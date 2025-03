Bukele recibe a 238 miembros del “Tren de Aragua”, la nueva obsesión de Trump

MADRID, 16 (EUROPA PRESS).- Un total de 238 miembros de la organización criminal venezolana del Tren de Aragua más una veintena de integrantes de la Mara Salvatrucha fueron expulsados desde Estados Unidos (EU) al Centro de Reclusión para Terroristas (CECOT) de El Salvador a través de una polémica Ley estadounidense que capacita a su Presidente, Donald Trump, a recurrir a poderes de guerra para acelerar las deportaciones de migrantes indocumentados acusados de pertenencia a organizaciones terroristas.

El anuncio ha sido realizado al unísono en redes sociales por el Presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y el Secretario de Estado de EU, Marco Rubio, quien precisó que la expulsión afectó a un total aproximado de 273 encarcelados: más de 250 miembros del Tren de Aragua, de los cuales 238 ya están en territorio salvadoreño, y dos líderes más 21 subordinados de la Mara Salvatrucha, la MS-13.

"El Salvador se ha comprometido a mantenerlos en sus excelentes cárceles a un precio justo, lo cual también ahorrará dinero a nuestros contribuyentes", hizo saber Rubio, quien describe a los expulsados como "extranjeros enemigos", antes de agradecer la contribución del Presidente salvadoreño, Nayib Bukele, "el líder más fuerte en el tema de seguridad de nuestra región y un gran amigo de Estados Unidos".

El término empleado por Rubio coincide con el usado por la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, la Ley que invocó Trump el pasado sábado y que concede al mandatario amplísimas competencias para expulsar gente del país.

La Ley, que a grandes rasgos se salta todo el proceso migratorio habitual, está diseñada para ser invocada si Estados Unidos está en guerra con otro país, o si una nación extranjera ha invadido Estados Unidos o amenaza con hacerlo y capacita a la Administración a deportar inmediatamente a los detenidos. Durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial, se utilizó para justificar la detención y expulsión de migrantes alemanes, austrohúngaros, italianos y japoneses.

Today, the first 238 members of the Venezuelan criminal organization, Tren de Aragua, arrived in our country. They were immediately transferred to CECOT, the Terrorism Confinement Center, for a period of one year (renewable).

— Nayib Bukele (@nayibbukele) March 16, 2025