Eurozona registra inflación récord de 9.1% en agosto; precio de energía aumentó 38.3%

LONDRES, 31 de agosto (AP).— La inflación en los países de la Unión Europea que tienen el euro como moneda batió un nuevo récord en agosto impulsada por el aumento del precio de la energía, que se debe principalmente a la guerra de Rusia en Ucrania.

La inflación interanual en los 19 países de la eurozona alcanzó el 9.1 por ciento en agosto, frente el 8.9 por ciento registrado en julio, según las cifras publicadas el miércoles por la agencia de estadística de la Unión Europea.

