El acero y el aluminio pagarán 25% al entrar a EU. Le pega a México, pero más a otros

Ciudad de México, 10 de febrero (SinEmbargo).– Donald Trump formalizó su amenaza e impuso un arancel del 25 por ciento a todo el acero y aluminio que ingrese a los Estados Unidos, una medida que tiene una dedicatoria a China, pero que golpeará a Canadá y a México, sus dos socios comerciales.

La medida anunciada por Trump contempla nuevos aranceles amparado en la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial, la cual le permite al Presidente de EU aplicar restricciones comerciales por razones de seguridad nacional. Este mismo recurso fue utilizado por Trump en 2018, durante su primer mandato, para gravar el acero y el aluminio.

El domingo, Donald Trump dijo que estas tarifas se aplicarían "a todos" los países. "Cualquier acero que venga a Estados Unidos va a tener que tener un 25 por ciento de arancel. También el aluminio. 25 por ciento para los dos", dijo Trump desde el Air Force One en declaraciones a la prensa estadounidense.

The New York Times dice este lunes que la medida de Trump “apuntaría principalmente a los aliados estadounidenses, pero en el fondo ataca a su némesis de larga data: China”. En ese sentido, menciona que los cinco principales proveedores de acero al mercado estadounidense en enero fueron Canadá, seguido de Brasil, México, Corea del Sur y Alemania. En el tema del aluminio refiere que Canadá también ha liderado las exportaciones de aluminio a Estados Unidos, mientras que los Emiratos Árabes Unidos, Rusia y China están muy por detrás.

El Times menciona que aunque China no exporta mucho acero o aluminio directamente a Estados Unidos, domina la industria mundial.

“Sin embargo, últimamente las exportaciones chinas de acero y aluminio están aumentando porque su economía está en dificultades, lo que socava la demanda interna. Muchas de estas exportaciones de bajo costo se han destinado a aliados estadounidenses como Canadá y México, que a su vez exportan una parte importante de su propia producción más cara a Estados Unidos. Otras exportaciones chinas de metales se han destinado a países en desarrollo como Vietnam, que ahora compra enormes cantidades de acero semiprocesado de China, lo termina y luego lo reexporta como acero vietnamita a compradores de todo el mundo”, destaca el texto de Keith Bradsher, jefe de la oficina de Beijing de The Times y quien comenzó a cubrir el comercio internacional del acero en 1991.

Bradsher refiere que el aumento de las exportaciones chinas ha molestado a los productores y sindicatos de trabajadores en Estados Unidos. Sobre todo porque el exceso de apartamentos vacíos en el gigante asiático ha impulsado un desplome del mercado inmobiliario y un estancamiento abrupto de la construcción.

Precisamente esta caída de los precios ha afectado a la industria siderúrgica estadounidense, un electorado políticamente poderoso en regiones electorales clave.

En ese sentido, CNBC refiere que “tal vez no sea sorprendente que el mayor ganador de los aranceles comerciales sea probablemente Estados Unidos” luego de que las importaciones de acero de Estados Unidos han disminuido sustancialmente durante la última década, según muestran los datos oficiales, con una caída del 35 por ciento entre 2014 y 2024, a pesar de un aumento anual del 2.5 por ciento a 26.2 millones de toneladas métricas el año pasado.

