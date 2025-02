VIDEO ¬ Milei agradece a Musk su política de recortes y le obsequia una motosierra

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 20 de febrero (SinEmbargo).- El Presidente de Argentina, Javier Milei, tuvo una aparición sorpresa en la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC, por sus siglas en inglés), en la que regaló una motosierra al magnate Elon Musk, aliado reciente del mandatario estadounidense Donald Trump.

Desde el centro de convenciones, Milei apareció con un regalo para Musk, el cual se volvió de culto durante su campaña presidencial de 202. Esta se trató de una reluciente motosierra de hoja plateada y cuerpo rojo con la inscripción "Viva la libertad, carajo", símbolo de la austeridad fiscal.

Llegó la motosierra a DOGE...!!!

The Chainsaw has arrived at DOGE...!!!

VIVA LA LIBERTAD CARAJO

Cc: @elonmusk pic.twitter.com/jr7vwwGFKU

— Javier Milei (@JMilei) February 20, 2025