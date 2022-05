OMS: Al año, el tabaco se cobra más de 8 millones de vidas y 600 millones de árboles

Madrid, 31 de mayo (The Conversation).- La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha publicado este martes, coincidiendo con el Día Mundial Sin Tabaco, nuevos datos sobre los daños que el tabaco causa tanto al medio ambiente como a la salud, y ha pedido que se tomen medidas para que la industria “sea más responsable de la destrucción que está causando”.

“La mayor parte del tabaco se cultiva en países de ingresos bajos y medios, donde el agua y las tierras de cultivo suelen ser desesperadamente necesarias para producir alimentos para la zona. En lugar de ello, se utilizan para cultivar las mortíferas plantas de tabaco, mientras que cada vez se eliminan más tierras de los bosques”, critica el organismo sanitario internacional de Naciones Unidas en su informe Tabaco: Envenenando nuestro planeta.

