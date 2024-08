Dos jueces ordenan a otro poder, el Legislativo, ¡que no discuta la Reforma Judicial!

Ciudad de México, 31 de agosto (SinEmbargo).– Una Jueza del estado de Morelos y un Juez de Chiapas otorgaron en las últimas horas una suspensión para que la Cámara de Diputados no pueda discutir el dictamen de reformas al Poder Judicial, lo cual estaba agendado para el próximo lunes.

En un hecho inédito y en pleno paro de labores del Poder Judicial, lo cual impediría a sus propios integrantes litigar contra el proceso legislativo de la Reforma Judicial por no ser un asunto considerado “urgente”, estos dos jueces consiguieron una suspensión, de acuerdo con distintos medios mexicanos. El propio abogado Diego Valadés Ríos, uno de los más duros detractores de la reforma al Poder Judicial, consideró que esta resolución “no tiene fundamento jurídico”.

Esa resolución es un hecho inédito y sin fundamento jurídico. La defensa de la independencia judicial no debe verse empañada por decisiones carentes de sustento en la Constitución y en la ley. https://t.co/OYQNnytZhy

Lo mismo consideró el morenista Ricardo Monreal Ávila, quien a través de un video dijo que es “inadmisible e improcedente” toda resolución de cualquier Juez o autoridad sobre el desempeño constitucional jurídico del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que violente la Constitución y el principio de legalidad, e invada facultades y funciones del Legislativo.

En el caso de Morelos, Martha Eugenia Magaña, Jueza Quinta de Distrito en el estado, otorgó el viernes una suspensión provisional en la que ordena que al dictamen no afecte a los cuatro jueces federales que promovieron el amparo.

De acuerdo con el expediente 1251/2024, la parte quejosa presentó el 29 de agosto un juicio de amparo contra el Presidente Andrés Manuel López Obrador y el Poder Legislativo argumentando que el dictamen fue aprobado por la Comisión Permanente de la legislatura que está por terminar, violando así el procedimiento legislativo.

La demanda fue admitida por la Jueza al día siguiente y consideró que, en este caso, no se estaría pronunciando sobre el contenido de la reforma, sino que la suspensión es contra el procedimiento legislativo que está en curso. Sin embargo, el fallo considera estimaciones sobre las consecuencias que tendrá el cambio Constitucional.

Esto implicaría que el Poder Judicial puede ponerse por encima del Congreso de la Unión y las 32 legislaturas estatales.

“La suspensión es procedente pues en el momento que se encuentra el proceso legislativo, esto es ante el proyecto de iniciativa de reforma constitucional que quedó en resguardo, es factible suspender el acto reclamado para analizarlo, a la luz de las inconformidades de los quejosos, la legalidad de las modificaciones propuestas al no haberse materializado”, se lee en la suspensión dictada en el amparo 1251/2024.

En el caso de Chiapas, el Juez Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales, Felipe V Consuelo, se pronunció en sentido similar.

El dictamen de la Reforma al Poder Judicial prevé la elección por voto popular de todos los jueces del país, incluidos, en junio de 2025, los Ministros de la Corte, magistrados del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, y la mitad de los alrededor de mil 650 jueces y magistrados federales.

LEGISLADORES DE MORENA REVISAN CAMBIOS

Ayer, legisladores de Morena informaron que la reforma al Poder Judicial, actualmente en discusión, podría sufrir más modificaciones antes de su aprobación final.

Durante una reunión del grupo parlamentario, la diputada Olga Sánchez Cordero, exministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), destacó la apertura para escuchar diversas posiciones y propuestas de modificación.

Sánchez Cordero mencionó que ya ha entregado varias propuestas propositivas, enfocadas en mejorar los requisitos de idoneidad y el perfil de los jueces, magistrados y ministros que serán elegidos mediante voto directo.

“Más bien me he estado yendo por los requisitos de elegibilidad e idoneidad de todos los candidatos, no tengo la más remota idea de cuánto sea del presupuesto”, dijo Sánchez Cordero.