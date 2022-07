Economía de EU cae 0.2% en el segundo trimestre de 2022 y entra en recesión técnica

Se denomina recesión técnica, según el consenso de los economistas, a la situación económica que se da al encadenar dos trimestres de contracción económica.

MADRID, 28 Jul. (EUROPA PRESS).- Estados Unidos entró en recesión técnica en el segundo trimestre de 2022, cuando su Producto Interno Bruto (PIB) experimentó una caída del 0.2 por ciento, tras ya haberse contraído un 0.4 por ciento en los tres primeros meses del año, según se desprende de la primera estimación del dato publicada este jueves por la Oficina de Análisis Económico del Gobierno estadounidense (BEA, por sus siglas en inglés).

La BEA ha explicado que entre abril y junio se registraron descensos en inversión privada en inventarios, en inversión residencial fija, en el gasto del Gobierno y en inversión fija no residencial. No obstante, estos retrocesos fueron compensados en parte por un alza en las exportaciones y el gasto de los consumidores.

El organismo también ha explicado que la contracción económica del segundo trimestre se produjo en un contexto de “continua inflación”, bajo desempleo, tipos de interés al alza y problemas persistentes en las cadenas de suministro.

Debido a esta contracción, el PIB de Estados Unidos al cierre del segundo trimestre de 2022 era un 2.5 por ciento superior al observado al finalizar el cuarto trimestre de 2019, antes de cualquier impacto de la pandemia de la COVID-19. En el primer trimestre, este dato estaba un 2.7 por ciento por encima.

En términos puramente anualizados, la forma preferida por la Oficina de presentar los datos, el PIB de Estados Unidos se contrajo un 0.9 por ciento en el segundo trimestre del año, frente al descenso anualizado del 1.6 por ciento del primer trimestre.

Europa Press https://www.sinembargo.mx/author/europa-press