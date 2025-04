Aspirantes a juzgadores arrancan sus campañas con videos. ¿Qué tanto pueden hacer?

Soy Harry Cruz, veracruzano, amante de mi tierra y convencido de que la justicia no debe ser un privilegio, sino un derecho real para todas y todos. Hoy arranco este camino como candidato a Juez de Distrito Mixto por el Distrito Judicial 1 de Veracruz, y no lo haré desde un escritorio. Voy a recorrer cada comunidad, escuchar de frente y construir junto a ustedes. Porque la justicia no solo se dicta, se vive, se siente y se defiende. Conóceme, infórmate y descubre mis propuestas. Veracruz merece un juez cercano, justo y humano. 👨‍⚖️⚖️🗳️. #HarryCruzXVeracruz #SoyEl22 #PoderJudicial #poderjudicialdelafederacion #Xalapa #PozaRica #Tuxpan #Papantla #Panuco #Cardel #Chachalacas #Veracruz #juezdedistrito #candidato #VotaHarryCruz #YoXHarryCruz #Conoceme #Elecciones2025MX #INE

♬ sonido original - Harry Cruz