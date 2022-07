Inflación tampoco da tregua a la UE y alcanza el 8.9% durante julio, récord histórico

MADRID, 29 Jul. (EUROPA PRESS).- La tasa de inflación interanual de la zona euro se ha situado en julio en el 8.9 por ciento, frente al 8.6 por ciento registrado en junio, en lo que supone el mayor encarecimiento de los precios en la región del euro de toda la serie histórica y más de cuatro veces la meta de estabilidad de precios del dos por ciento del Banco Central Europeo (BCE), según el avance del dato publicado por la oficina comunitaria de estadística, Eurostat.

La escalada de los precios de la zona euro se ha intensificado en el séptimo mes de 2022, a pesar de que la subida interanual del precio de la energía se ha desacelerado al 39.7 por ciento desde el 42 por ciento de junio, mientras que el incremento del precio de los alimentos frescos en julio ha sido del 11 por ciento, cuando en junio fue del 11.2 por ciento.

Sin embargo, los servicios se han encarecido un 3.7 por ciento interanual en julio, tres décimas más que el mes anterior, mientras que los precios de los bienes industriales no energéticos han subido un 4.5 por ciento, frente al 4.3 por ciento del mes anterior.

