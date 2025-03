Estados Unidos niega agua a Tijuana por quejas de Texas; "excelente", dice Ted Cruz

Por Carlos Álvarez Acevedo

Tijuana, 21 de marzo (Zeta).- La Subsecretaria de Estado para el Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos (DOS, por sus siglas en inglés), rechazó el pasado lunes 17 de marzo, por primera vez en la historia, una solicitud especial del Gobierno de México para una entrega de agua del río Colorado para Tijuana, Baja California, en represalia por fallas en la entrega de agua del río Bravo a agricultores de Texas.

Rafael Edward Cruz, mejor conocido como Ted Cruz, Senador de Estados Unidos por el estado de Texas desde 2013 y precandidato presidencial del Partido Republicano en 2016, calificó como “excelente” la decisión de la Subsecretaria de Estado para el Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de EU.

Mexico's continued shortfalls in its water deliveries under the 1944 water-sharing treaty are decimating American agriculture--particularly farmers in the Rio Grande valley. As a result, today for the first time, the U.S. will deny Mexico's non-treaty request for a special…

Un día antes, Cruz informó que recibió a agricultores y ganaderos de todo el Valle del Río Grande, junto a Brooke Rollins, titular del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés), y a Mónica De La Cruz, miembro, por Texas, de la Cámara de Representantes de EU, desde 2023.

“En el último Congreso, presenté y avancé la primera legislación que impone sanciones a México y retiene ayuda por incumplimiento. Pronto lo volveré a hacer en este Congreso, pero también estoy trabajando con la Administración [de Donald] Trump para imponer consecuencias a México ahora mismo”, previó Cruz.

El 20 de marzo de 2025, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que México sí cumplía con la entrega de cuotas de agua a Estados Unidos, establecida en el tratado binacional de 1944.

Durante su conferencia de prensa matutina —llevada a cabo desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional—, la titular del Poder Ejecutivo Federal informó que su Gobierno atendóa el tema, a través de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), el organismo encargado de administrar las aguas en los límites entre México y Estados Unidos.

“¿Sí está cumpliendo México con sus cuotas, Presidenta?”, la preguntó un reportero. “Sí, pues depende, sí. Ha habido menos agua, eso es parte del problema y por eso es importante. Recientemente firmé un acuerdo que venía desde el Presidente [Andrés Manuel] López Obrador sobre este tema, se va atender para que se conozca que ya se está atendiendo”, respondió.

I was proud to lead the effort in the U.S. Senate to secure this $280 million block grant, which is critical for Texas producers in the Rio Grande Valley, and to work with Secretary Rollins and President Trump in getting it across the finish line. @SecRollins is a champion of… pic.twitter.com/iV8OZ82z4U

El 19 de marzo de 2025, Rollins anunció un acuerdo de subvención de 280 millones de dólares, entre el USDA y el Departamento de Agricultura de Texas (TDA, por sus siglas en inglés), para brindar un alivio económico crucial a los agricultores y productores elegibles del Valle del Río Grande, que “sufren el continuo incumplimiento de México de sus obligaciones de suministro de agua según el Tratado de Aguas de 1944”.

“Estos fondos ayudarán a compensar algunas de las pérdidas que enfrentan los productores agrícolas debido a que México no entregó agua a EU de acuerdo con el Tratado de Aguas de 1944 […] Durante mi visita de hoy a McAllen, Texas, tuve la oportunidad de recorrer la granja Rio Fresh y organizar una mesa redonda con agricultores del sur de Texas. Saben que este alivio es un primer paso, pero la verdadera solución a este problema es obligar a México a cumplir con sus obligaciones”, abundó Rollins.

“El hecho es que Estados Unidos tiene muchas herramientas para contrarrestar la mala fe y el incumplimiento de México. Joe Biden nunca las usó. El Presidente Trump sí. Afortunadamente, @POTUS ya está dando resultados”, finalizó la titular de la USDA.

Today, I hosted farmers and ranchers from across the Rio Grande Valley, with USDA Secretary @BrookeLRollins and @RepMonicaDLC.

Their situation is dire. Mexico is refusing to comply with its obligations under the 1944 Water Treaty to provide water from the Rio Grande to the US,… pic.twitter.com/EIGV0Rxt3m

— Senator Ted Cruz (@SenTedCruz) March 19, 2025