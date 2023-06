Reuters: Grupo México y Gobierno logran acuerdo por Ferrosur; no habrá pago

Fuentes aseguran que el acuerdo no implica una compensación económica; el Presidente López Obrador dará más detalles sobre el pacto.

Ciudad de México, 31 de mayo (SinEmbargo).- El Gobierno federal habría logrado un acuerdo con Grupo México por la ocupación de un tramo ferroviario de 120 kilómetros del Tren Transístmico, reveló Reuters.

De acuerdo con dos fuentes que cuentan con información sobre las conversaciones, el pacto logrado entre la Administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador y el empresario Germán Larrea no implica una compensación en efectivo.

En su lugar, agrega Reuters, implica una ampliación de concesiones por vencer. La otra fuente añadió que el mandatario mexicano daría más detalles sobre el acuerdo logrado en las próximas horas.

El pasado 24 de mayo, el Presidente López Obrador aseguró que el acuerdo que se ha buscado llegar con Grupo México no tiene que ver con dinero, sino con el permiso de paso y revisión de concesiones en poder del conglomerado.

“Siguen utilizando eso para meter miedo. Eso no es cierto. No, de dinero, efectivo, no. Hay que esperar. Desde luego el derecho de paso. Es necesario, justo y es un asunto también de seguridad nacional porque es el Istmo. Entonces es esto básicamente. Nada más que, bueno, imagínense todo el escándalo. Y sí se va a llegar a un acuerdo, espero, y no es dinero, es permiso de paso y revisión de concesiones sobre las mismas vías que están en poder de Grupo México”, dijo durante su conferencia matutina.

López Obrador aseguró que “se está avanzando” y que “van bien las cosas”. “Lo que se busca, pues ya lo saben ustedes, es rescatar el tramo de concesión, 120 kilómetros aproximadamente, para tener todo el circuito Tren Maya y los trenes de Guatemala a Ixtepec, de Salina Cruz a Coatzacoalcos, y de Coatzacoalcos a Palenque”, explicó.

Desde Palacio Nacional, detalló que el permiso de paso para Grupo México consistiría en que pueda llegar a diferentes lugares, a través de los tramos que recuperó el Gobierno, a cambio del pago de una cuota. Mientras que las empresas de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Secretaría de Marina (Semar) harían lo propio si utilizarán las vías que tiene concesionadas el conglomerado.

“[El Gobierno propone] que tengan el derecho de paso. Entonces que puedan ellos, pagando una cuota, llegar al puerto. Si las empresas de la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Marina -esto es Tren Maya e Istmo- quieren pasar hacia acá, pagan una cuota. Si él quiere o la empresa quieren entrar acá, pagan una cuota. Pero aquí lo importante, el fondo es que la concesión se recupera, se rescata, vuelve a ser de la Nación, regresa a la Nación. No es expropiación, es rescate de la concesión”, aclaró el mandatario.

-¿Quién pagaría la cuota? -se le preguntó.

-Si pasan a lo que va a ser completamente de dominio público, pagan una cuota. Si los trenes de la empresa de la Defensa, del Puerto de Progreso o de Cancún van a Veracruz, pues de medias aguas hacia Veracruz, la concesión es de Grupo México, entonces ahí paga una cuota Sedena. Y si Grupo México entra, paga cuota -precisó.

-¿No se daría indemnización a Grupo México? -cuestionó la prensa al Jefe del Ejecutivo federal.

-No, dinero no. Lo que se está buscando es una compensación. Decir: “Te vamos a reestructurar tu concesión”. Es un acuerdo. Dinero, no; nada. Derecho de paso y revisar si es posible, si tienen una concesión que ya está por vencerse, ampliárselas -anunció.

Un día antes, dijo que el dueño de Grupo México, Germán Larrea, supo y estuvo de acuerdo en “arreglarse” con el Gobierno federal para regresar la concesión de un tramo ferroviario en el Istmo para el Corredor de Tehuantepec. Pero, “mal aconsejado” por sus abogados –agregó–, entre ellos Fernando Gómez-Mont Urueta, Secretario de Gobernación con Felipe Calderón, sorpresivamente exigió nueve mil 500 millones de pesos.