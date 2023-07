La sucesión chiapaneca apunta a una interna en Morena con Zoé Robledo como favorito

Ciudad de México, 23 de julio (SinEmbargo).- Zoé Robledo Aburto, actual director del IMSS, ha sido la cara más visible y quien se perfila para ser el abanderado de Morena en Chiapas. Su cercanía con el Presidente Andrés Manuel López Obrador lo posiciona como un candidato preferido para algunos sectores.

Sin embargo, dentro del oficialismo, el Senador Eduardo Ramírez Aguilar ha confirmado que también buscará la candidatura. Apenas tomó posesión como Coordinador de Morena en el Senado, Ramírez dejó en claro que pedirá licencia en el momento en que salga la convocatoria de su partido para la gubernatura:

“En el momento que salga la convocatoria, voy a levantar la mano. Estaré presente para ser candidato y para ser el próximo Gobernador de Chiapas. ¡Que no haya duda!”, declaró Ramírez el pasado 15 de junio, dos días después de que fue electo como líder de los senadores morenistas. Sin embargo, un día antes ya había reiterado en un mensaje dirigido a sus simpatizantes que su compromiso estaba “más firme que nunca”.

Ese mismo día, Zoé Robledo también reiteró su intención de buscar la candidatura: “Son tiempos interesantes de definiciones. Ayer nos convocó el Presidente para preguntarnos sobre nuestras legítimas aspiraciones en la etapa siguiente de esta transformación. Y esta vez, como en otras ocasiones, como todas las veces, los promotores del rumor, los mismos que me veían en la ciudad, en la Segob y en cualquier otro lugar se volvieron a equivocar. Ayer, hoy y siempre, mi rumbo es el Porvenir, mi opción es el pueblo y mi destino es Chiapas”.

Para analistas y politólogos, es innegable que la cercanía de Zoé Robledo con el Presidente de la República le otorga una ventaja en el proceso de selección. No obstante, consideraron que, por otro lado, Eduardo Ramírez Aguilar también es un actor importante en este escenario político y que su nombramiento como líder de los senadores morenistas, más que ser un obstáculo o un cargo para descartarse o bajarse de la contienda, podría ayudarlo.

“Hay dos protagonistas: uno es Zoé Robledo y el otro es Eduardo Ramírez Aguilar. Va a ser una carrera muy incierta porque ambos tienen seguidores. El director del IMSS puede aprovechar su puesto para posicionarse. Pero no es el único actor en solitario hacia la gubernatura; tiene, desde luego, muchas posibilidades para ser el candidato de Morena. Pero tampoco hay que descartar a Eduardo Ramírez Aguilar, que tiene una base social y una estructura territorial muy interesante en Chiapas”, explicó en entrevista con SinEmbargo , Sarelly Martínez Mendoza, profesor investigador en Universidad Autónoma de Chiapas.

Por el lado de la oposición, simplemente no hay una figuras o liderazgos claro que se apuntalen como aspirantes firmes a la candidatura. La falta de una figura de la oposición hace ver que en Chiapas la contienda política se centrará en Morena, y particularmente entre Robledo y Ramírez.

“El escenario político local es muy distinto al nacional, porque los partidos de oposición en Chiapas hace ya tiempo claudicaron a su función de ser partidos políticos opositores; son partidos rentistas que nada más esperan los procesos electorales y, en este caso, pues no se han construido ni liderazgos ni posiciones firmes por parte de los partidos que permitan, digamos, un crecimiento notable en las encuestas. De ahí que los estudios de opinión locales por partido arrojen un porcentaje para la oposición prácticamente nulo”, expresó a su vez el analista Juan Carlos Cal y Mayor.

La Senadora de Morena, Sasil Dora Luz de León Villarda, quien también militó en el Partido Verde Ecologista hasta 2017, es otra de las aspirantes que se mencionan en tercer lugar como precandidata, que también ha hecho reuniones y eventos promocionándose.

De acuerdo con el profesor Sarelly Martínez, ella sería la carta del Gobernador, pero para ambos especialistas consultados, las posibilidades de la legisladora solo serían viables si Chiapas tuviera que postular una candidatura de género.

“El Gobernador (Rutilio Escandón) podría tener una candidata en Sasil del León Villar. Se ha planteado la idea de que Chiapas debería contar con una mujer candidata por cuestión de género, pero fue una propuesta que surgió de Palacio de Gobierno y hasta ahora no ha avanzado. La única forma en que Sasil podría convertirse en candidata de Morena sería si Chiapas requiere una candidatura de género que sea mujer”, destacó el académico.

La decisión final dependerá de las encuestas y del respaldo del partido, aunque se espera que la competencia se defina principalmente entre Robledo y Ramírez.

De acuerdo con las encuestas para la contienda interna de Morena, Zoé Robledo, quien cuenta con el apoyo y respaldo del Presidente Andrés Manuel López Obrador, lleva una marcada preferencia. El sondeo realizado por Massive Caller el 28 de mayo coloca al titular del IMSS con un 24.3 por ciento de las preferencias como el favorito para obtener la candidatura del partido. Le sigue, con un 24.3 por ciento, Eduardo Ramírez Aguilar. En tercer lugar, dentro de la contienda interna de Morena, está el Dr. Pepé Cruz con un 10.3 por ciento.

En cuanto a la oposición, los presidentes locales del PAN y PRI son los que aparecen en los sondeos. El panista Carlos Alberto obtuvo un 13.6 por ciento; y el Diputado local y dirigente estatal tricolor, Rubén Antonio Zuart Esquina,un 13.3 por ciento. En tercer lugar, está Sofía Becerra Ruiz, directora de Promoción Política de la Mujer Estatal Chiapas en el partido albiazul, con un 11.3 por ciento, y la priista Rita Guadalupe Balboa Cuesta.

EL DIRECTOR DEL IMSS

La cercanía de Zoé Robledo con el Presidente de la República es, sin duda, una ventaja que podría posicionarlo como el candidato de Morena para la gubernatura de Chiapas, debido a que esta relación le otorga respaldo y apoyo dentro del partido, un aspecto que para muchos sectores podría ser determinante en la selección interna.

Sin embargo, el eventual respaldo del Presidente no es el único aspecto a favor de Zoé Robledo, según el académico de la UNACH. También destaca su perfil intelectual, su habilidad para comunicarse de manera efectiva y su experiencia en la gestión pública, aspectos que suman puntos a su favor y lo convierten en un aspirante preparado y competente.

“La gran ventaja de Zoé Robledo, primero, es que es un intelectual; o sea, no es un candidato cualquiera. Es un gran lector y muy buen escritor, un gran orador. Eso no hay que echarlo a la borda. O sea, es una persona sumamente preparada, muy capaz, y yo no dudo que haría muy buen papel como Gobernador en Chiapas y como candidato también suma puntos en cuanto a todos estos recursos que tiene y que lo posicionan como candidato posible de Morena, además de su cercanía con el Presidente”, destacó Martínez Mendoza.