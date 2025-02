Reclamos de Trump a México hacen casi imposible la idea de legalizar la mariguana

La iniciativa para la regulación del consumo de la mariguana cumplió tres años congelada en el Senado de la República. Aunque desde 2021 el dictamen fue aprobado en la Cámara de Diputados, se estancó con los senadores por falta de consenso en diversos temas. Mientras que una de sus principales impulsoras, Olga Sánchez Cordero, considera que no es el momento adecuado para volver a promover el tema por la relación bilateral con Estados Unidos y su presión para detener el tráfico de drogas, principalmente, el fentanilo.

Ciudad de México, 8 de febrero (SinEmbargo).- “En esta coyuntura con el tema de la drogadicción en Estados Unidos, no sería un momento políticamente correcto tratar nuevamente de impulsar la regulación de la mariguana”, reconoció Olga Sánchez Cordero, quien en 2018, antes de que Andrés Manuel López Obrador asumiera, presentó una iniciativa, entonces como Senadora, que proponía la expedición de la Ley General para la Regulación y Control de Cannabis, con el fin de contar con un marco legal para el uso de la mariguana con fines personales, científicos y comerciales. Hoy, esa Ley Cannabis parece no tener futuro y bastante se debe a la relación entre México y Estados Unidos, a las presiones de Donald Trump.

La iniciativa fue aprobada en el Senado, luego pasó a la Cámara de Diputados dónde la modificaron y fue aprobada pero regresó a la Cámara de Senadores donde desde diciembre de 2021 está congelada pues ni en la Comisión de Salud avanzó por falta de consenso en temas como la creación de un instituto federal, la edad mínima para el consumo y la trazabilidad de semillas.

Y para impulsar otra propuesta, ahora como Diputada federal, la Ministra en retiro considera que no es el momento adecuado por las presiones contra el gobierno de México por parte del recién iniciado gobierno de Trump.

“No es el momento adecuado sobre todo por nuestra relación bilateral. Los americanos están reclamando que tienen muchísimas muertes por los opioides. Claro, ellos no ven que la demanda está ahí y que las armas se introducen a México, ellos lo único que ven es que hay más de 100 mil personas muertas al año por fentanilo pero nada tiene que ver fentanilo con la marihuana. Pero al final del día, identifica todo con la palabra droga”, comentó en entrevista con SinEmbargo.

Trump sólo entiende la palabra “droga”

Olga Sánchez Cordero se describe como una convencida del uso de la mariguana, no sólo en temas medicinales, también lúdicos; “cada día se descubren mayores beneficios como en el autismo, esquizofrenia o epilepsia pues la planta (cannabis) disminuye enormemente los efectos de cada uno de estos padecimientos”.

Por ejemplo, el Departamento de Epilepsia del centro Estudios en Neurociencia y Sistemas Complejos de Argentina ha obtenido resultados en pacientes con epilepsia crónica fuerte que usan aceites de cannabidiol; su investigación demostró que en estas personas se redujeron la frecuencia de sus crisis así como sus niveles de ansiedad y depresión.

Y sobre el autismo, según el Departamento de Neurología Pediátrica de la Facultad de Medicina de Çukurova, en Turquía, el cannabis es recomendable para tratar el autismo pues un estudio que realizaron demostró disminución de los problemas del comportamiento, incremento del lenguaje expresivo, mejora de la cognición y aumento de la interacción social.

Pese a todo esto, Sánchez Cordero aseguró que, por ahora, no es el momento de avanzar en el tema: “Él (Trump) entiende droga, entiende ‘mis drogadictos se están muriendo’, entiende que tiene un problema seriecísimo en materia de adicciones y no va a entender las diferencias entre una droga como en fentanilo y la mariguana”.

Aunque el uso medicinal de la mariguana está avalado desde 2017, se mantiene el pendiente de legislar sobre el consumo lúdico o recreativo, aún después de que en 2018 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional la prohibición absoluta del consumo lúdico o recreativo de la mariguana por atentar contra el "libre desarrollo de la personalidad", lo que provocó que ordenara al Congreso de la Unión emitir una regulación en esta materia.

La Corte fijó un plazo para que el Poder Legislativo acatara la indicación, pero éste a caducado en distintas ocasiones. En marzo de 2021, la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular un paquete de reformas y la ley federal que regularían el consumo de la mariguana en México, su uso con fines de investigación y el aprovechamiento industrial de sus derivados, y que dotan a la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic) de más funciones para su regulación, como la emisión de las diferentes licencias. Pero el documento se turnó al Senado de la República, donde al parecer morirá congelado.

Como Diputada federal, la ex ministra no promoverá el tema, por ahora, pero espera que en el futuro próximo, con una coyuntura no tan delicada (a la actual con Trump), se pueda avanzar.

¿En qué consistía la ley para regular la mariguana?

La iniciativa propuesta por Olga Sánchez Cordero para regular el uso lúdico y recreativo de la mariguana en el país establecía que cualquier adulto que deseara fumar podría hacerlo, aunque con varias restricciones.

Además, señalaba que la Comisión Nacional contra las Adicciones, que depende de la Secretaría de Salud y sin experiencia en labores de regulación, supervisaría el proceso de producción, desde la siembra hasta la cosecha, y daría los permisos para crear asociaciones o clubes de consumo.

Establecía que el Estado promovería campañas para inhibir el consumo en menores de 25 años y que las empresas deberían atenerse a un etiquetado estricto con la leyenda “solo para venta en México”, tener empaques sellados a prueba de niños y poner advertencias sobre los efectos nocivos a la salud, similares a las de las cajetillas de tabaco.

Uno de los más grandes avances en esta propuesta era que la posesión personal de hasta 28 gramos de marihuana sería legal.

Con esto, México se perfilaba como el tercer país del mundo en legalizar la mariguana en todo su territorio, después de Canadá y Uruguay pero todo se quedó en una propuesta, en un intento que cada vez se vislumbra más difícil, al menos los próximos 4 años, con Donald Trump en la Presidencia de Estados Unidos.

Nancy Gómez https://www.sinembargo.mx/author/nancy-gomez/ Nancy Gómez es reportera especializada en periodismo judicial, de datos, derechos humanos y género. Egresada de la FCPyS de la UNAM.