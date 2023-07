Los primos Mier, hasta hace poco en el PRI, acaparan la lucha por el Gobierno poblano

La contienda electoral en el estado de Puebla se ha perfilado para Morena y se habla principalmente de los primos expriistas Mier: el Senador Alejandro Armenta y el Diputado Ignacio Mier, como los principales competidores.

Ciudad de México, 9 de julio (SinEmbargo).– En Puebla, uno de los nueve estados que tendrán elecciones en 2024, la renovación del Gobierno estatal se ha centrado en la contienda interna de Morena en la que desde tiempo atrás se han perfilado dos primos expriistas que ahora están en la 4T: el Senador Alejandro Armenta Mier y el Diputado Ignacio Mier Velazco. Ambos arrastran desde hace tiempo una confrontación en la que incluso ha habido una denuncia penal de por medio.

En tan solo un sexenio, Puebla ha tenido cuatro gobernadores y dos encargados de despacho, una situación que ha cambiado de un proceso electoral a otro el panorama político. En las elecciones de 2018, la disputa se centró en la continuidad del “morenovallismo“, impulsado por el exgobernador panista Rafael Moreno Valle (2011 a 2017).

En aquella ocasión, el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Miguel Barbosa, se enfrentó a la esposa del entonces exmandatario, Martha Erika Alonso, quien ganó en medio de acusaciones de intervención gubernamental. No obstante, la Gobernadora estuvo escasos días en el poder debido a un accidente en el que perdió la vida junto a Moreno Valle. Las situación llevó a una elección extraordinaria que ganó el morenista Miguel Barbosa, quien falleció el 13 de diciembre de 2022 por cuestiones de salud.

Hoy en día, la situación es otra. El “morenovallismo” y los partidos PAN y PRI, ahora como oposición, se han debilitado y no cuentan con un liderazgo fuerte, por lo que la sucesión se ha centrado en la contienda interna morenista.

“Hoy por hoy, el mapa político poblano, yo lo resumiría así: en una disyuntiva entre continuidad o no de la cuarta transformación. Pero, si tú revisas la prensa local, si tú haces una visita a Puebla y te asomas a los corrillos políticos, a las conversaciones políticas, el tema no es, digamos, el candidato o la candidata de oposición, el tema es la contienda interna dentro de Morena para la gubernatura, para ver quién se queda con la candidatura a la gubernatura, nada más y nada menos que entre dos expriistas que son primos. Me estoy refiriendo al Senador Alejandro Armenta y al Diputado Ignacio Mier”, explicó en entrevista con SinEmbargo Roberto Alonso Muñoz, coordinador de la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración del departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Iberoamericana de Puebla.

El profesor Valente Tallabs González, director de la Facultad de Ciencia Política y Gobierno de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAP), coincidió en que la contienda interna en estos momentos se disputa entre Mier y Armenta.

“La agenda política y pública en torno a la sucesión de la gubernatura el próximo año se centra en Morena, donde tenemos dos contendientes de peso pesado, dada su relevancia en la escena nacional, uno en la Cámara de Diputados y otro en el Senado, lo cual nos habla de un protagonismo que a ese nivel de competencia interna me parece inédito”, explicó.

Sin embargo, aunque la elección está perfilada para Morena y se habla principalmente de dos personajes como los principales competidores, los politólogos y especialistas consultados destacaron que nada está totalmente escrito, pues aún hay incertidumbre y es necesario que se definan los métodos de selección en el partido guinda, como es definir en cuáles entidades tendrán que postularse a mujeres.

“Yo tengo la convicción de que el proceso de Puebla no va a decantarse claramente hasta que quede decantado el propio proceso presidencial porque eso va a influir mucho en las decisiones. […] En los últimos meses quienes más han sonado son Alejandro Armenta e Ignacio Mier, que además son primos, ambos expriistas, pero hay otra posibilidad de otras candidatas, sobre todo porque posiblemente Morena tenga que postular en Puebla a una mujer, entonces eso en automático los dejaría afuera como candidatos y tendrían que reagruparse”, explicó el politólogo Miguel Calderón Chelius, doctor en Ciencias Sociales con especialidad en sociología.

Los primos Mier, quienes asumieron el control del Congreso de la Unión, Ignacio Mier como líder de la Cámara de Diputados y Alejandro Armenta como Presidente de la Mesa Directiva del Senado, no solo comparten lazos familiares, sino también diferentes trayectorias dentro de la política, aunque ambos provienen del Partido Revolucionario Institucional (PRI), donde forjaron sus carreras y establecieron alianzas con grupos políticos.

ARMENTA Y SU PASO POR EL PRI

Alejandro Armenta, quien militó durante más tiempo en el PRI, desde 1990 hasta 2017, ha mantenido una presencia destacada en la estructura del partido tricolor en Puebla, según el catedrático Roberto Alonso. Mier, por su parte, también se unió a las filas de Morena en 2017, pero ha cultivado relaciones políticas estrechas con grupos del morenovallismo, como su cercanía con Enrique Doger, exrector de la BUAP y exalcalde municipal.

Al Senador Alejandro Armenta le persigue su pasado al lado del exgobernador Mario Marín, debido a que fue director del DIF Estatal y Secretario de Desarrollo Social en el Gobierno de Marín, quien actualmente enfrenta cargos por el uso excesivo de la fuerza y tortura en el caso de la periodista Lydia Cacho.

Nacido el 9 de julio de 1969 en el municipio de Izúcar de Matamoros, Armenta inició su carrera política a los 23 años cuando fue elegido por plebiscito para la Alcaldía de Acatzingo de Hidalgo (1993 a 1996). Posteriormente, fue Diputado local en la segunda mitad del sexenio de Manuel Bartlett (1996 a 1999). Siguió su carrera como legislador local y federal. Además, en 2010 fue dirigente estatal del PRI, donde le tocó la designación de los candidatos para la gubernatura, alcaldías y diputaciones, cuando el PRI perdió la mayoría del Congreso local y todas las alcaldías importantes.

En 2015 fue designado como Diputado federal por el PRI en el Distrito 7 de Tepeaca, pero al poco tiempo se cambió a Morena. En 2018 fue elegido como Senador igual por el partido guinda.

IGNACIO MIER Y EL FOBAPROA

En cuanto a Ignacio Mier, si bien ha militado más tiempo en Morena, el analista Roberto Alonso destaca que el Diputado mantiene vínculos con la estructura del PRI, incluyendo su relación con Enrique Doger. Además, le persigue el hecho de que cuando fue Diputado del PRI en la 57 Legislatura, el 18 de marzo de 1999, votó a favor de legalizar el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) mediante la aprobación del Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB).

Ignacio Mier, nacido en Tecamachalco, Puebla, en 1961, inició su carrera política en el sector agrario dentro de la Confederación Nacional Campesina en Puebla, en la década de los 90, donde desempeñó como Secretario de Empresas Campesinas y Secretario de Gestión Social. Mier Velazco además fue presidente del Comité Estatal del PRI en Puebla entre 1995-1996, periodo en el que el PRI perdió en las elecciones locales de la alcaldía de Puebla, la capital del estado, en 1995.

En 1997 fue elegido Diputado federal por el distrito 8 de Puebla en la LVII Legislatura, que aprobó el Fobaproa. En el trienio del priista Enrique Doger Guerrero (2005-2008) fungió como Secretario General del Ayuntamiento, pero renunció en marzo de 2006 para ser candidato de la Coalición Por el Bien de Todos a Senador por Puebla en las elecciones de ese año, sin embargo, no ganó y se reintegró a la administración municipal.

En 2012, fue coordinador de campaña de Manuel Bartlett en su búsqueda al Senado de la República. Mier Velazco se unió a Morena en 2017 y fue nombrado delegado del partido en el estado de Durango, y al año siguiente fue postulado por la vía plurinominal para ser Diputado federal por la coalición Juntos Haremos Historia, integrando la LXIV Legislatura, donde es Coordinador de bancada.

UNA DISPUTA INTERNA

“Hablar pues de una gran parte de candidatos de Morena es desde luego referirse a sus pasados fundamentalmente en el PRI. No hace mucho, ambos militaban en el PRI. Alejandro Armenta, desde la elección presidencial, cuando renuncia al PRI y comienza a tomar protagonismo. Incluso fue presidente estatal del PRI. De Ignacio Mier te puedo decir que más bien no era un gran protagonista al interior del partido, más bien formaba parte importante de una estructura vinculada a un exalcalde de Puebla, Enrique Doger, que fue director de la UAP. En torno a este grupo político él se mantuvo vigente, como estratega, pero no directamente como un actor electoral”, detalló Valente Tallabs.

De acuerdo con especialistas, el hecho de que los perfiles de Morena en la contienda interna tengan una carrera enfocada en lo nacional refleja una falta de institucionalización del partido en el gobierno en materia local, pues los liderazgos locales no alcanzan la estatura de los líderes nacionales de Morena.

Para el profesor Rodolfo Alonso de la Universidad Iberoamericana, esto ha permitido que agentes externos utilicen el partido, adoptando discursos y posturas afines a la Cuarta Transformación, pero sin ser necesariamente representantes genuinos del proyecto político.

“Así que nos encontramos ante un mapa político en cuyo centro se encuentra esta contienda interna de Morena rumbo a la gubernatura, y en la que, es triste decirlo, pero a falta de una institucionalización del partido en el Gobierno (Morena) con liderazgos pequeños (a nivel local) que no tienen la estatura de los liderazgos nacionales de este partido, entonces el partido ha sido utilizado, ha sido tripulado por agentes externos que han abrazado discursivamente y con todas las piezas, los afiches, las vestiduras que han sido necesarias para simular que estos personajes tienen simpatías cercanas al proyecto de la cuarta transformación, pero que en realidad son reciclajes de la clase política local”, explicó el experto.

En ello coincidió el doctor Calderón Chelius: “En Puebla hay grupos políticos locales muy importantes, pero la mayoría de ellos provienen del PRI. Cuando uno ve los distintos nombres de candidatos, te das cuenta de que hay una fuerte influencia del priismo históricamente y del ‘morenovallismo’. Todavía hay candidatos. Hay pocos candidatos que suenen que provienen directamente de la izquierda o de Morena. Normalmente están ligados al PRI o al morenovallismo. Al mismo tiempo, se han reagrupado o se están agrupando en torno a las fuerzas que se están moviendo a nivel nacional”.

¿Y QUÉ DICEN LAS ENCUESTAS?

De acuerdo con los resultados de la más reciente encuesta elaborada por Massive Caller el 23 de mayo, Morena muestra una ventaja significativa en la contienda electoral en Puebla. Según los datos obtenidos, el partido guinda cuenta con una ventaja de al menos 11 puntos porcentuales sobre la alianza conformada por PRI, PAN y PRD.

En cuanto a la preferencia de voto para la elección a gobernador, el 43.7 siete por ciento de los encuestados manifestó que votaría por el partido Morena, mientras que el 31.8 por ciento indicó que optaría por la alianza opositora.

Dentro de los aspirantes de Morena, Alejandro Armenta es el mejor posicionado, obteniendo un 35.3 tres por ciento de intención de voto en la pregunta sobre quién les gustaría que fuera el candidato a gobernador por su respectivo partido. En segundo lugar se encuentra Ignacio Mier, con tan solo un 16.5 por ciento de intención de voto, y en tercer lugar Claudia Rivera Vivanco, con un 14.5 por ciento.

Por otro lado, en la alianza conformada por PAN, PRI y PRD, el candidato mejor posicionado es el Alcalde Eduardo Rivera Pérez, quien obtuvo un 50.5 por ciento de intención de voto, muy por encima de Ana Teresa Aranda Orozco, quien se ubicó en segundo lugar con un 10.7, y de Javier Lozano Alarcón, en tercer lugar con 10. 2 por ciento. La priista Blanca Alcalá Ruiz obtuvo un 9.2 por ciento de intención de voto como candidata de la alianza.

UN CHOQUE ENTRE PRIMOS

Los primos Mier han estado confrontados no solo por la candidatura de Morena, sino desde tiempo atrás. Esta confrontación escaló desde mayo del año pasado, cuando se publicó un reportaje en el que se daba a conocer que existía una investigación en contra de Ignacio Mier y su socio, Arturo Rueda, director del Diario Cambio, debido a una denuncia interpuesta por el entonces titular de la UIF, Santiago Nieto. En dicha denuncia se acusaba a Mier Velazco y sus socios de presunto lavado de 427.1 millones de pesos a través de 32 empresas fachada.

José Arturo Rueda Sánchez de la Vega, director de Diario Cambio y socio de Mier, fue detenido el 21 de mayo de 2022 por el delito de extorsión, denunciado por el coordinador de la bancada del PRI en el Congreso local, Jorge Estefan Chidiac. Sin embargo, Alejandro Armenta mencionó en ese periodo que él también había denunciado a Arturo Rueda ante la Fiscalía General de la República por el mismo delito.

En respuesta, el Diputado Ignacio Mier Velazco denunció el 11 de julio a Alejandro Armenta Mier, al entonces Gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, al extitular de la UIF, Santiago Nieto, y al fiscal de Puebla, Gilberto Higuera, ante la Fiscalía General de la República por tráfico de influencias y revelación de secretos.

Mier Velazco responsabilizó a los morenistas de haber filtrado y falseado información. Sin embargo, el entonces Gobernador Barbosa Huerta negó la acusación del legislador y le pidió aclarar los delitos por los que se le vincula.

En congruencia con mis convicciones e ideales, que son los de la inmensa mayoría que integramos el movimiento transformador en 🇲🇽, denuncié ante la @FGRMexico a quienes sistemáticamente traicionan y quieren dañar al movimiento por intereses económicos, políticos y personales. pic.twitter.com/1UpXWqAZO2 — Ignacio Mier Velazco (@NachoMierV) July 11, 2022

En respuesta, Alejandro Armenta mencionó que él estaba dedicado a trabajar desde el Senado a favor de los poblanos, además de que su compromiso es trabajar a favor de la gente que más lo necesita. Y mencionó que no daría respuesta a los ataques “que dividen y no abonan en nada a la unidad de su partido”.

Yo me dedico a trabajar por las y los poblanos desde el Senado de la República. Mi compromiso es dar resultados en favor de la 4T, ésa es mi respuesta a los ataques que dividen y no abonan a la unidad de nuestro partido.

1/2 @senadomexicano @MorenaSenadores @PartidoMorenaMx pic.twitter.com/wLcQrzCSAP — Alejandro Armenta (@armentapuebla_) July 11, 2022

“En política lo que hay son intereses y cuando chocan, desde luego que se tejen este tipo de confrontaciones que pudieran ser reales o no. Eso habría que analizarlo muy detalladamente. Lo que es cierto es que el desencuentro más fuerte que han tenido últimamente es en torno a que Ignacio Mier es uno de los principales apoderados de un periódico de gran alcance aquí en Puebla y, como parte de esa sociedad, con uno de los periodistas más polémicos, Arturo Rueda. Estas demandas llevaron a la aprehensión de su socio (Rueda), por lo que esto toma una gran relevancia en esta afrenta”, platicó el académico de la UPAP Valente Tallabs.

La pelea entre ambos morenistas también se mostraba en las relaciones que mantenía Alejandro Armenta, a quien se le percibía más cercano al finado exgobernador Miguel Barbosa, quien tenía una marcada diferencia con Ignacio Mier.

“Miguel Barbosa tenía una enemistad abierta con el Diputado Ignacio Mier. Hasta antes del fallecimiento de Miguel Barbosa, todo parecía indicar que el Senador Alejandro Armenta podría representar más fielmente los intereses de Miguel Barbosa”, detalló Roberto Alonso.

¿CUÁLES SON LAS PROBABILIDADES?

Para los especialistas, el pronóstico es cerrado y lo importante es que Morena realice un proceso de designación de candidatos limpio y sin mayores confrontaciones. Esto le permitirá ganar, sin importar a quién coloquen como aspirante entre ambos perfiles.

Sobre Mier y Armenta consideraron que ninguno de ellos es un candidato que cause un impacto masivo o emocione a las masas, pero parece que ambos podrían tener muchas posibilidades de ganar, siempre y cuando cuenten con el respaldo del partido y funcionen con cierta unidad.

“Si Morena procesa adecuadamente la designación de su candidato o candidata, tiene muchas posibilidades de ganar, independientemente de quién sea”, destacó Miguel Calderón.

Por otro lado, ambos legisladores han sembrado e intentan cosechar frutos con actores políticos de la escena nacional. Sin embargo, según los especialistas, será el aspirante que se perciba que puede dar mayor continuidad a la Cuarta Transformación quien tendría mayores posibilidades.

En cuanto a la continuidad de la Cuarta Transformación, la percepción ciudadana apunta hacia Ignacio Mier como el candidato que representaría una mayor continuidad del proyecto impulsado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador. Aunque Alejandro Armenta cuenta con reconocimiento dentro del territorio poblano, su cercanía con el Presidente no es tan evidente como la de Mier.

Alejandro Armenta, que en su momento fue parte del círculo más cercano del Senador Ricardo Monreal, ha buscado ganarse las simpatías del Presidente López Obrador, incluso con iniciativas polémicas como la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). Sin embargo, sus esfuerzos no han logrado el respaldo político esperado, según el profesor Roberto Alonso.

“No solo se trató de su resistencia a nombrar a los comisionados del INAI, sino también con una iniciativa con la que buscaba desaparecer el instituto, con la idea de ganarse la simpatía política del Presidente de la República, quien ha expresado su intención de que este instituto no exista. Sin embargo, los intentos de Armenta no han tenido el rédito político esperado, no ha logrado su cometido, pero ambas aspiraciones están ahí, esperando los momentos locales que seguramente no tardarán en llegar, y capturando la atención de la conversación política sobre lo que ocurrirá el próximo año”, expresó el catedrático.

En contraste, Ignacio Mier ha demostrado una mayor cercanía con el Presidente López Obrador y el aspirante a la presidencia, Adán Augusto Hernández, añadió el catedrático de la Iberoamericana de Puebla. “Mier ha construido lazos políticos estrechos y goza de simpatías entre los seguidores de la Cuarta Transformación. Su respaldo incluso ha sido reconocido por figuras como Antonio Gali, quien heredó el legado de Moreno Valle y ha manifestado su apoyo a Mier, a pesar de la aparente contradicción entre la Cuarta Transformación y los restos del ‘morenovallismo0”, expresó Alonso.

EL TERCER DESTAPADO

Ignacio Mier y Alejandro Armenta no son los únicos aspirantes a la candidatura de Morena. Julio Huerta, quien fuera Secretario de Gobernación de Puebla, renunció al cargo el pasado 2 de julio y anunció que buscará competir por la candidatura a la gubernatura poblana en 2024.

En un evento organizado en el Centro de Convenciones de dicha entidad, el ahora exsecretario estatal expresó su compromiso de dedicarse de tiempo completo como coordinador de campaña de Claudia Sheinbaum en la entidad poblana. Además, manifestó su firme convicción de servir a las y los poblanos y contribuir a un país más justo, igualitario, generoso y próspero.

Acompañado por Raúl Morón, en representación de la doctora Sheinbaum, resaltó que su objetivo principal es formar parte de la historia y trabajar en el proyecto colectivo que busca impulsar la Cuarta Transformación. Sin embargo, Julio Huerta no cuenta con un amplio reconocimiento político, a pesar de contar con la simpatía de la viuda de Barbosa, María del Rosario Orozco, quien no dejó un grupo político fuerte en la entidad para influir en la sucesión.

“El último candidato revelado en la contienda interna de Morena es Julio Huerta, exsecretario de Gobernación y pariente de Miguel Barbosa. La viuda de Barbosa ha mostrado su apoyo hacia él, pero desde mi punto de vista, a menos que López Obrador intervenga directamente y desconozca los liderazgos de Ignacio Mier y Alejandro Armenta, Huerta carece de reconocimiento político debido a su corta trayectoria. Su presencia en la vida política local se hizo evidente apenas el año pasado. Por lo tanto, sería necesario que ocurriera algo totalmente inesperado para que las prioridades que tuvo Miguel Barbosa en su gobierno prevalezcan con este candidato en la próxima gubernatura”, detalló Alonso.

Los expertos destacaron que el fallecido Gobernador Miguel Barbosa no dejó un grupo político consolidado en Puebla. Su estilo de gobierno litigioso y áspero dificultó la creación de un respaldo político sólido. En el contexto político de los estados y de cara a las elecciones, la figura del gobernador tiene un impacto determinante en la selección de candidatos y en la dirección que tomará el partido gobernante. Esta dinámica, destacó Miguel Calderón, se repite en todo el país.

El profesor Roberto Alonso recordó que existía una consigna clara por parte de Miguel Barbosa de impedir que Ignacio Mier pudiera aspirar a sucederle en la gubernatura de Puebla, y que esta dinámica política influyó en las percepciones y alineamientos de varios actores políticos. No obstante, el analista destacó que, a pesar de las especulaciones, el actual gobernador Sergio Salomón ha sabido mantener la prudencia y guardar ciertas formas en sus acciones y declaraciones.

“Me parece que ha sabido guardar la prudencia, que es importante para mantener ciertas formas. Seguramente, más cerca de la fecha de definición de la gubernatura, veremos algo diferente. En cuanto a los dos aspirantes, Mier y Armenta, me parece que Sergio Salomón ha guardado prudencia para no decantarse por ninguno. Creo que actualmente su estrategia, lo que está orientando sus decisiones, tiene que ver con asegurar que Puebla quede bajo el mando de Morena”, explicó.

LA OPOSICIÓN

En cuanto a la oposición, representada por el PAN y el PRI, figuras como Eduardo Rivera Pérez, actual Presidente municipal de la capital, han surgido como posibles contendientes. Sin embargo, según especialistas, su presencia no representa una competencia reñida contra el partido Morena.

El profesor Valente Tallabs comentó que existe la posibilidad de una alianza entre el PRI, PAN y PRD en Puebla. No obstante, parece que los miembros de la oposición están adoptando una postura cautelosa, ya que actualmente los reflectores y la estrategia se centran en el partido Morena. Por lo tanto, la oposición espera la definición de candidaturas para poder tomar decisiones sobre quién será el abanderado final.

El actual Alcalde de Puebla, Eduardo Rivera, se perfila como el candidato natural para encabezar este proyecto de unidad. Las mediciones realizadas hasta el momento indican que Rivera es el único candidato de alta calidad que podría aglutinar esta alianza, señaló el especialista.

“De parte de las dirigencias estatales sí hay ánimo de mantener esta alianza. Por lo que he podido interpretar o dialogar con algunos miembros de la oposición, parecen estar siendo cautelosos debido a que actualmente los reflectores y la estrategia se centran en Morena. Están esperando a que haya definición para decidir quién será finalmente el abanderado, y están haciendo sus cálculos. El candidato natural sería el actual alcalde de Puebla, Eduardo Rivera. Sin embargo, él también evaluará qué tan conveniente es encabezar este proyecto de unidad”, dijo.

El especialista Ricardo Alonso coincidió en que el presidente municipal Eduardo Rivera es el perfilado de la oposición, ya que es un panista tradicional en Puebla que ha ganado un reconocimiento importante, incluso entre diferentes grupos políticos.

“No es que la oposición esté totalmente desdibujada o relegada, o que no tenga peso claro. El PAN y el PRI han sido los partidos que han gobernado en las últimas décadas en la entidad, tanto a nivel de gubernatura como en los 217 municipios que tenemos en Puebla. Entre ambos partidos han repartido el mapa de la entidad, y tienen cuadros, empezando por el actual presidente municipal, Eduardo Rivera, quien está en su segunda ocasión como alcalde. Él también ha ocupado cargos a nivel federal, como diputado federal y presidente del Partido Acción Nacional en la entidad. Parece estar buscando lanzarse por la gubernatura, algo que intentó en la elección anterior, pero finalmente ganó Martha Erika Alonso”, explicó el académico.

Según Calderón Chelius, el problema evidente de la oposición es que “no tienen candidatos firmes”, al igual que a nivel nacional. El especialista coincidió en que el candidato destacado a nivel nacional es Eduardo Rivera, ya que le arrebató al partido Morena la alcaldía de Puebla, que es obviamente el municipio más importante del estado. Además, mencionó otras aspiraciones, como la de Blanca Alcalá (PRI), quien actualmente se encuentra en el Congreso y ha sido presidenta municipal en el pasado. “Ella también podría ser una opción desde el priismo”.

Sugeyry Romina Gándara https://www.sinembargo.mx/author/sugeyry_gandara Ha trabajado como reportera y fotoperiodista de nota roja en Chihuahua. Los últimos años, ya radicada en CdMx, los ha dedicado a cobertura sobre temas de desaparición, seguridad y víctimas de la violencia.