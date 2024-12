Estos son los 10 álbumes de 2024 que quizá no conoces y pueden sorprenderte, según AP

Los 10 álbumes más destacados y menos conocidos del año, elegidos por la crítica música de AP, Maria Sherman, son una muestra de lo mejor que ha dado el mundo de la música, y que deberían tener más reconocimiento.

NUEVA YORK (AP).— Cuando los críticos se apresuran a compilar sus listas de lo mejor del año, el gran arte puede pasar desapercibido. Una lista de los 10 mejores no deja mucho espacio para el descubrimiento y, en la música, eso a veces significa que los discos más innovadores pierden lugar para dar cabida a otros títulos más populares. En esta lista, Associated Press intenta rectificar eso.

A continuación, los 10 álbumes más destacados y menos conocidos del año, sin un orden específico, elegidos por la crítica música de AP, Maria Sherman.

“Still”, Erika de Casier

En un mundo justo, la cantante danesa de origen portugués Erika de Casier sería uno de los nombres más grandes del pop, por su R&B retro-futurista profundamente influenciado por las grandes del Y2K. Es difícil no escuchar a Aaliyah o Jennifer Lopez o Janet Jackson en su narrativa vocal susurrante, pero sus canciones no son simplemente nostálgicas. Se transforman con la inclusión de producción de garage de Reino Unido de los años 90 (“Ex-Girlfriend” con la colaboradora de Charli XCX, Shygirl) o sus juntes creativos, como en ice con el dúo de rap de Florida They Hate Change.

“Psykos”, Yung Lean y Bladee

Uno de los cuatro miembros del colectivo de rap Drain Gang — ese es Bladee (pronunciado “Blade”) — y el prodigio del rap emo Yung Lean se unieron para el lanzamiento sorpresa de “Psykos” a principios de este año, una colección de hip hop inyectado con rock y pop depresivo alérgico a géneros. Es un disco fatalista para una generación perdida y soñadora, y puede que necesite algunas escuchas para que estos suecos conecten. Pero una vez que su música lo hace, suena como un documento surrealista del momento actual.

“Dunya”, Mustafa

El cantante canadiense-sudanés Mustafa con su álbum “Dunya” (que se traduce del árabe como “el mundo”) impacta como una tradición folclórica antigua y suena a poesía. (Después de todo, es Mustafa The Poet, aunque también ha obtenido créditos de escritura para artistas como The Weeknd, Shawn Mendes, Camila Cabello y los Jonas Brothers). Ha dicho que el álbum trabaja para “preservar y celebrar la vida ordinaria en el barrio”, lo que se articula delicada y propositivamente a través de viñetas de amor, pérdida y su natal Toronto. Leaving Toronto, específicamente, es para llorar — un emotivo tributo a su ciudad y a su hermano fallecido, quien fue asesinado a tiros el año pasado.

“Night Reign”, Arooj Aftab

La artista astral folk-jazz pakistaní-estadounidense Arooj Aftab es celebrada en ciertos círculos y carece de visibilidad en otros: es ganadora de un Grammy y ha sido nominada los últimos tres años consecutivos y está nominada para dos más en 2025. Ha actuado en la Casa Blanca. A principios de este mes, ofreció un conjunto evocador en “The Late Show with Stephen Colbert”, una bienvenida interrupción de los tipos de artistas que normalmente adornan la televisión nocturna estadounidense. Pero está lejos de ser un nombre familiar, aunque probablemente sea la artista favorita de tu artista favorito. Sea cual sea el caso, su cuarto álbum es un testimonio de su grandeza. “Night Reign” combina culturas y géneros para un hermoso matrimonio.

“Eels”, Being Dead

Aquellos que declaran que ya no hay bandas de rock and roll simplemente no están escuchando lo suficiente. Entre en escena los excéntricos de Austin Being Dead, cuyo segundo álbum “Eels” es una colección asimétrica de punk, adoración a Devo, una grabación de un conductor de autobús que ha tenido suficiente, armonías psicodélicas y otras sensibilidades extravagantes que los convierten en la mejor banda de rock de radio universitaria en la historia reciente. Y si eso no es suficiente para convencer a un no creyente, la prueba está en su productor: el ganador del Grammy John Congleton (St. Vincent, Tegan and Sara) tomó las riendas en la colección de 16 pistas. Y su firma significa algo.

“Across the Tracks”, Boldy James & Conductor Williams

El rapero de Detroit Boldy James a menudo trabaja encontrando un único — y singular — productor con quien trabaja estrechamente para un álbum distintivo. Este año, halló un compañero en el productor de Kansas City Conductor Williams para “Across the Tracks”, un disco de rap excelente, lleno de bucles y de ensueño. Está ahí desde el salto. La introducción Terms and Conditions está repleta de sensibilidades soul vintage e indiscutibles rimas.

“Sentir que no sabes”, Mabe Fratti

En una época en la que los músicos famosos se esfuerzan por evitar la categorización, la chelista nacida en Guatemala y radicada en Ciudad de México, Mabe Fratti, lo vive. Su álbum, “Sentir que no sabes”, prospera en la incertidumbre de su título. Sus composiciones inventivas contorsionan su instrumento, así como trompetas, tambores y pianos, en algo que se asemeja al jazz de forma libre. ¿O es pop post-punk? ¿Folk experimental electro? Estas composiciones nunca son del todo disonantes, pero sí son inusuales, torcidas. Aquí, el lenguaje se pierde y es algo maravilloso.

“Absolute Elsewhere”, Blood Incantation

Es una falla de la imaginación que las listas de música “mejores de” a menudo no tengan en cuenta el metal y sus subgéneros, a pesar de ser consistentemente una de las formas musicales más populares en todo el mundo. Pero a veces un álbum de metal es demasiado grandioso para ignorarlo. Ese es el caso de la banda estadounidense de death metal Blood Incantation, cuyo cuarto álbum de estudio Absolute Elsewhere asombró incluso a los oyentes más transitorios del género por su espíritu de rock progresivo, desvíos de sintetizador, insinuaciones juguetonas de kraut, ritmos explosivos y voces desgarradoras. Es cinematográfico.

“Great Doubt”, Astrid Sonne

Hay algo en el agua en Dinamarca. En 2024, algunas de las cantautoras más emocionantes provinieron del país escandinavo: ML Buch y Clarissa Connelly, así como de Casier. Pero son las canciones folclóricas y clásicas del Great Doubt de Astrid Sonne las que realmente nos impactaron. Responde a la pregunta: ¿Cómo sonaría realmente una compositora clásica haciendo música pop experimental y embrujada con pianos desafinados, instrumentos de viento y metales? Resulta que suena genial.

“Diamond Jubilee”, Cindy Lee

La aparición de Cindy Lee ha sido descrita como el resultado de un “anti-hype”, un neologismo de Internet que no significa mucho más que “publicidad limitada que inspira intriga”. Lee — el alter ego drag de Patrick Flegel de Women, un pilar del rock indie canadiense desde principios de la década de 2010 — lanzó originalmente esta joya lo-fi como un enlace de YouTube sin marcar. “Diamond Jubilee” resonó con oyentes ávidos y curiosos — el tipo de personas que no se desaniman por el hecho de que escuchar este álbum, en algún momento, significaba sentarse con sus dos horas y 32 minutos completos. Pero es el rock psicodélico y de garaje ambicioso y expansivo de Lee lo que les hace volver.