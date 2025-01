El Senado de EU aprueba nominación de Marco Rubio como Secretario de Estado.

Por Armando Hernández

Los Ángeles, 20 de enero (LaOpinión).- El Comité de Relaciones Exteriores del Senado aprobó este lunes por unanimidad la nominación como Secretario de Estado a Marco Rubio, un duro detractor de China y firme defensor de Israel, como Secretario de Estado del Presidente Donald Trump.

La mayoría de los 100 miembros del Senado respaldaron a Rubio mientras la votación continúa días después de que el miembro de largo plazo de los comités de relaciones exteriores e inteligencia del Senado aprobara sin problemas su amistosa audiencia de confirmación.

Se este modo, Rubio se convierte en el primer hispano y el primer funcionario al frente de esa cartera con un español totalmente fluido. Es el primer nominado por Trump en obtener la confirmación del Senado.

Senador desde 2010, Marco Rubio, que no recibió un solo voto en contra de su confirmación, se ha ganado durante los años el respeto de sus compañeros de la Cámara, lo que facilitó una confirmación rápida para el cargo, a diferencia de otros nominados para el gabinete mucho más polémicos.

Congratulations to Marco Rubio on his unanimous confirmation as Secretary of State—the first in President Trump's Cabinet.

America is back and entering a golden age. 🇺🇸 pic.twitter.com/zXVyHqAICH

— The White House (@WhiteHouse) January 21, 2025