ENTREVISTA ¬ Salinas Pliego y Azteca alientan agresiones de la ultraderecha: Citlalli

Ciudad de México, 2 de diciembre (SinEmbargo).- Citlalli Hernández, titular de la Secretaría de las mujeres, afirmó que personajes como el empresario Ricardo Salinas Pliego alientan y fortalecen el discurso de la ultraderecha de discriminación y violencia en contra de las mujeres.

En entrevista en el programa de "Los Periodistas", el cual se transmite a través del canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire, la exsecretaria general de Morena, quien ha sido objeto de ataques y agresiones verbales por parte del empresario, mencionó que su caso es ejemplo de la impunidad que existe en el país cuando se trata de castigar a quienes violentan a las mujeres.

"En el caso particular de Salinas Pliego son muchas las razones por las cuáles me parece que vale la pena señalarlo y visibilizarlo porque a mí me parece que es uno de los vehículos de la ultraderecha regional, que busca estar fortaleciendo un discurso de discriminación, de violencia, demerito a las mujeres, a los indígenas, a la diversidad sexual, a la 4T en general nos llama cavernícolas".

Y ahondó: "TV Azteca y Salinas Pliego sin duda no solo no abonan a combatir la violencia, sino que son muy vocales de la discriminación".

Hernández señaló que al igual que Salinas Pliego, en México hay personas que piensan que por tener recursos económicos pueden actuar sin ningún tipo de consecuencia, pues la mayoría de las veces no reciben algún tipo de castigo por parte de las autoridades.

"Entonces esta impunidad que existe cuando hay violencia simbólica, violencia digital, cuando se cree que por tener dinero, por tener una posición de poder se puede demeritar a una persona por su físico, por la manera en la que piensa, etcétera, pues es digamos parte de lo que pone en evidencia lo grave que es la violencia en este país. Es decir, uno de los principales dueños de un medio de comunicación, con una concesión del Estado utiliza su voz pública para tratar de menospreciar a una persona".

La Senadora con licencia detalló que decidió presentar una denuncia en contra del dueño de TV Azteca para tratar de dejar un precedente y generar de esta manera una sanción social.

"Cuando yo inicié una denuncia contra Salinas Pliego no lo hacía por mí porque yo afortunadamente, pues me he hecho de la piel dura, pero yo lo he pensado y lo he platicado con mujeres que en la calle me encontraban desde entonces y me decían 'no se deje, porque si con usted se meten imagínense con nosotras' [...] Es muy importante evidenciar y hablar de estos casos, porque yo lo que buscaba en su momento era una sanción social".

La titular de la Secretaría de las mujeres reveló que pese a sus esfuerzos por lograr que Ricardo Salinas Pliego recibiera un castigo, descubrió que el magnate contaba con gran influencia dentro del Poder Judicial.

"Cuando yo denuncié a Salinas Pliego por supuesto que me di cuenta que tenía un brazo en el Poder Judicial, no hubo Juez o Magistrado que se atreviera a sancionar a Salinas Pliego, lo cual es muy grave porque si lo vemos para abajo este caso era de una Senadora contra un oligarca corrupto de los medios, pero pasa en la vida cotidiana de muchas mujeres".

Hernández destacó que uno de los factores clave en el tema de la violencia a la mujer se debe a la corrupción que hay en la procuración de justicia en México.

"Me parece que tenemos que incidir mucho porque la impunidad que hay en el tema de violencia hacia las mujeres mucho recae en esta corrupción que hay en la procuración de justicia y a estos niveles".

La funcionaria mencionó que al igual que otros personajes de la ultraderecha en Latinoamérica como los Javier Milei, en Argentina y Jair Bolsonaro en Brasil, Salinas Pliego trata de buscar un respaldo social, el cual no ha logrado.

"Pero pareciera que lo que está haciendo es alimentar socialmente a un sector que le respalde, que le aplauda que no sancione sus dichos y a mí me parece que eso es lo que pasó con Bolsonaro, con Milei, con Trump, con otros personajes en el que a no haber sanción social, al normalizar ese tipo de violencias y discursos, pues empieza a generar una base social que incide luego en la discusión pública y política y que luego pues hasta con querer tomar el gobierno. Creo que es el plan de Salinas Pliego, pienso que afortunadamente la mayoría de la población sanciona sus dichos y sus hechos".

Finalmente, Hernández señaló que el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum no solo combate al clasismo y el racismo, sino también el machismo.

"Me parece también importante seguir en esta discusión que el Presidente López Obrador inició, el discurso contra el clasismo, contra el racismo y que ahora con la Presidenta Claudia Sheinbaum, no solo ya es contra el racismo y el clasismo, sino también contra el machismo, contra esta visión patriarcal que a veces vivimos todos los días".

