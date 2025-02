Karla Sofía Gascón llora tras acusaciones de racismo; defiende su nominación al Oscar

Karla Sofía Gascón, protagonista de Emilia Pérez, enfrenta críticas por antiguos mensajes en redes. La actriz se disculpó, negó insultos y aseguró que no renunciará a su nominación.

MADRID, 3 Feb. (Europa Press) .-La semana pasada salieron a la luz antiguas publicaciones en redes sociales de Karla Sofía Gascón, la protagonista de Emilia Pérez y nominada al Oscar a la mejor actriz, de contenido ofensivo y racista. Tras pedir disculpas a través de varios comunicados, y desactivar su cuenta de X, la interprete ha concedido ahora su primera entrevista en la que, entre lágrimas, aseguraba no haber "cometido ningún crimen", además de negar la veracidad de algunos de los textos, como aquel en el que presuntamente insultaba a su compañera de reparto Selena Gómez.

"Lo primero que quiero hacer, sin lugar a dudas, es pedir disculpas, mis más sinceras disculpas, a todas las personas que se pueden haber sentido ofendidas por las formas que tengo de expresarme en mi pasado, en mi presente o en mi futuro", expuso la actriz en una entrevista a CNN en Español.

"Yo no puedo renunciar a una nominación al Oscar porque no he cometido ningún crimen ni he hecho daño a nadie. Ni soy racista ni soy nada de lo que toda esta gente se ha encargado de intentar hacer creer a los demás que yo soy", se defendió Gascón en la entrevista en la que reiteraba muchos de los puntos ya expuestos en sus comunicados remitidos a los medios y en una disculpa publicada en Instagram el fin de semana.

En esta entrevista, que según apunta Deadline se llevó a cabo sin el conocimiento o consentimiento previos de Netflix, la distribuidora de Emilia Pérez en Estados Unidos, la intérprete expresó que, en su opinión se la había "juzgado, condenado, sacrificado, crucificado y apedreado" sin juicio ni posibilidad de defenderse.

La actriz denunció así que se habían buscado cosas que había dicho o escrito en un momento u otro, muchas de las cuales ni siquiera reconocía como suyas, para hacerle parecer mala persona y sacarlas "justo cuando más daño puede hacer", durante el periodo de votación de los Premios de la Academia de Hollywood. "Ya no es ni siquiera que gane, ya es intentar que no esté ahí", apuntó la intérprete.

"He defendido siempre los valores de todas las personas, los derechos sociales, los derechos individuales del ser humano. He luchado y he apoyado siempre, por supuesto a las personas negras, que son con la causa que yo más me siento identificada en estos momentos, porque han sido un pueblo que ha sido masacrado y violentado y apartado en muchas ocasiones de nuestra historia y en las que me siento reflejada con lo que me está pasando a mí ahora en este momento", explicó Gascón.

La actriz abordó así las acusaciones de racismo a raíz de algunos de sus antiguos mensajes, como aquellos en los que llamaba a George Floyd, "un drogadicto estafador". La intérprete esgrimió además que "desgraciadamente" en el pasado había usado sus redes sociales más "como un diario", lleno de reflexiones y no como algo que pudiese llegar a influir en la gente.

En la entrevista, de una hora de duración, Gascón abordó varios temas más, rememorando por ejemplo hechos que le habían afectado en su vida, como los atentados del 11M, cuando le impactó comprobar el parecido entre personas que había visto rezando en el interior de un tren con las que luego perpetraron esos atentados o la muerte de su hermano, siendo ella muy pequeña, algo que le hizo guardar un "resquemor" a los seres humanos

Karla Sofía niega los insultos a Selena Gómez

Por otro lado, entre las publicaciones de Gascón que resurgieron, se encontraba una en referencia a Selena Gómez, su compañera de reparto en Emilia Pérez, en la que la acusaba de ser una "rata rica que se hace la pobre desgraciada siempre que puede y nunca dejará de fastidiar a su exnovio y su esposa".

No es mío, por supuesto. Yo jamás he dicho nada de mi compañera, defendió Gascón, explicando que entre todas las publicaciones había muchas que no eran suyas. Tal y como revela la intérprete, ella misma se puso en contacto con Gómez para asegurarle que esos comentarios insultantes no eran de su autoría. Y me respondió automáticamente: "Sabes que estoy contigo al doscientos por ciento", afirmó la protagonista de Emilia Pérez.

