un periodo de tres años; además, renovarán su Congreso local, el cual crecerá de 25 diputados a 35 legisladores locales debido al incremento de la población.

“Justamente el crecimiento poblacional que está teniendo actualmente Yucatán, en términos de gubernatura, me parece que al día de hoy el PAN podría retenerla, pero también Morena podría dar el campanazo, llevándose ahora sí que la joya de la corona en la península que es Yucatán, porque ya tiene Campeche y ya tiene Quintana Roo”, expresó el Doctor en ciencias sociales, Rubén Torres, académico del Centro Peninsular de Humanidades y Ciencias Sociales (CEAPHCIS).

“Las fuerzas que han gobernado el estado son el PRI y el PAN, pero mi impresión es que para los comicios que vienen, es muy probable que eso empiece a cambiar. Desde mi punto de vista, las próximas elecciones van a ser mucho más cerradas”, expresó José Francisco Hernández y Puente, académico en retiro de la UNAM, actualmente columnista político en Yucatán.

De acuerdo con el analista, una de las principales razones que podrían influir en este cambio en Yucatán es lo que llamó el “efecto AMLO”. Explicó que el Presidente López Obrador y su movimiento han logrado una fuerte influencia en el electorado mexicano, y Yucatán no es la excepción, sobre todo por los programas sociales implementados durante su administración.

El Doctor Rubén Torres destacó, en cambio, que en Yucatán “el voto diferenciado” ha sido una característica histórica a la que habría que recordar y poner atención. Un ejemplo de ello, explicó, ocurrió en las elecciones de 2018, donde hubo una marcada separación entre las preferencias electorales para la presidencia y el gobierno estatal.

“En Yucatán tenemos la experiencia de voto diferenciado, lo cual va a volver muy complicado para los analistas ver qué está pasando. Por un lado, vamos a tener una elección a Gobernador muy cerrada, igualmente muy cerrada, que puede ganar cualquiera de los dos. […] “, detalló el académico.

Torres explicó que, en la elección presidencial pasada en Yucatán, el actual Gobernador Mauricio Vila, del PAN, obtuvo una victoria contundente en la elección estatal, mientras que a nivel presidencial, Andrés Manuel López Obrador, líder de Morena, se alzó con la amplia mayoría de votos.

De acuerdo con el académico, esta tendencia demuestra que los votantes en Yucatán tienden a separar sus preferencias entre diferentes niveles de gobierno. Es decir, el apoyo a un candidato o partido para la presidencia no necesariamente se traduce en el mismo apoyo para las elecciones estatales o locales. Por ello, el analista destacó que será importante quiénes serán los aspirantes o los candidatos tanto de Morena como del PAN en Yucatán.

La participación activa de los candidatos, el desempeño en las campañas y la capacidad de conectar con la ciudadanía serán elementos clave para definir el resultado final en una de las contiendas más competidas y relevantes en la península de Yucatán, coincidieron los expertos consultados.

LOS ASPIRANTES

En Yucatán, el aspirante panista que más se ha perfilado es el tres veces Alcalde de Mérida Renán Barrera Concha, quien se encuentra en su tercer mandato, lo que, de acuerdo con medios locales, le da ventaja, pero también desventaja por el desgaste de llevar nueve años en el cargo municipal.

En la península, quien se menciona que disputaría o buscaría disputar la candidatura es el expriista Liborio Vidal, exdiputado local y ahora en el PAN, Secretario de Educación de Gobierno Estatal. Otro aspirante sería el dos veces el alcalde de Progreso, Julián Zacarías Curi.

Mientras que de Morena, quien se perfila como aspirante es Joaquín Díaz Mena, “Huacho” como se le conoce localmente, quien actualmente es coordinador de los programas federales en Yucatán; le sigue el secretario general del Infonavit, Rogerio Castro Vázquez, y la expriista Verónica Camino Farjat, actual Senadora y excandidata a la Alcaldía de Mérida en 2021.

En la más reciente encuesta de Massive Caller, Renán Alberto Barrera Concha encabeza las preferencias para ser el candidato de PAN con 52.4 por ciento y por Morena, Joaquín Díaz Mena aventaja a sus compañeros de partido al obtener un 43.8 por ciento.

Para los analistas, Renán Barrera sería el candidato más perfilado para la candidatura a la gubernatura. Su gestión al frente del municipio y su relación con el Presidente López Obrador, aunque distante, lo posicionan como un aspirante natural. Sin embargo, el Secretario de Educación del Estado, Vidal Guacho, también se muestra como una opción competitiva, con propuestas interesantes y una creciente presencia política.

“Renán Barrera Concha, que me parece que es el puntero el día de hoy, pero seguimos de cerca al Secretario de Educación del Estado, que además es el que yo he observado que comienza a hacer propuestas interesantes”, señaló Torres.

Asimismo, Julián Zacarías Kuri, el Alcalde de Progreso, se destaca como un perfil activo y con buena imagen, lo que podría abrirle la posibilidad de una candidatura en el futuro.

Desde el punto de vista de Morena, se destacan tres candidatos que se perfilan con mayores posibilidades para obtener la candidatura. Joaquín Sabina, conocido como “Guacho”, el actual delegado del Bienestar de la 4T, muestra una presencia sólida y cercanía con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Además, el director del Infonavit, Rogerio Castro, se presenta como una opción joven y atractiva para el electorado, explicaron los especialistas.

Por otro lado, la Senadora Verónica Camino, quien transitó del Verde a Morena, ha logrado una posición de liderazgo y aceptación entre los votantes.

No obstante, en el caso de Morena aún no está muy decantado el favorito, mientras que el Dr. Ruben Torres consideró que uno de los más perfilados es Joaquín Sabina; José Francisco Hernández consideró que la senadora Verónica Camino tiene más posibilidades.

En cuanto al Movimiento Ciudadano, aunque su presencia en Yucatán parece limitada, sigue siendo un factor a tener en cuenta en el escenario político, especialmente debido a su potencial para sumar votos, destacaron los especialistas.

¿A QUIEN APOYARÁ VILA?

Otro aspecto a considerar es la figura del actual Gobernador Mauricio Vila, quien juega un papel relevante en el escenario político, de acuerdo con los analistas, quienes también concordaron en que, si bien pertenece al PAN, no es considerado un panista tradicional, dado su acercamiento y buena relación con el Presidente. Esto podría tener un impacto en la definición de la candidatura por parte del PAN y en el ánimo de los votantes.

“Vila es un Gobernador que está en muy buenos términos con el Presidente Andrés Manuel. Es un Gobernador de oposición, pero que trabaja muy cercano a Andrés Manuel y por todo lo que ha significado para el sureste y la Península de Yucatán. El hecho que estén en buenos términos me parece que ha servido mucho más para los intereses del Presidente y de Morena, que para el propio gobierno local. Además, me parece que los candidatos del PAN, no los veo tan activos”, señaló el Doctor Ruben Torres.

Por su parte, José Francisco Hernández destacó que, además de la relación cercana con el Presidente López Obrador, el Gobernador Mauricio Vila mantiene un distanciamiento de Renán Barrera, de quien no se ha pronunciado o decantado claramente.

“Mauricio Vila no es un panista tradicional ni de cepa. Aquí en el estado es muy conocida su buena relación con el Presidente López Obrador y es muy conocido también su distanciamiento de Renán Barrera. Entonces. Ese distanciamiento de Renán Barrera lo hacen ser un personaje que va a jugar un papel importante en la definición de la candidatura del PAN, pero yo no creo que Mauricio se pronuncie a favor de Barrera”, destacó el experto.

Los analistas insistieron en que en Yucatán, no está nada dicho y se vislumbra una elección más reñida y competida en comparación con procesos electorales anteriores.

“Si puede ser que Morena podría ganar, va a depender mucho del trabajo de base que pueda hacer, como lleven las campañas y desde luego el candidato o la candidata que tenga y del otro lado también lo presente el PAN”, destacó Ruben Torres.

