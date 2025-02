“Es un dictador”: Washington se vuelve contra el Presidente de Ucrania, antes aliado

MADRID 19 Feb. (EUROPA PRESS).- El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó a su par ucraniano, Volodímir Zelenski, de ser un "dictador" si no celebra elecciones y le recomendó actuar con rapidez si no quiere quedarse sin "ningún país" que poder gobernar; a la par que lo ha acusado de "entrar en una guerra que no se podía ganar".

El mandatario estadounidense lanzó una publicación en su perfil oficial en redes sociales en la que le ha recomendado a Zelenski "moverse rápido", mientras que ha puesto en valor que Washington está ya negociando "con éxito" el fin de la guerra con la parte rusa, algo que "solo Trump y la Administración Trump pueden hacer".

En este punto, el magnate subrayó sus propios esfuerzos para acabar con el conflicto en Ucrania, que se aproxima ya a su tercer aniversario, y ha aprovechado para acusar a su predecesor en el cargo, Joe Biden, así como las potencias europeas de no haber intentado con todos sus esfuerzos acabar con la guerra.

Think of it, a modestly successful comedian, Volodymyr Zelenskyy, talked the United States of America into spending $350 Billion Dollars, to go into a War that couldn’t be won, that never had to start, but a War that he, without the U.S. and “TRUMP,” will never be able to settle.…

