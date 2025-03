IMÁGENES ¬ Zapatos, mochilas, papeles. Los hornos. El rancho de Jalisco desde adentro

La Fiscalía de Jalisco ha compartido una relación para que las personas intenten identificar si los cientos de pantalones, playeras, vestidos, blusas, faldas, camisas, mallas, boxers, shorts, mochilas, bolsos, zapatos y papeles son pertenencias de sus familiares desaparecidos en una entidad que lidera las cifras de este delito.

Ciudad de México, 13 de marzo (SinEmbargo).– Las imágenes han sido comparadas con el exterminio de los campos de concentración nazis. Ciertamente no corresponden al genocidio judio, sino al rancho Izaguirre de la localidad de La Estanzuela, en el municipio de Teuchitlán, en Jalisco, situado a unos 64 kilómetros de Guadalajara. No es una zona de difícil acceso y aún así cuando las autoridades del estado, durante el Gobierno del emecista Enrique Álfaro, y la Guardia Nacional aseguraron este predio no se percataron de los cientos de zapatos, pantalones, vestidos y bolsas que ahí se encontraban, vestigios de un horror que aún no ha sido explicado.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Jalisco —la misma que en un inicio no registró los hallazgos que hoy concentran toda la atención del país— compartió una lista de un total de 493 objetos que fueron rescatados en este lugar, el cual se cree que era un campo de adiestramiento del Cártel Jalisco Nueva Generación, de acuerdo a lo que han denunciado.

Se trata de pantalones, playeras, vestidos, blusas, faldas, camisas, mallas, boxers, shorts, mochilas, bolsos, zapatos y papeles. Son cientos y la Fiscalía ha compartido una relación para que las personas intenten identificar si son pertenencias de sus familiares desaparecidos en una entidad que lidera las cifras de este delito, pese a lo cual el Gobierno de Enrique Alfaro dejó de aportar información al Registro Nacional.

El colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco fue el que descubrió todos estos objetos en el rancho que ya había sido asegurado en un operativo de la Guardia Nacional realizado el 18 de septiembre de 2024, en el que fueron detenidas 10 personas y rescatadas dos víctimas que habían sido privadas de su libertad. En ese primer momento se informó además de un cadáver que había sido localizado cubierto con plástico. Sin embargo, en aquella ocasión no se localizaron más indicios. O eso dijeron las autoridades.

“Sabíamos por medio de la televisión que este predio fue campo de adiestramiento donde los cárteles reclutaban personas y ahí las tenían, pero nunca nos imaginamos que íbamos a encontrarnos con hornos crematorios, llegamos a pensar que más bien eran cuerpos sepultados pero no, la sorpresa fue habernos encontrados con estos restos humanos", comentó el martes pasado Raúl Servín, integrante del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, a los periodistas Nancy Gómez y Manuel González de SinEmbargo.

Ese mismo martes 11 de marzo, el Fiscal General Alejandro Gertz anunció que abriría una investigación sobre los fallos de la Fiscalía de Jalisco “Vamos a establecer una investigación de lo que ocurrió ahí, porque ese hallazgo lo hizo un grupo ciudadano, después de que hubiera habido una serie de operaciones en los alrededores”.

Este miércoles, el Gobernador Pablo Lemus se deslindó de la administración de Alfaro al sostener que aunque lo ocurrido proviene del gobierno anterior él cooperará para esclarecer lo ocurrido. En ese sentido indicó que la Fiscalía General de la República (FGR) atraerá las investigaciones sobre el hallazgo.

"No podía haber pasado desapercibido, tan no pasó desapercibido que en septiembre la Guardia Nacional incautó el lugar y de septiembre a marzo 5 no se hizo nada. En marzo 5 los colectivos de búsqueda son quienes encontraron esto que ahora está apareciendo en las noticias. A mí me da pena ver cómo las autoridades se pasan la bolita", comentó el exrector de la Universidad de Guadalajara, Víctor Manuel González Romero a “Los Periodistas”.

"Es increíble que no hayan visto los 400 pares de zapatos, que no los hayan visto en septiembre, es increíble que no hayan visto el altar a la Santa muerte donde fueron encontrados los crematorios", señaló González Romero.

El exrector expone en un estudio cómo en este Gobierno se registraron 24 mil desaparecidos, cuando en el sexenio anterior del priista Jorge Aristóteles Sandoval desaparecieron menos de 7 mil, el incremento ha sido del 258 por ciento. Los desaparecidos en el registro histórico de Jalisco son 33 mil, pero más de 9 mil desaparecidos en este sexenio no han sido localizados.

En cuanto a homicidios dolosos, según los mismos datos, se cometieron 12 mil 409 durante la administración de Enrique Alfaro, mientras que durante el gobierno de que le antecedió, el de Sandoval Díaz, hubo 9 mil 1, un incremento del 38 por ciento.

La percepción de inseguridad en Jalisco, en el cierre del anterior sexenio de Jorge Aristóteles Sandoval era del 73.6 por ciento. El último dato en el cierre de la administración de Enrique Alfaro es de 74.3 por ciento de percepción de inseguridad en Jalisco. En impunidad, el índice de los delitos que no son investigados, es de 99.1 por ciento.

