EnVivo ¬ El Papa falleció por un derrame cerebral y colapso cardiovascular: Vaticano

12:10PM ¬ EL PAPA FRANCISCO MURIÓ POR DERRAME CEREBRAL, COMA Y COLAPSO CARDIOVASCULAR IRREVERSIBLE: VATICANO



El Papa Francisco murió por derrame cerebral, coma y colapso cardiovascular irreversible, informó el Vaticano.

5:44AM ¬ SHEINBAUM LAMENTA LA MUERTE DEL PAPA FRANCISCO

Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México, lamentó la muerte del Papa Francisco, a quien recordó como "un humanista que optó por los pobres, la paz y la igualdad".

Sheinbaum Pardo aseguró que "para los católicos y los que no lo son, es una gran pérdida". "Haberlo conocido fue un gran honor y privilegio. Descanse en paz", agregó en su mensaje. -SinEmbargo

4:08AM ¬ MODI MANDA CONDOLENCIAS A CATÓLICOS POR DECESO DEL PAPA

El Primer Ministro de India, Narendra Modi, ha enviado sus condolencias a los católicos tras el fallecimiento del Papa Francisco este lunes, a quien se ha referido como "un ejemplo de compasión, humildad y valentía espiritual para millones de personas en todo el mundo". -EuropaPress

Deeply pained by the passing of His Holiness Pope Francis. In this hour of grief and remembrance, my heartfelt condolences to the global Catholic community. Pope Francis will always be remembered as a beacon of compassion, humility and spiritual courage by millions across the… pic.twitter.com/QKod5yTXrB

4:03AM ¬ PUTIN MANIFIESTA SU PESAR POR LA MUERTE DEL PAPA FRANCISCO

El Presidente de Rusia, Vladímir Putin, ha expresado este lunes sus condolencias por la muerte del Papa Francisco, de quien ha destacado la "gran autoridad internacional" con que contaba y ha ensalzado que era "una persona excepcional". -EuropaPress

3:44AM ¬ IRÁN ENVÍA SUS CONDOLENCIAS "A TODOS LOS CRISTIANOS DEL MUNDO"

El Gobierno de Irán ha expresado este lunes sus condolencias "a todos los cristianos del mundo" por la muerte del Papa Francisco, fallecido a los 88 años en su residencia de la Casa Santa Marta del Vaticano. -EuropaPress

3:44AM ¬ MILEI DESTACA EL LEGADO QUE DEJA EL PRIMER PAPA ARGENTINO

El Presidente de Argentina, Javier Milei, ha lamentado este lunes el fallecimiento del Papa Francisco, recordando su legado y enfatizando que en 2013 se convirtió "en el primer argentino en llegar a liderar la Iglesia Católica, y conducirla con entrega y amor desde el Vaticano". -EuropaPress

3:28AM ¬ LA OMS SE DESPIDE DEL PAPA FRANCISCO, UNA "VOZ PODEROSA"

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha lamentado este lunes la muerte del Papa Francisco, tras lo que ha resaltado que "su voz era humilde, pero poderosa, llena de sabiduría y humanidad". -EuropaPress

Deeply saddened about the passing of His Holiness Pope Francis. He was a humble yet powerful voice of wisdom and humanity.

I had the honour to meet with him several times - each time I felt personally inspired by his humility.

Our troubled world needs more leaders like His… pic.twitter.com/Tgk25zdfYD

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) April 21, 2025