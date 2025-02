ENTREVISTA ¬ Trump nominó a un títere en DEA: Vigil; "los vuelos espía son puro show"

En entrevista para el programa "Noticias a las dos", Mike Vigil afirmó que la nominación de Terrence Cole para encabezar la DEA es solo una pantalla dentro de la agencia y calificó a "Terry" como un perfil débil.

Ciudad de México, 12 de febrero (SinEmbargo).- Mike Vigil, exjefe de operaciones internacionales de la DEA, afirmó que el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump nominó a un "títere" para encabezar la agencia antidrogas, en referencia a Terry Cole. Además, señaló que los vuelos espías de aeronaves estadounidenses en territorio mexicano "son puro show".

En entrevista para el programa "Noticias a las dos" que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire, Mike Vigil señaló que la nominación de Terry Cole, para convertirse en el nuevo director de la DEA, demuestra que Trump está eligiendo para su gabinete a personajes a los cuales pueda manipular libremente.

—¿Es una figura que Trump va a controlar, lo va a tener como títere? —se le preguntó.

—Totalmente. Yo creo que Trump manda un mensaje de nuevo de que en realidad no le importa combatir las drogas. Terry Cole es una persona que tiene un perfil muy débil, él fue supervisor en dos colaciones, cuando fue un jefe de grupo en Dallas, Texas y dos, estuvo en México como subdirector de la DEA por un año y un mes. Nunca fue encargado de una división de la DEA, no llegó al servicio ejecutivo —respondió Vigil.

El exjefe de operaciones internacionales de la DEA afirmó que a diferencia del primer mandato de Trump, en donde algunos miembros de su gabinete cuestionaban sus decisiones, en esta ocasión el Presidente está rodeado de radicales que piensan igual que él.

"Trump es una persona corrupta y además no es capaz para ser Presidente. Cuando fue Presidente la primera vez tenía a mucha gente que le decía ‘no puedes hacer eso’, pero ahora ha seleccionado a radicales para que trabajen con él, ellos también son ineptos. Yo siempre ehe dicho que él puede conseguir un mejor gabinete en una mueblería barata. Todo esto que está haciendo Trump es puro show y me alegra que Claudia Sheinbaum no se está dejando llevar por esas estupideces".

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, nominó ayer a Terrance Cole para encabezar la DEA. A través de su cuenta en Truth Social, el magnate republicano destacó la carrera de casi 22 años del funcionario, especialista en el tráfico de fentanilo y quien ha sido crítico de la estrategia de seguridad de México.

En abril de 2020, Cole, ya como exagente de la DEA, afirmó en una entrevista con el sitio ultraconservador Breitbart que "los cárteles de la droga mexicanos trabajan de la mano con funcionarios corruptos del gobierno mexicano en los altos niveles"

"Si el contribuyente promedio tuviera un entendimiento básico de cómo estos dos grupos trabajan juntos todavía en este momento, estaría asqueado. A veces, es difícil saber quién es quién cuando se trata con cárteles, la policía federal, las fuerzas militares y el gobierno federal” , sostuvo en esa plática.

Trump ha descrito a Cole como un "veterano" de la DEA "con misiones en Colombia, Afganistán y Ciudad de México" . Cole actualmente se desempeña como secretario de seguridad pública y seguridad nacional de Virginia. Cole pasó 22 años en la DEA desempeñando funciones de coordinación, incluida la de jefe de personal y director ejecutivo del jefe de operaciones globales de la DEA. También se desempeñó como representante de la agencia ante el Consejo de Seguridad Nacional. Se retiró de la agencia en 2020 con el título de director regional interino para México, Canadá y América Central.

La propuesta se dio cinco días después de que la Fiscalía General de Estados Unidos, dirigida por Pam Bondi, emitiera un memorando en el que solicita la “eliminación total de los cárteles y las organizaciones criminales transnacionales”, y de los contantes señalamientos de Trump hacia México por su supuesta falta de acciones para detener el trasiego de droga.

Al respecto, Mike Vigil insistió en que la nominación de Terry Cole para encabezar la DEA es pura apariencia y es solo una pantalla dentro de la agencia.

"Yo creo que va a ser una pantalla dentro de la agencia. Esta designación de los cárteles como grupo terroristas nada mas se trata de tres cosas. Número uno, permite que Estados Unidos vayan cargando cuentas bancarias y bienes raíces de esos grupos, eso ya tenemos décadas haciéndolo. Segundo, sancionan a ciudadanos que tienen vínculos con empresas de estos grupos, y tercero, trata de prevenir que ellos entren a los Estados Unidos".

Respecto a los vuelos de aeronaves de Estados Unidos en el espacio aéreo internacional y las presuntas labores de espionaje por parte del Gobierno estadounidense, Mike Vigil aseguró que se trata de "puro show" por parte de Trump.

"Todo esto es puro show de Donald Trump, los aviones de espiaje, poner tropas en la frontera, designar a los carteles como grupos terroristas".

El exagente de la DEA afirmó que el Presidente norteamericano trata de dar la impresión de que está emprendiendo acciones y grandes esfuerzos por el bien de su país, pero no es así.

"Donald Trump quiere dar la impresión a la gente ignorante que votaron por él como que está haciendo algo, que está haciendo un esfuerzo grande. Esa designación no va a tener impacto y mucha gente piensa que eso permite que Estados Unidos entre con soldados a invadir a México, no para nada".

Nancy Gómez y Manuel González https://www.sinembargo.mx/author/nancy_gomez_y_manuel_gonzalez/