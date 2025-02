El Presidente de EU anuncia ataques aéreos contra planificador de ISIS en Somalia.

Ciudad de México, 1 de febrero (SinEmbargo).– El Presidente Donald Trump informó que la mañana de este sábado ordenó ataques aéreos contra el planificador principal de los ataques de la organización terrorista Estado Islámico (ISIS, por sus sigla en inglés) y otros miembros que él reclutó y dirigió en Somalia.

Según Trump, estos individuos, que se escondían en cuevas, representaban una amenaza para Estados Unidos y sus aliados. Los ataques destruyeron las cuevas y mataron a muchos terroristas sin causar daños a civiles.

Desde su cuenta en la red Truth Social, el Presidente de Estados Unidos afirmó que el ejército estadounidense había estado siguiendo a este planificador de ataques de ISIS durante años, pero que la administración de Joe Biden no actuó con la rapidez necesaria para eliminar la amenaza.

"¡Yo sí lo hice!", exclamó Trump en su publicación. Además, envió un mensaje claro a ISIS y a cualquier otro grupo que intente atacar a los estadounidenses: "¡LOS ENCONTRAREMOS Y LOS MATAREMOS!"

El Secretario de Defensa, Pete Hegseth, detalló que "nuestra evaluación inicial es que varios operativos murieron en los ataques aéreos y ningún civil resultó herido".

Según fuentes oficiales, el objetivo principal era un estratega de ISIS responsable de múltiples atentados. Su eliminación debilita la presencia del grupo en la región.

In coordination with the Federal Government of Somalia, U.S. Africa Command conducted airstrikes against ISIS-Somalia on Feb. 1, 2025. https://t.co/4zg8XnMIw9 pic.twitter.com/ntgiwiHR50

Los ataques se ejecutaron con apoyo del Gobierno somalí. Se utilizaron drones y misiles guiados para impactar escondites en zonas montañosas.

Medios locales reportaron al menos seis ataques en sitios clave de Al-Miskaad, incluyendo Qurac, Buqo, Wangable y Dhasaan.

Trump calificó la ofensiva como una victoria contra el terrorismo y advirtió que EU seguirá persiguiendo a quienes amenacen su seguridad.

Secretary of Defense Pete Hegseth confirms that under orders from President Donald Trump, U.S. Africa Command carried out several precision-airstrikes today against “ISIS-Somali Operatives” in the Golis Mountains of the Republic of Somaliland. According to ongoing assessments,… pic.twitter.com/lTTU03JhGm

— Niv Calderon (@nivcalderon) February 1, 2025