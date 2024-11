La presidenta del INE afirma que posibles disputas con consejerxs pueden resolverse

Ciudad de México, 31 de octubre (SinEmbargo).- Guadalupe Taddei, Consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), se pronunció sobre los aparentes conflictos que se han originado al interior del organismo a raíz de que sus facultades se han visto ampliadas gracias a disposiciones de leyes secundarias que forman parte de la Reforma al Poder Judicial.

Este jueves, al concluir la instalación de la Comisión de la Reforma Político-Electoral en la Cámara de Diputados, Taddei fue abordada por medios de comunicación, quienes le cuestionaron sobre una reciente controversia constitucional que decidieron interponer seis consejeros del INE en contra de las ya mencionadas disposiciones, mismas que le otorgan la capacidad de realizar nombramientos sin una validación de por medio.

Al respecto, la Consejera presidenta comentó que, pese a considerar que no existen atribuciones para apelar sus facultades mediante una controversia constitucional, debe asimilarse el acuerdo tomado por el Consejo General del INE.

Del mismo modo, negó la existencia de un conflicto que no pueda resolverse en el Instituto pues, al tratarse de un consejo colegiado, es común que existan diferencias entre sus integrantes.

Por otro lado, la Consejera fue cuestionada sobre el presupuesto de 13 mil millones de pesos que se tienen estimados para la elección judicial, mismo que, señaló, está pendiente de revisión, ya que no aún deben tomarse en cuenta todos los amparos y demás mecanismos que se han presentado para frenar la Reforma Judicial.

Asimismo, aseguró que cada centavo del presupuesto que se designe para el ejercicio democrático estará debidamente respaldado por un mandato constitucional.

“En cuanto al presupuesto, lo que les puedo decir es que no hay ni un solo centavo que no esté relacionado con una atribución, un mandato constitucional, no hay nada que se invente, todo tiene un respaldo acompañado, por ejemplo, por el órgano interno de control, todo el proceso de presupuestación, no dejamos nada sin revisar y ser minuciosos en la información. “Y hasta este momento, lo que está presentando el Instituto tiene el debido proceso”, detalló.