El PAN y Morena se perfilan a una elección reñida en Yucatán, prevén analistas

Ciudad de México, 28 (Sin embargo).- La elección por la gubernatura de Yucatán en 2024 se perfila como una competencia electoral muy reñida entre el Partido Acción Nacional (PAN) y Morena, partido que se está consolidando como una fuerza política influyente en la región y se considera una opción altamente competitiva, con incluso posibilidades de ganar la elección, dependiendo del candidato o candidata que elijan en sus procesos internos.

Analistas políticos de la región entrevistados por SinEmbargo destacaron que la competencia será cerrada. Con respecto a los aspirantes de Morena que se perfilan señalaron que son: Joaquín “Guacho” Díaz Mena, exdelegado de los Programas para el Desarrollo para el Bienestar, la Senadora Verónica Camino Farjat y Alpha Tavera Escalante, expresidenta municipal de Valladolid y dirigente local de Morena en Yucatán.

“Guacho” Mena es considerado el candidato más popular y conocido del partido, mientras que las dos mujeres, Alpha Tavera y Verónica Camino, también son consideradas opciones interesantes.

Por otro lado, los especialistas también coincidieron en que Renán Barrera, el Alcalde de Mérida, se perfila como el candidato más probable del PAN. No obstante, las opiniones con respecto a las posibilidades de triunfo para Morena y el PAN se contrastan dependiendo de los aspirantes a las candidaturas de ambos partidos.

Para José Francisco Hernández y Puente, académico en retiro de la UNAM y actual columnista político en la región, a pesar de que Yucatán es la joya peninsular del PAN, la eventual candidatura de Renán Barrera experimenta un debilitamiento, lo que abre la puerta a que Morena se convierta en una opción altamente competitiva, e incluso hasta de ganar con una ventaja destacada en las próximas elecciones.

Los especialistas recalcaron que la cuestión de la paridad de género será un factor fundamental, pues la elección de los candidatos de Morena y su éxito electoral dependerá en gran medida de cómo se resuelva esta cuestión.

Rubén Torres, académico del Centro Peninsular de Humanidades y Ciencias Sociales (CEAPHCIS), destacó que la dinámica puede cambiar significativamente dependiendo de los candidatos involucrados en la contienda.

El experto destacó que Renán Barrera del PAN se presenta como un puntero en la mayoría de las encuestas, aunque en algunos casos su ventaja es tan estrecha que se acerca a un empate técnico. Sin embargo, en la contienda interna de Morena, “Guacho” Diaz Mena parece estar más perfilado como candidato, mientras que Verónica Camino muestra un fuerte crecimiento y competitividad.

El análisis de Torres sugiere un aspecto interesante: mientras que “Guacho” Díaz Mena es el mejor perfilado al interior de Morena para ganar la candidatura, en los careos externos, Verónica Camino podría ser más competitiva en una confrontación directa con Renán Barrera, lo cual plantea una difícil elección para Morena: ¿presentar a Verónica como una candidata de género y mostrar apertura, o priorizar la presencia de un candidato masculino como Guacho?

Otro aspecto destacado para la próxima contienda electoral es la postura y la relación del actual Gobernador panista, Mauricio Vila, quien mantiene una relación tensa con el posible candidato Renán Barrera, donde la falta de apoyo del mandatario al aspirante panista podría influir en la carrera electoral.

En la encuesta más reciente realizada por Demoscopia Digital el 11 de septiembre, el partido Morena lleva una ventaja sobre el PAN, con una preferencia del 41 por ciento, contra el 39 por ciento del partido albiazul, el 4.10 por ciento de Movimiento Ciudadano, el 3.50 por ciento del PRI, y el 1.20 por ciento del PRD. En cuanto a una medición por alianzas, la alianza Morena, PT y PVEM obtuvo un 44.70 por ciento de presencias, sobre el 43.20 por ciento que obtuvo la alianza del Frente Amplio por México (PAN, PRI y PRD).

Con respecto a las preferencias para que sea el candidato o candidata de Morena, en el sondeo realizado el 19 de octubre por esa misma casa encuestadora, Joaquín Díaz Mena obtuvo 33.60 por ciento de preferencias, Verónica Camino Farjat un 30.50 por ciento; Jessica Saiden un 4.20 por ciento y Alpha Tavera un 3.30 por ciento. Con respecto a las preferencias para que sea candidato del PAN, Renán Barrera Concha obtuvo un 57.6 por ciento, seguido muy lejos por Julián Zacarías Curi con un 18.7 por ciento y Cecilia Patrón Laviada con un 13.6 por ciento.

LA CONTIENDA INTERNA DE MORENA

Los dos especialistas consultados coincidieron en que la disputa por la candidatura de Morena queda entre el exdelegado de programas sociales Juan Manuel “El Guacho” Mena, la Senadora Verónica Camino y la exalcaldesa de Valladolid, Alpha Tavera.

“Los verdaderos finalistas, de acuerdo a lo que se puede observar, son Verónica Camino Farjat y Guacho Mena. Me parece que son los dos que ya están cerrando, los más conocidos, los que están con mayor movilidad, los que están reclutando gente, los que están comenzando a operar de manera más formal y sin perder de vista a una joven emergente, como Alpha Tavera, que también me parece que está haciendo un juego bastante inteligente y que podría dar la sorpresa”, destacó Rubén Torres.

Torres, académico en retiro, puso énfasis en que Joaquín Díaz es el aspirante de Morena que actualmente goza de mayor aceptación en el partido. Es un político yucateco con experiencia, que previamente ocupó el cargo de superdelegado de programas sociales y de los tres, es el que se perfila como el candidato más sólido de Morena. Sin embargo, no se deben descartar dos candidatas interesantes: Alpha Tavera, exalcaldesa de Valladolid, y Verónica Camino Farjat, actual Senadora y excandidata a la Alcaldía de Mérida en 2021, quienes también cuentan con arraigo y popularidad en el estado, especialmente en Mérida.

José Francisco Hernández coincidió en que la definición del coordinador de la Cuarta Transformación en Yucatán parece centrarse en esos tres candidatos principales. Sin embargo, recalcó que la elección dependerá en gran medida de la paridad de género establecida por el INE y la distribución de candidaturas, que deben cumplir con la condición de cinco o cuatro.

“Yo creo que entre los tres está la definición del coordinador de la Cuarta transformación en Yucatán. Pero sí, va a depender mucho de este tema de la paridad que estableció el INE y va a ser mucho en función de cómo se reparten las candidaturas para cumplir con esa condición de 5 o cuatro. Hay estados en donde ya es muy claro el candidato, como por ejemplo Tabasco, donde Javier May parece tener ya la candidatura en sus manos; hay otros como la Ciudad de México, donde la disputa va a ser muy intensa entre Harfuch y Clara Brugada, pero definitivamente acá en Yucatán, pues creo que el candidato más probable va a ser el Guacho Díaz Mena, pero no descartemos la posibilidad de que Alpha Tavera o la propia Verónica Camino pudieran ser candidatos en función de cómo decida Morena resolver el asunto de la paridad de género en las nueve entidades donde va a haber elecciones y en las cinco en donde tiene que haber mujeres”, recalcó el académico en retiro.

Por su parte, Rubén Torres señaló que en el caso de Jessica Saidén y Rocío Barrera, quienes están en la lista final de Morena, no muestran un crecimiento en su candidatura, indicando que se mantienen estancadas. Jorge Carlos Ramírez Marín, otro que también quedó en la lista, parece estar más interesado en buscar la reelección en el Senado.

“Entonces yo lo cerraría a Verónica y a Guacho como los dos finalistas y ahí es muy difícil ver qué va a pasar, porque me parece que los dos cuentan por un lado con los apoyos y la maquinaria necesaria y cuando uno revisa los sondeos de opinión que están circulando, pues hay algunas que le dan mucha ventaja a uno, otras le dan muchas ventajas a otra y otras los dan prácticamente en empate técnico, pero siempre coincidiendo como que esos dos son los punteros, los que están, digamos, marcando la pauta hacia dónde va a ir la representación de candidato o candidata por parte de la 4T”, destacó.

EL CANDIDATO DEL PAN

Renán Barrera, el actual Alcalde de Yucatán, es el que está más que decantado como el candidato más sólido y definido por parte del partido gobernante en esa entidad: el Partido Acción Nacional.

José Francisco Hernández y Puente destaca que, en el caso del PAN, no parece haber otro contendiente más fuerte que Renán Barrera. Aunque se menciona la posibilidad de una candidatura femenina, como la de Cecilia Patrón, aunque para el experto esto podría resultar catastrófico para el PAN debido a la garantía de triunfo que representaría Morena. La figura de Renan se considera más competitiva que la de Cecilia, lo que sugiere que el PAN no experimentará cambios significativos en esta contienda.

“Yo no veo más candidato que Renán y, si por el tema de la paridad de género, fuera alguna mujer como Cecilia Patrón sería mucho más catastrófico para el PAN, porque se garantizaría el triunfo de Morena. Es mucho más competitiva la figura de Renán que la de Cecilia, entonces, por esa otra razón, creo que acá no va a haber cambio por el lado de PAN”, expresó el columnista.

El académico del Centro Peninsular de Humanidades y Ciencias Sociales insistió en que Renán Barrera parece tener un respaldo sólido dentro de su partido, aunque dijo que hay diferencias a nivel nacional debido a la decisión del PAN de no aliarse con partidos del Frente Amplio a nivel local.

Y es que el PAN optó por no establecer alianzas con el PRI y el PRD, ya que estos partidos tienen un apoyo históricamente bajo en la región, lo que no hacía atractiva la alianza para el PAN. El cálculo de Renán Barrera, detalló el especialista, fue centrarse en consolidar el apoyo dentro de su partido, y en general, ha tenido éxito en ese aspecto, liderando en la mayoría de los careos. Sin embargo, en algunos casos, la ventaja es tan estrecha que se acerca a un empate técnico.

Otro factor que podría influir en la candidatura del Alcalde de Mérida es la postura y la figura del actual Gobernador panista, Mauricio Vila, quien ha destacado por tener una relación estrecha y buena con el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Yo creo que otro dato importante es el que tiene que ver con el Gobernador Mauricio Vila. Como sabemos, él ha sido uno de los gobernadores mejor calificados de la República mexicana, sigue siendo calificado así o considerado de los mejores gobernadores y curiosamente ha sido un gobernador ‘panista’ muy amigo de López Obrador, el Presidente de la República. Hay una gran relación entre el Presidente y Vila y creo que la actitud del Gobernador Vila también muestra un poco de desdén a la candidatura de Renán”, expresó Hernández y Puente.

De acuerdo con el especialista, la actitud de desdén hacia la candidatura de Renán Barrera por parte de Mauricio Vila se atribuye a un largo historial de desacuerdos entre los dos.

Para Rubén Torres, la tensión entre Renán Barrera y Mauricio Vila no es personal, sino una lucha entre diferentes corrientes históricas del PAN. Además, el especialista no considera que haya una ruptura definitiva, sino que ambos representan corrientes distintas dentro del partido.

“Hoy se habla de que hay una ruptura, yo no me atrevería a pensar que hay una ruptura, yo pienso que simple y sencillamente representan corrientes del PAN muy distintas. Yo me atrevería a decir que Renán es el panismo tradicional, mientras que me parece que Mauricio Vila representa este panista más empresarial, emprendedor, más abierto, desde el campo económico y que lo obliga un poco a abrirse también a otros terrenos como el político, el social, donde Renán y el panismo que representa Renán es más reservado. Entonces representan panismos distintos, no forzosamente confrontados, pero en el cual parece que estamos ante una coyuntura que decide también apostar un poco de manera distinta, sin que eso signifique romper”, abundó Torres.