Presidente de Argentina se lava las manos: No sé nada de criptomonedas, quería ayudar

Javier Milei se deslinda del escándalo por la criptomoneda $LIBRA, cuyo colapso afectó a miles de inversores. Asegura que sólo "difundió" la iniciativa.

Ciudad de México, 17 de febrero (SinEmbargo).- Javier Milei, Presidente de Argentina, concedió esta tarde una entrevista a la cadena local TN donde se lavó las manos por el fraude generado con la criptomoneda $LIBRA que él mismo promocionó desde sus redes sociales y que el sábado pasado generó, en cuestión de horas, pérdidas millonarias a miles de inversionistas.

Milei y su equipo más cercano –incluida su hermana Karina Elizabeth– en la Presidencia están señalados en Argentina y a nivel internacional de supuestamente armar la megaestafa con los empresarios y desarrolladores de la cripto, entre ellos Hayden Davis.

Lo conocí, dijo, en una fintech que organizó Mauricio Novelli –uno de los grandes amigos de Milei–, a quien definió como "un tipo super creativo". "En ese evento conocí a un montón de gente", agregó el Presidente.

Sobre la responsabilidad del titular de la firma Kelsier en esta megaestafa, y si debe ser considerado como el principal responsable, Milei respondió que "eso lo decidirá la justicia". Y en torno a su propia responsabilidad por lo sucedido, simplemente dijo que no tuvo nada qué ver: "El propio Davis dice que yo de criptomonedas no sé nada. Mi especialización es crecimiento económico con o sin dinero. Soy especialista en hacer crecer una economía, algo que lo estoy logrando. Y también soy especialista en bajar la inflación, algo que también estoy logrando".

En entrevista exclusiva con Jonatan Viale en el programa “¿La Ves?” de la cadena argentina TN dijo que recomendó la criptomoneda “por querer darle una mano a esos argentinos me comí un cachetazo”.

-El presidente no recomendó un activo financiero?

-Nono, para nada, difundió algo que era bueno para la Argentina La estafa millonaria más grande de la historia. Gobierno inviable pic.twitter.com/mm0ysw7JNQ — Arrepentidos de Milei (@ArrepentidosLLA) February 17, 2025

También argumentó que no son 44 mil afectados. Serán unos cinco mil, dijo, y aseguró que entre esos no hay argentinos:

–¿Cuántos son los afectados?, le preguntó el entrevistador.

Lo primero que hay que entender, respondió Milei, “es que ahí había muchísimos bots. No son 44 mil personas de ninguna manera. En el mejor de los casos se trata de cinco mil personas”.

–No importa, son muchas personas, le dijo lo interrumpió el periodista.

“Okey, cuando vos tenés en cuenta que son cinco mil personas y te diría que la chance de que haya argentinos es muy muy remota, lo que es importante entender es que son personas hiperespecializadas en este tipo de instrumentos”.

-Alguna vez soñaste con meterte en política?

-No, nunca, no me gusta la política Caputo es músico ahora parece, el de la deuda de 50 mil millones de dólares debe haber sido otro pic.twitter.com/6K8QSLhBD8 — Arrepentidos de Milei (@ArrepentidosLLA) February 17, 2025

Esto no es un tema menor, agregó. “Porque los que entraron ahí, y esto es muy importante entenderlo, y esto es clave, todos los que entraron ahí, que de hecho lo hicieron de manera voluntaria, sabían muy bien en lo que estaban entrando. Es decir, son operadores de volatilidad. Es decir, son personas que operan con la volatilidad. Sabían muy bien el riesgo al que estaban entrando, no es que no saben de qué se trata”, argumentó.

El Presidente también defendió con furor su inocencia y dijo que está siendo acosado por la oposición.

“No cometí ningún error porque actué de buena fe. Cuando miro la repercusión política, puedo decir ´tengo algo para aprender´. Tengo que aprender que asumí la Presidencia y seguí siendo el Javier Milei de siempre. Lamentablemente lo que me demuestra esto es que tengo que levantar los filtros y no puede ser fácil llegar a mí“, planteó.

Milei dijo que ya pidió que intervenga la Oficina Anticorrupción pues quiere “que se investigue a todos, incluido a mí mismo. Algo que no pasaba. Si alguien se llevó algo, es algo que no me corresponde decir a mí. Y por eso creamos una unidad de investigación”.

Además de estos argumentos, Milei acusó a la oposición de atacarlo y de querer su cabeza.

"NO PROMOCIONÉ LA ESTAFA, SOLO LA DIFUNDÍ"

????? pic.twitter.com/q9I0s7srKI — Arrepentidos de Milei (@ArrepentidosLLA) February 17, 2025

“El peronismo me pide el juicio político, pero ellos nunca explicaron dónde está toda la plata que se llevaron. ¿Dónde están los 600 palos verdes que se llevó Néstor Kirchner?”, preguntó el Presidente argentino en la entrevista exclusiva que dio a la cadena TN.

También le dijo a Jonatan Viale que no tiene miedo que “me volteen”. “El verdadero ponzi de la Argentina nos llevó al 60 por ciento de la pobreza. Con la economía creciendo y la inflación de 1 por ciento saben que no pueden ganar. Ellos van a defender el estatus quo. Hablan de estafa, pero la mayor estafa fue el kirchnerismo”, expuso.

“Va a caer la espuma y la evidencia va a quedar clara. Están nerviosos, saben que las encuestas les dan muy abajo. Saben que la economía está en recuperación”. Y consideró que “en medio del proceso electoral, la economía va a estar creciendo un siete por ciento y la inflación va a estar en un uno por ciento”.

Las evidencias y acusaciones crecen y crecen

De acuerdo a The Solana Post la criptoestafa promocionada por Javier Milei hizo que 74 mil 698 personas perdieran 286 millones de dólares y 25 de ellas perdieran más de un millón cada una.

En una publicación que realizó el medio, detalló que los afectados se desglosaron de la siguiente forma:

71 mil 369 personas perdieron más de 10 mil dólares.

dos mil 409 perdieron entre 10 mil y 50mil dólares.

438 perdieron entre 50 mil y 100 mil dólares.

318 perdieron entre 100 mil y 250 mil dólares.

87 perdieron más de 250 mil dólares

52 perdieron más de 500 mil dólares

Alrededor de 25 personas perdieron más de un millón de dólares.

"No estafé 44.000 personas. Hay muchos BOTS, estafé SOLO 5.000 personas" Bots? "Solo"? Está renunciando en vivo? pic.twitter.com/1zLPLewnDe — Arrepentidos de Milei (@ArrepentidosLLA) February 17, 2025

El escándalo estalló cuando Milei compartió en X un mensaje sobre $LIBRA, criptomoneda que aseguraba financiar proyectos en Argentina. Su publicación disparó el valor del activo, pero pronto se desplomó cuando algunos inversores retiraron sus fondos.

Sobre su publicación inicial en X, explicó que le había dado "difusión para que aquellos que necesitan aplicar el financiamiento lo puedan hacer". Sin embargo, al recibir críticas, eliminó el tuit.

"Publico el tuit, empiezan a aparecer personas diciendo que me hackearon la cuenta. Eso es falso. No tengo nada que ocultar", afirmó Milei. Aseguró que fijó el mensaje para demostrar que lo había publicado él mismo, pero luego decidió retirarlo ante la ola de comentarios negativos.

El mandatario también negó que el fraude haya afectado a un gran número de argentinos. "Como mucho serán cuatro o cinco. La gran mayoría de los inversores son chinos y estadounidenses", declaró.

El escándalo del $LIBRA comenzó el 14 de febrero, cuando Milei publicó en X un mensaje sobre la iniciativa "Viva la Libertad Project", ligada a la criptomoneda. Su difusión provocó que el valor del activo se disparara, pero horas después, cuando un grupo de inversores mayoritarios vendió sus tenencias, el precio colapsó.

-Por momentos no te das cuenta que sos presidente?

+Es que yo no me siento como si fuera presidente Y PERO SOS EL PRESIDENTE GORDO VOLVÉ A INTRATABLES DELINCUENTE pic.twitter.com/JdsHh99jcV — Arrepentidos de Milei (@ArrepentidosLLA) February 17, 2025

Miles de usuarios se quejaron de haber perdido su dinero tras confiar en el tuit del Presidente. Al notar la reacción negativa, Milei borró el mensaje y negó cualquier vínculo con el proyecto.

Consultado sobre su conocimiento del ecosistema cripto, Milei aclaró: "Mi especialización es en crecimiento económico, no soy especialista en criptomonedas, sino un tecnooptimista".

Pese a las críticas, el presidente insistió en que su intención era fomentar el desarrollo tecnológico en Argentina. "Me pareció una herramienta interesante", dijo.

"Por querer darle una mano a los argentinos me comí un cachetazo", lamentó el mandatario, aunque reiteró que el episodio no afecta su credibilidad internacional.

El caso ha derivado en denuncias por estafa y advertencias sobre la necesidad de mayor regulación en el mercado cripto. Milei, sin embargo, insistió en que fue un "problema entre privados".

Se cae la excusa estupidísima de que "estaba mal asesorado" o que "no lo cuidan". Viale le intentó tirar centros, pero no hubo caso. "Nadie del gobierno se mandó ninguna cagada". Toda suya, admitido pic.twitter.com/DLXKQU0bi9 — Arrepentidos de Milei (@ArrepentidosLLA) February 17, 2025

El Presidente argentino pidió a la Oficina Anticorrupción que investigue el caso. “Que se investigue a todos, incluido a mí mismo. Algo que no pasaba. Si alguien se llevó algo, es algo que no me corresponde decir a mí. Y por eso creamos una unidad de investigación”.

Luego aprovechó para criticar a la oposición y los acusó de "querer su cabeza", tras el amague de un juicio político en su contra.

“El peronismo me pide el juicio político, pero ellos nunca explicaron dónde está toda la plata que se llevaron. ¿Dónde están los 600 palos verdes que se llevó Néstor Kirchner?”.

"Los que entraron lo hicieron de manera voluntaria y sabían a dónde estaban entrando. Sabían del riesgo", insistió.

La única autocrítica de Milei es que "no se tomó vacaciones, porque es adicto al trabajo". Un tipo que hizo 20 viajes por el mundo con la hermana. De yapa, defiende a Scioli jugando al padel mientras se incendia el país. Que manera de boludear a la gente pic.twitter.com/fI2BWnF1Wq — Arrepentidos de Milei (@ArrepentidosLLA) February 18, 2025