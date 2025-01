VIDEOS ¬ Conductor atropella a multitud en Nueva Orleans; hay 10 muertos y 30 heridos

MADRID 1 Ene. (EUROPA PRESS).– Al menos diez personas han muerto este miércoles y otras 30 han resultado heridas por un atropellamiento masivo en una transitada calle de la ciudad de Nueva Orleans, en el estado de Luisiana, según han informado las autoridades locales estadounidenses.

El incidente ocurrió hacia el final de las celebraciones de Nochevieja en Nueva Orleans y horas antes del inicio del AllState Bowl, un duelo de cuartos de final de fútbol americano universitario que se celebra en el Caesars Superdome de la ciudad. Se esperaba que miles de personas asistieran al evento.

NOLAREADY: There has been a mass casualty incident on Canal and Bourbon Street. Get yourself away from the area. Visit https://t.co/AyuRn38guC for details.

El atropello se ha producido sobre las 03:15 horas (hora local) entre las calles Bourbon e Iberville, según ha informado la cadena de televisión local WGNO, afiliada a ABC News.

Los heridos fueron trasladados a cinco hospitales locales, indicó NOEMS.

Testigos dijeron a la reportera de CBS News Kati Weis que un camión se estrelló contra una multitud en Bourbon Street a alta velocidad, y luego el conductor salió y comenzó a disparar un arma, y la policía respondió al fuego.

Un portavoz del Departamento de Policía de Nueva Orleans dijo a CBS News que “los informes iniciales indican que un automóvil podría haber atropellado a un grupo de personas. Se desconocen las lesiones, pero se han reportado víctimas mortales”.

El Gobernador de Luisiana, Jeff Landry, utilizó la plataforma X para referirse al incidente ocurrido la mañana del miércoles en Bourbon Street, calificándolo como un “horrendo acto de violencia”.

A horrific act of violence took place on Bourbon Street earlier this morning.

Please join Sharon and I in praying for all the victims and first responders on scene.

I urge all near the scene to avoid the area.

— Governor Jeff Landry (@LAGovJeffLandry) January 1, 2025