Primer Ministro canadiense se queja de aranceles de Trump. México guarda silencio

Ciudad de México, 26 de marzo (SinEmbargo).- El Primer Ministro canadiense Mark Carney fue el primero en pronunciarse tras la imposición de aranceles del 25 por ciento a automóviles importados a Estados Unidos anunciada este miércoles por parte de Donald Trump, y calificó las tarifas como un "ataque directo" contra Canadá y los trabajadores automotrices de ese país. Además, advirtió que las relaciones entre ambas naciones están "en proceso de ruptura" por culpa de Trump.

En conferencia de prensa desde Kitchener, Ontario, el mandatario destacó que este nuevo arancel podría causar un daño sustancial al sector automotriz canadiense, aunque pidió esperar a ver la orden escrita firmada por Trump para tener claridad sobre el tema.

En ese sentido, Carney declaró que espera hablar con el Presidente estadounidense, ya que no han tenido comunicación desde que el el Primer Ministro asumió el cargo el 14 de marzo.

LIVE: my response to Trump’s new tariffs • EN DIRECT : ma réponse aux nouveaux tarifs de Trump https://t.co/DthLtEklwm

El Presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, anunció esta tarde la aplicación de un arancel de 25 por ciento a “todos los automóviles que no se fabriquen en Estados Unidos” a partir del próximo 2 de abril y aseguró que los vehículos fabricados dentro del país o tendrán “absolutamente ningún arancel”.

Tras el anunció, el asistente especial del Presidente y Subsecretario de Prensa Principal de la Casa Blanca, Harrison Fields, detalló que las piezas de automóviles que cumplan con el T-MEC permanecerán libres por el momento.

Además, puntualizó que el arancel del 25 por ciento aplicará a los vehículos de pasajeros importados (sedán, SUV, crossovers, minivans, furgonetas de carga) y camionetas ligeras, así como a las piezas clave de automóviles (motores, transmisiones, piezas del tren motriz y componentes eléctricos), con procesos para ampliar los aranceles sobre piezas adicionales si es necesario.

🚨Today, President Donald J. Trump signed a proclamation invoking Section 232 of the Trade Expansion Act of 1962 to impose a 25% tariff on imports of automobiles and certain automobile parts, addressing a critical threat to U.S. national security.

The 25% tariff will be applied…

— Harrison Fields (@HFields47) March 26, 2025