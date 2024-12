VIDEOS ¬ Guatemalteco quema a mujer viva en el Metro de NY. Desata furia antimigrante

Ciudad de México/Nueva York, 24 de diciembre (SinEmbargo).– Una colombiana nacionalizada estadounidense que es candidata republicana propuso, por medio de un video donde simula ejecutar extrajudicialmente a un migrante, matar a los sin-papeles que cometan algún delito en lugar de deportarlos, y es apenas una muestra de la furia antimigrante que se ha desatado en las últimas horas en Estados Unidos.

Un guatemalteco está acusado de quemar viva a una mujer en el Metro de Nueva York, en un hecho que conmovió a todo Estados Unidos. El caso ha sido difundido fuertemente por la derecha y la ultraderecha estadounidense, de Elon Musk a líderes políticos, para pedir la deportación de millones de extranjeros. En realidad ni siquiera es necesario que lo pidan. El Presidente electo Donald Trump ha prometido que lo hará a partir del 20 de enero, que es cuando entra en la Casa Blanca.

NEW: Texas Congressional candidate Valentina Gomez releases video demonstrating the punishment she wants for illegal aliens who k*ll Americans.

"It's that simple: public executions for any illegal that r*pes or k*lls an American."@ValentinaForUSA pic.twitter.com/P0BzoVhaxN

— Eric Daugherty (@EricLDaugh) December 23, 2024