Spotify Wrapped 2024: así puedes ver tus canciones y artistas más escuchados del año

Ciudad de México, 04 de diciembre (SinEmbargo).- El momento del año más esperado por los usuarios de Spotify por fin ha llegado. Desde hoy mismo, ya es posible echar la vista atrás y ver el resumen de las canciones, artistas, álbumes o podcasts que más se han escuchado durante los últimos doce meses.

El Spotify Wrapped 2024 ya está disponible y este año se ha consolidado como una tendencia en redes sociales. Según datos de la plataforma, más de 225 millones de usuarios interactuarán con Wrapped 2024.

Para la edición de 2024, Spotify ha vuelto a crear una presentación interactiva que va mostrando la música y los programas de podcasts que más se han escuchado con el paso de los meses en formato de stories, al más puro estilo de Instagram. Si quieres ver tu resumen personalizado, a continuación te mostramos cómo puedes hacerlo paso por paso.

This year contained multitudes. So will your Wrapped. Coming Soon. #SpotifyWrapped pic.twitter.com/Po2764Ppyv

— Spotify (@Spotify) November 27, 2024