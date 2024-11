RADICALES ¬ Ya nada será igual: Guerra en Ucrania, genocidio en Gaza, llega Trump...

¿Estamos de regreso a la Guerra Fría? Si se considera que los países del norte de Europa están haciendo planes de supervivencia y aplicando fondos para organizar a sus ciudadanos en caso de que lo de Ucrania y Rusia se convierta en una hecatombe, se puede pensar que estamos entrando de lleno a una nueva, pero muy distinta. Sobre esto, sobre el genocidio palestino en Medio Oriente y el regreso de Donald Trump trata esta entrega de RADICALES.

Ciudad de México, 25 de noviembre (SinEmbargo).– La Guerra en Ucrania, el genocidio en la Franja Gaza y el regreso de Donald Trump a la Presidencia de Estados Unidos muestran, por una parte, que el ser humano no ha aprendido nada del pasado y al mismo tiempo que el mundo como lo conocemos ya no será el mismo, plantearon Alejandro Páez Varela, Álvaro Delgado, Fabrizio Mejía y Héctor Alejandro Quintanar.

“El problema que estamos enfrentando en este momento, que no sé circunscribe al conflicto entre Ucrania y Rusia, es algo que viene de lejos y es algo que todavía en esta lógica geopolítica de la guerra fría con una diferencia: en el siglo 20 todavía se blandían utopías hoy ya no se blande ninguna utopía”, expuso el académico Héctor Alejandro Quintanar en esta entrega de RADICALES, programa que se transmite en el canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire.

Quintanar habló cómo en el caso de la Guerra en Ucrania, Occidente supuso que con las sanciones que se le impusieron a Rusia sería suficiente para que se retirará y no fue así. “Resulta que Rusia a diferencia de Europa, de la Unión Europea, fue un país que creció, que le vino bien la guerra”, apuntó.

Por eso cuestionó el hecho de que si se sabe que Vladimir Putin es un sujeto bastante peligroso, “por qué lo rodeas con países que se integran a la OTAN, cuando en 1991 estaba acordado que no se haría eso y que la OTAN ya no tiene razón de ser porque la Unión Soviética ya no existe”.

El escritor y analista Fabrizio Mejía apuntó a su vez cómo Herman Kahn, que trabajaba para la RAM Corporation, planteaba en su libro Sobre la guerra termonuclear que se podía ganar un conflicto bélico de este tipo con los búnkers, con el desplazamiento de población, aún cuando calculaba que se iban a morir entre 50 y 90 millones de personas.

“Las cosas que decía Kahn eran realmente delirantes, era: podemos sobrevivir a una guerra nuclear contra la Unión Soviética y sí, vamos acabar unos poquitos, pero eso permitirá refundar la civilización occidental, no importa que haya mutantes y que haya gente que sobreviva quemada como pasó en Hiroshima”.

Fabrizio indicó que esta idea de la aniquilación nos ha acompañado desde hace décadas y explica el por qué estamos parados nuevamente frente a dos fenómenos que fueron parte de la cultura del siglo 20: el exterminio nuclear en Hiroshima y el genocidio en Auschwitz.

“Estamos presenciando repeticiones de esto. Auschwitz por supuesto es Gaza, por supuesto que la estrategia emprendida por (Benjamin) Netanyahu (el Primer Ministro de Israel) es de campos de concentración, es exterminio racial. Y esta nueva situación entre Ucrania y Rusia, donde Rusia dice bueno, ‘si ustedes insisten en que la OTAN y los Estados Unidos apoyen militarmente a Zelensky yo tengo el permiso de usar armas nucleares’. Eso sería Hiroshima de nuevo. Parece ser que no aprendimos nada del siglo 20, que lo inhumano no es la medida de todas las cosas”.

El periodista Álvaro Delgado ahondó cómo estamos por cumplir 80 años del fin de la Segunda Guerra Mundial “e indigna y es muy triste, pero es la realidad: no hemos aprendido nada, no solamente es el siglo XX. Es la historia de la humanidad, claro, con desarrollos tecnológicos y desarrollo de armas cada vez más destructivas y letales, pero no aprendemos nada”.

Delgado comentó cómo en Europa ocurre algo análogo: “todos los monumentos tienen que ver con las guerras, los héroes tienen que ver con las guerras, no son los científicos a los que se admiran, no son los innovadores, son los generales, son los héroes anónimos”.

“Qué nos importan los mexicanos que hemos buscado ser un país que no se inmiscuye en guerras, inclusive en la Segunda Guerra Mundial que solamente porque fueron atacados barcos mexicanos fue que se declaró la Segunda Guerra Mundial, bueno Lázaro Cárdenas nada menos, pues porque nos incumbe aunque no querramos”, puntualizó.

Alejandro Páez Varela sostuvo por su parte que no terminamos de entender muy bien el peligro en el que estamos de una posible guerra global, porque ya estamos metidos en otra cosa.

“De verdad, es parte de una cultura, no termina de generarse una sola idea sobre un evento para cuando ya estás pasando al siguiente, sin embargo, yo sí creo que este momento que estamos viviendo, estamos viendo el fin del mundo, como lo conocimos”.

“No será igual nada a partir de lo que estamos viviendo, de hecho el año que entra va a ser definitivo por que regresa Donald Trump”, apuntó.

“Hay que empezar a ver qué es lo que vamos a hacer en el futuro, hacer distintas proyecciones con respecto al futuro, qué tipo de relación podemos tener con el resto del mundo. Yo creo que sí estamos viviendo un evento global. Nosotros siempre nos mantenemos muy ausentes de las guerras y de los eventos globales, siempre estamos muy ausentes y en nuestros propios rollos, pues yo le diría al mexicano que esté muy pendiente porque yo creo que lo que estamos viendo va a ser una condición extrema”.

