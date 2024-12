VIDEOS ¬ Un avión con 67 personas a bordo se estrella en Kazajistán; hay 38 muertos

En la aeronave siniestrada viajaban 67 personas, incluidas los cinco miembros de la tripulación. Aunque el Presidente de Azerbaiyán se encontraba de camino a Rusia, interrumpió sus planes para regresar a atender la emergencia.

MADRID, 25 (EUROPA PRESS).- Al menos 38 personas han muerto y otras 29 han resultado heridas tras estrellarse este miércoles cerca de la ciudad kazaja de Aktau el avión de Azerbaijan Airlines en el que viajaban y que cubría la ruta que une la capital de Azerbaiyán, Bakú, y Grozny, capital de la región rusa de Chechenia.

En el avión siniestrado viajaban 67 personas, entre las que se encontraban cinco miembros de la tripulación, ha informado el Ministerio de Asuntos Exteriores de Azerbaiyán. La mayoría de los viajeros son azerbaiyanos, si bien hay rusos, kazajos y kirguises. A la espera de más información, se ha confirmado la muerte de los pilotos.

El Viceprimer Ministro de Kazajistán, Kanat Bozumbayev, ha hablado de la muerte de 38 personas, todas ellas aún por identificar. "Los cuerpos están en mal estado, la mayoría quemados", ha contado. Entre los 29 heridos hay 11 en estado grave, según recoge el portal de noticias TengriNews.

No obstante, las autoridades de Azerbaiyán elevaron el número de supervivientes a 32, por lo que todas estas cifras podrían no ser definitivas.

Apenas transcurridas un par de horas de vuelo, el avión solicitó aterrizar de emergencia. Debido a la fuerte niebla en Grozni, fue desviado primero a Majachkalá, en el Daguestán ruso, y después a Aktau, donde finalmente se estrelló a unos tres kilómetros del aeropuerto de esta ciudad situada a orillas del mar Caspio.

El Presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, ha interrumpido su viaje a Rusia, donde tenía previsto asistir a una cumbre en San Petersburgo, y ha regresado a Bakú. "Expreso mi más sentido pésame a las familias de los fallecidos en el accidente (...) Deseo a las víctimas una pronta recuperación", ha manifestado.

Aliyev, ha dado orden de poner en marcha una comisión para investigar lo ocurrido y ha enviado una delegación para que viaje hasta el lugar del siniestro. Mientras tanto, ha explicado que "hay diferentes versiones" de lo que ha ocurrido, pero que aún es "demasiado pronto" para sacar conclusiones.

"La información que se me ha facilitado es que el avión desvió su rumbo debido al empeoramiento de las condiciones meteorológicas y comenzó a volar hacia el aeropuerto de Aktau, donde se produjo el accidente", ha contado al llegar a Bakú.

"Una gran tragedia se ha abatido sobre el pueblo de Azerbaiyán", ha dicho Aliyev, quien ha decretado para este jueves 26 de diciembre día de luto nacional.

El motivo del siniestro está siendo investigado. Algunas informaciones apuntan a que la tragedia se produjo como consecuencia del impacto de una bandada de pájaros contra la aeronave, mientras que otros medios aseguran que explotó a bordo una bombona de oxígeno, provocando que los pilotos perdieran el control del aparato.

Por su parte, la comunidad internacional ha expresado sus condolencias por lo ocurrido, entre ellos el Presidente de Kazajistán, Kassym-Jomart Tokayev, quien ha prometido plena colaboración con las autoridades azerbaiyanas; el de Turquía, Recep Tayyip Erdogan; o el serbio Aleksandar Vucic, entre otros.

El Kremlin también ha enviado sus muestras de apoyo, a través de su portavoz, Dimitri Peskov, quien ha informado de que el Presidente Vladímir Putin ha conversado con Aliyev para hacerle llegar su solidaridad.

"Nos solidarizamos profundamente con quienes perdieron a sus seres queridos en este accidente aéreo", ha dicho Peskov. Se estima que una quincena de ciudadanos rusos viajaban en el avión.

