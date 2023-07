Cuauhtémoc Blanco pone la mira en la CdMx mientras en Morelos enfrenta acusaciones

El Gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo tiene la mira electoral puesta en la Ciudad de México; sin embargo, el exfutbolista enfrenta nuevamente otra solicitud de juicio político en Morelos que se suma a los múltiples señalamientos en su contra durante su gestión.

Ciudad de México, 30 de junio (SinEmbargo).- El Gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo tiene la mira puesta en la Ciudad de México. El exfutbolista ha manifestado su interés por contender a un cargo público, por ejemplo ha mostrado interés por la Jefatura de Gobierno, pero no ha oficializado nada. Al mismo tiempo enfrenta otra solicitud de juicio político en su contra con la cual acumularía al menos cuatro.

Fueron la Asociación de Abogados Morelenses para México (NAAME) y la Barra de Abogados del Estado de Morelos las que presentaron hace dos semanas la solicitud de desafuero contra el Gobernador por la supuesta falta de gobernanza en materia de seguridad pública, un posible vínculo con el crimen organizado y la malversación de fondos públicos.

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Morelos, Francisco Sánchez Zavala, confirmó que el Congreso recibió la solicitud presentada por los grupos y barras de abogados locales.

El Diputado Ángel Adame Jiménez, miembro de la Mesa Directiva del Congreso de Morelos, explicó a SinEmbargo que esta solicitud ha estado avanzando dentro del legislativo local. “Es importante respetar las etapas del proceso. Sin embargo, puedo asegurar que esta última solicitud presentada por los abogados está en curso”, declaró. Jiménez mencionó además que la ingobernabilidad y la preocupante situación de inseguridad en el estado están entre los puntos señalados en la demanda.

Morelos enfrenta altos índices de inseguridad. Ocupa, por ejemplo, el primer lugar en tasas de feminicidios y homicidios dolosos. En ese sentido, la solicitud argumenta que ya sea por acciones u omisiones en detrimento de la ciudadanía frente al crimen organizado, Cuauhtémoc Blanco debe ser enjuiciado.

Lo cierto es que los hechos recientes de violencia en Morelos han generado reclamos a la administración de Cuauhtémoc Blanco. El pasado 23 de junio Faustino Javier Estrada, exdiputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), fue víctima de un ataque armado en Cuernavaca, en el que recibió tres impactos de bala, por lo que tuvo que ser traslado a un hospital en estado grave.

En su columna “Cuauhtémoc Blanco y los autogoles políticos“, publicada en SinEmbargo, Jorge Zepeda Patterson destaca precisamente que Morelos es un estado afectado por la violencia y el colapso de las autoridades, lo cual, debería enviar un mensaje contundente a los responsables de la vida pública en México.

“No se puede entregar el timón a personas que no solo no están capacitadas para conducir un gobierno, además ni siquiera están interesadas. Lo de Cuauhtémoc Blanco en la gubernatura de ese estado constituye una dura lección que tendríamos que recuperar para que no se repita. Para el obradorismo constituyó una candidatura popular, de votos fáciles, una oportunidad para quitarle a sus rivales esa posición de poder. Lo consiguieron, pero a cambio condenaron a la región a una pesadilla de seis años”, criticó.

Cuauhtémoc Blanco previamente había sido Alcalde de Cuernavaca, cargo que al igual que la gubernatura aceptó sin mostrar verdadero compromiso ni habilidades para la administración pública, señala Zepeda Patterson, quien sostiene que aunque no todos los problemas de violencia y mala administración en Morelos son responsabilidad de Blanco su desgobierno ha sido un factor central en el debilitamiento de los poderes institucionales.

“No digo que todos los problemas de violencia y mala administración que padece Morelos sean culpa de Blanco, pero ciertamente el desgobierno es un factor central para que los poderes salvajes hayan barrido con los poderes institucionales”, escribió.

EL PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE JUICIO

El Diputado Ángel Adame Jiménez explicó que es fundamental que la solicitud de juicio político sea remitida a la comisión correspondiente, lo cual ya se ha llevado a cabo, para que posteriormente se reúna la Junta Política en primera instancia. En esta etapa, se dispone de aproximadamente dos meses para emitir un dictamen sobre la continuidad del proceso.

En caso de que el juicio sea considerado procedente, se emite un dictamen favorable. No obstante, si se determina lo contrario, la solicitud se remitirá al Tribunal Superior de Justicia del Estado, donde los magistrados serán responsables de evaluar la culpabilidad o inocencia del Gobernador.

El Diputado resaltó la importancia de considerar los procedimientos, etapas y plazos correspondientes, así como la necesidad de revisar tanto la voluntad de los legisladores para garantizar el cumplimiento de los términos jurídicos legales en el desarrollo de las comisiones, como la existencia de fundamentos sólidos que respalden el avance del proceso.

“Aproximadamente falta un año y medio para que concluyan los trabajos legislativos y el periodo del Gobernador en cuestión, lo cual indica que nos encontramos en un momento propicio para llevar a cabo el análisis y procedimiento de la solicitud de juicio político. Sin embargo, la decisión final recae en cada legislador y legisladora, quienes deben evaluar cuidadosamente los elementos presentados en la solicitud y tomar una determinación acorde con el marco legal y los intereses de la ciudadanía”, añadió.

ES UNA CAMPAÑA DE DESPRESTIGIO: BLANCO

El Gobernador Cuauhtémoc Blanco ha señalado que existe una campaña de desprestigio en su contra. A través de un mensaje en redes sociales, Blanco afirmó que hay una campaña que busca desacreditarlo, la cual considera como un intento de obstaculizar el próximo proceso electoral.

“El que nada debe, nada teme; seguiremos trabajando por el bienestar de los ciudadanos sin prestar atención a personajes impulsados por intereses personales y que tanto daño han causado a la entidad”, escribió en su cuenta de Twitter el pasado 15 de junio.

Al pueblo de Morelos: Les informo que tengo conocimiento de una campaña de desprestigio que se está orquestando en mi contra. Estos ataques políticos tienen por único objetivo entorpecer el próximo proceso electoral. El que nada debe, nada teme; seguiremos trabajando por el… — Cuauhtémoc Blanco (@cuauhtemocb10) June 16, 2023

Víctor Mercado Salgado, coordinador de asesores del gobierno estatal, declaró a su vez en El Universal que estos instrumentos tienen tintes electorales y criticó a los diputados por esgrimir argumentos sin sustento. Afirmó que están tranquilos y dispuestos a cooperar, pero enfatizó que las acciones perjudican a los ciudadanos.

El 13 de junio, el legislativo de Morelos aprobó por mayoría de votos la realización de auditorías especiales a cuatro secretarías de despacho y a la Comisión Estatal del Agua, debido a presuntas irregularidades en el manejo del presupuesto. Las secretarías afectadas son Movilidad y Transporte, Desarrollo Agropecuario (SEDAGRO), Administración y Obras (SOP).

En relación a la aprobación para la fiscalización, el legislador explicó que se decidió solicitar auditorías debido a que ciertas dependencias han estado solicitando recursos desde hace dos meses. Los legisladores consideran que es prematuro que estas dependencias afirmen que ya no tienen recursos cuando aún no ha transcurrido ni siquiera la mitad del año, por lo que aprobaron la solicitud de una revisión con el fin de obtener claridad sobre por qué se han agotado tan rápidamente los recursos.

LA CDMX, ¿EL DESTINO?

Cuauhtémoc Blanco ha expresado en varias ocasiones su interés de contender en las elecciones de 2024. En enero de 2023, reveló a los medios de comunicación que buscaría pedir licencia para aparecer en la boleta electoral, aunque no especificó qué cargo buscaría, ya que no tenía clara la posición a la que aspiraba, ya sea una senaduría o una diputación federal.

“Sí, sí me gustaría, pero no me voy a casar, eh. Yo no soy como muchos políticos. Si me dicen que sí, adelante, y si me dicen que no, regresaré al fútbol. Ahora no puedo decirlo, más adelante se los manifestaré, pero por ahora no lo revelaré”, expresó.

Sin embargo, fue hasta mediados de abril cuando el exfutbolista se autodestapó como aspirante a la candidatura por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, aunque dejó en claro que si su proyecto político no se concretaba, buscaría regresar al fútbol.

Durante una entrevista con medios de comunicación de Morelos el 15 de abril, Blanco descartó completamente que estuviera buscando gobernar la alcaldía Cuauhtémoc en las elecciones de 2024, ya que afirmó que su objetivo sería buscar ser el sucesor de Claudia Sheinbaum como jefe de gobierno de la Ciudad de México.

“Bueno, no a la alcaldía, pero a otro lugar sí en la Ciudad de México. Sin embargo, siempre hay encuestas, así que hay que esperar. Sé que muchas personas dicen que iré a la alcaldía de Cuauhtémoc, pero no”, afirmó.

LOS SEÑALAMIENTOS Y SOLICITUDES DE DESAFUERO

Esta no es la primera vez que se ha solicitado un juicio político contra el Gobernador. Con esta solicitud, Blanco acumula al menos cuatro solicitudes para su desafuero a fin de ser investigado penalmente.

El exfutbolista ha sido investigado por la Fiscalía Anticorrupción de Morelos por enriquecimiento ilícito, fraude procesal, falsedad de declaraciones, falsificación de documentos y ejercicio ilícito de funciones, acusaciones que ha negado y que también señalan a sus familiares y conocidos.

El 18 de abril del año pasado, la Fiscalía Anticorrupción presentó al Congreso de Morelos solicitudes de juicio de procedencia contra Blanco Bravo por los delitos de enriquecimiento ilícito, fraude procesal, falsedad de declaraciones, falsificación de documentos y ejercicio ilícito de funciones.

El morenista Gerardo Becerra Chávez-Hita, exasesor anticorrupción del Gobernador y uno de los denunciantes, consideró en ese momento que, pese al respaldo del Presidente Andrés Manuel López Obrador a Cuauhtémoc Blanco, los diputados locales del partido deberían aprobar el juicio de procedencia.

La investigación de la Fiscalía Anticorrupción también se enfocaba en el uso de un documento con una firma que sería falsa.

Cuauhtémoc Blanco también fue denunciado por enriquecimiento ilícito por Enrique Paredes Sotelo, Secretario de Gobierno del exfutbolista durante su administración en Cuernavaca (2015-2018). La acusación incluye a los medios hermanos del mandatario, Ulises y Ricardo Bravo, su primo Edgar Riou y a su amigo Jaime Tamayo.

Los movimientos denunciados se registraron de 2015 a 2018, cuando Cuauhtémoc Blanco fue Presidente Municipal de Cuernavaca.

Además, la carpeta de investigación incluía pruebas de presuntas transferencias, ingresos y cheques cobrados por los funcionarios. Sobre este tema, el Gobernador de Morelos pidió que se investigue a quien sea necesario porque no tiene “nada que esconder”.

Otra denuncia por la que la Fiscalía Anticorrupción solicitó el juicio de procedencia también la interpuso Enrique Paredes, en ella acusa al Gobernador que llegó al poder con la coalición de Morena, Encuentro Social (PES) y el Partido del Trabajo (PT) por ejercicio ilícito de funciones. El abogado argumentó que Cuauhtémoc Blanco utilizó en 2015 documentos falsos para obtener la constancia de residencia en Cuernavaca, un requisito necesario para competir por la Alcaldía.

En ese momento, la oficina de Comunicación del Gobierno de Cuauhtémoc Blanco negó el uso de documentos falsos, también sugirió que Paredes Sotelo habría avalado los archivos porque los conoció desde que trabajaba en la administración del exfutbolista, en Cuernavaca. “Él [Enrique Paredes] firmó la residencia. Es un tema político muy enredado”, expuso el área de prensa al ser cuestionada sobre el tema.

En relación a las solicitudes anteriores, el diputado Ángel Adame explicó que no prosperaron debido a que no se logró el número de votos a favor ni el consenso necesario para continuar con el juicio político. Por lo tanto, esas solicitudes no pudieron avanzar.

“En otras (solicitudes), entiendo que también se desecharon porque no se cumplían las condiciones o características jurídicas necesarias para dar cauce al juicio político o el juicio de procedencia”.

Sin embargo, según Adame, en esta ocasión el panorama político es diferente, lo que podría abrir la posibilidad de que la solicitud de juicio avance, ya que ha habido cambios significativos.

“La legislatura, desde su conformación, ha experimentado variaciones a lo largo del tiempo. No es una afirmación personal, sino un hecho que se forman grupos de diferentes formas. En la actualidad, se destaca la presencia del G15 como uno de esos grupos. Si todos los miembros del G15 votaran a favor, podría haber avances en las solicitudes. Sin embargo, es fundamental observar cómo vota cada legislador individualmente para determinar el resultado final”.

El Congreso de Morelos actualmente está conformado por al menos siete diputados de Morena, cinco del PAN, dos de Movimiento Ciudadano, dos del PRI, uno del PT, uno de Redes Sociales Progresistas, Nueva Alianza y el partido local Morelos Progresista cuentan con uno cada partido.

Sugeyry Romina Gándara https://www.sinembargo.mx/author/sugeyry_gandara Ha trabajado como reportera y fotoperiodista de nota roja en Chihuahua. Los últimos años, ya radicada en CdMx, los ha dedicado a cobertura sobre temas de desaparición, seguridad y víctimas de la violencia.