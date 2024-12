VIDEOS ¬ Un fuerte sismo remece al norte de California; emiten una alerta de tsunami

EUREKA, California, EU (AP).— Un fuerte sismo de magnitud 7.0 se sintió este jueves en el norte de California y las autoridades emitieron una advertencia de tsunami.

El sismo ocurrió a las 10:44 horas al oeste de Ferndale, una ciudad pequeña en el condado costero de Humboldt, cerca de la línea con Orgon, indicó el Servicio Geológico de Estados Unidos.

I did not feel the earthquakes and I got the alerts after the earthquakes happened. But the office lights sure rocked here in Sonoma. #earthquake @USGS_Quakes #california pic.twitter.com/qYH32V3wcy

— Sarah Stierch 🔥💁🏻‍♀️ 🍷🌮 (@Sarah_Stierch) December 5, 2024