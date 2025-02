Trump invoca leyes de 1798 para justificar su fobia hacia los migrantes y expulsarlos

Por Alicia Mariscal

Reino Unido, 7 de febrero (The Conversation).- El lunes 20 enero, coincidiendo con el Blue Monday (“el lunes triste”), Donald Trump pronunció su discurso de investidura y se convirtió en el Presidente número 47 de los Estados Unidos.

Sus palabras no estuvieron exentas de polémica, al afirmar que para la política oficial del Gobierno sólo hay dos géneros (masculino y femenino), llamar el “tonto regalo” al Canal de Panamá, anunciar su propuesta de denominar Golfo de América al Golfo de México, explicar su intención de poner fin al Green New Deal o amenazar con invocar la Ley “de enemigos extranjeros” (Alien Enemies Act) de 1798.

Aunque muchos de los asistentes aplaudiesen esta última medida, una gran parte de ellos probablemente desconozca que se trata de una Ley aprobada por el Congreso de los Estados Unidos hace más de 200 años bajo el mandato de John Adams, el segundo Presidente de los Estados Unidos, quien sucedió a George Washington.

Su objetivo era proteger a los ciudadanos estadounidenses, en caso de que se declarase la guerra con Francia (la Cuasi-Guerra), de los extranjeros que entraban en el país, pues se consideraba que estos podían suponer un peligro para la seguridad nacional.

La Ley “de enemigos extranjeros” (Alien Enemies Act) formaba parte de las leyes “sobre extranjería y sedición” (The Alien and Sedition Acts), al igual que estas otras tres:

Alien Enemies Act of 1789 - I feel like we will hear about this one quite a lot in the foreseeable future.

The Alien Enemies Act of 1798 was one of the four laws collectively known as the Alien and Sedition Acts, passed by the Federalist-dominated U.S. Congress during the… pic.twitter.com/w05tySOr7N

— Peter Zablocki (@_HistoryShorts) November 14, 2024