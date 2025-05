Cargo a remesas golpeará consumo en EU: migrantes trabajarán más, pero gastarán menos

Ciudad de México, 24 de mayo (SinEmbargo).– Los casi 4 millones de mexicanos no documentados que viven en Estados Unidos y enviaron gran parte de los 62 mil 500 millones de dólares de remesas a sus familiares que viven en México en 2024, tendrán que considerar nuevos escenarios como trabajar más o quedarse con menos de su salario ante los cambios que perfila hacer el Congreso estadounidense, plantearon analistas financieros.

La Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos aprobó un impuesto de 3.5 por ciento a las remesas que envíen migrantes no documentados al extranjero, incluido México, esto como parte del megaproyecto de recortes fiscales y gastos impulsados por el Presidente Donald Trump; ahora pasará a discusión en el Senado.

Si el gravamen a las remesas sigue avanzando, los migrantes no documentados deberán trabajar más para mantener el monto de dólares que envíen a sus familiares a otros países o, en su defecto, las familias comenzarán a recibir menos dinero. Esta es sólo una de las consecuencias.

La otra: el consumo local. De acuerdo con la Senadora Julieta Ramírez Padilla, este impuesto afectará al consumo local pues los paisanos gastarán menos para poder enviar más dinero a sus familias: "es muy probable que al final del día el paisano termine mandando el dinero aunque le cobren… y por lo tanto, un menor consumo en ese país.

Y es, Latino Donor Collaborative, la contribución de la población migrante en EU es de 781 mil millones de dólares al PIB de ese país, tanto que hasta los mexicanos podrían ser la décima economía más grande del mundo con eso.

“Esta propuesta puede llegar a afectar tanto a las familias que hacen el envío de estos recursos a sus conocidos en México, como también a quienes lo reciben, porque al final, estamos hablando de que el Gobierno de Estados Unidos va a retener el 5 por ciento del monto que se envíe”, dijo en entrevista con SinEmbargo Janneth Quiroz, directora de análisis económico del Grupo Financiero Monex.

“Eso, ¿qué implicaciones puede tener para las personas que radican en Estados Unidos? Pues si tienen como objetivo que no cambie el monto de dólares que envían, entonces tendrían que enviar más para de alguna manera compensar la retención por parte del Gobierno estadounidense”.

Óscar Rojas, doctor en economía, agregó que estas iniciativa es parte de un contexto de agresión general contra la migración, de una visión discriminatoria, y que otra problemática serían los métodos que podrían utilizar las personas migrantes para poder “saltarse” estos impuestos, alternativas no siempre muy seguras.

De acuerdo con un análisis realizado por BBVA México, escrito por los economistas Juan José Li Ng y Carlos Serrano, con el impuesto de 5 por ciento (cifra propuesta en el proyecto original), el costo de enviar 350 dólares de EU a México pasaría de 6 a 23.50 dólares (casi 4 veces el costo actual), una distorsión que provocaría que los migrantes no documentados busquen alternativas para los envíos de dinero.

Li Ng y Serrano señalaron que esta medida del 3.5 por ciento sobre las remesas estaría dirigida principalmente a la población migrante no documentada que envía dinero a sus países de origen y que existe una probabilidad importante de que se apruebe y aplique para el presupuesto fiscal de 2026. “Al afectar únicamente a personas no documentadas, el costo político podría ser relativamente bajo”, aseguraron.

A esto, Janneth Quiroz agregó que las personas que no cuentan con documentos para trabajar de manera legal en Estados Unidos serían los más afectados porque no tendrían poder de negociar con los empleadores para algún tipo de aumento que compense el impuesto a las remesas. En todo caso, quizás la alternativa podría ser otro trabajo, aunque también sin documentos.

Y es que, aunque la redacción de la iniciativa no es completamente clara, se anticipa que las personas con un número válido de Seguro Social (por ejemplo, quienes cuenten con residencia permanente o Green Card) podrían tener derecho a un crédito fiscal para recuperar el monto pagado por este impuesto. Pero sólo estas personas, quienes no tengan alguno de estos papeles, deberán trabajar más, o enviar menos dinero a sus familias.

La directora de análisis económico del Grupo Financiero Monex sostuvo que las afectaciones a las personas que reciben las remesas en México no son específicas, pues algo importante a considerar es el efecto cambiario: el envío se hace en dólares y las familias lo reciben en pesos mexicanos.

Sin embargo, Quiroz indicó que si a mediano plazo ya no alcanzan las remesas que las familias reciben, tendrán que compensar esa retención que va a hacer el Gobierno de Estados Unidos: “No habrá de otra, van a tener que mandar más remesas o en todo caso aquí [México], hacer rendir más lo que reciben para que no se vea perjudicado del todo su patrón de consumo y priorizar recursos”.

El doctor en economía, Óscar Rojas, sostuvo que el impuesto del 3.5 por ciento a las remesas más que una medida para reequilibrar la economía estadounidense, es un símbolo contra las personas migrantes.

“Cobrar impuestos sobre impuestos es muy problemático, rompe muchas convenciones a nivel general de los procesos fiscales en el mundo. Pero sabemos también que con Trump hay un efecto irracional que lanza estas iniciativas por motivos no directamente económicos, sino simbólicos”, explicó.

“Hay una irracionalidad económica dentro de una racionalidad política de Trump en el sentido de supuestamente apretar las tuercas y mostrarse como el todopoderoso, pero ya no en la hegemonía mundial, sino en la ahora hegemonía regional que está tratando de instalar actualmente”, completó.

El impuesto de 3.5 por ciento a las remesas en Estados Unidos es importante para el país porque datos de la Matriz Bilateral de Remesas elaborada por el Banco Mundial (2022), estiman que la proporción de remesas provenientes de ese país a México es del 97 por ciento, lo que lo convierte en el país con el mayor grado de dependencia respecto de los recursos enviados desde la Unión Americana.

Además, el análisis de BBVA México señala que este impuesto podría generar distorsiones artificiales en el mercado y llevar a que las personas migrantes busquen mecanismos alternativos para hacer llegar el dinero a sus países de origen.

Dicha investigación identifica tres posibles alternativas: recurrir al apoyo de familiares y amistades con ciudadanía o residencia en Estados Unidos para canalizar los envíos; podrían optar por bancarizarse para utilizar transferencias interbancarias que no estarían sujetas al impuesto; y es posible que desarrollen múltiples canales informales: “Se podría incentivar la participación de organizaciones criminales en estas actividades”, alertaron.

Óscar Rojas coincide con que una de las primeras opciones es que los migrantes buscarían a terceros para las transferencias pero si “el favor” se vuelve sistemático podría haber otro tipo de cobros: “Un mercado distinto que busque aprovechar estas nuevas condiciones y de la vulnerabilidad de la población migrante”.

La otra vía que mencionó el economista es la criminal al señalar que la frontera entre México y Estados Unidos es “muy porosa” y “hay mucho tráfico de economía criminal que también se puede aprovechar de esta nueva circunstancia, y ese sentido hacer notar que los que están haciendo política pública en Estados Unidos orillan a este tipo de procesos que no convienen a ninguno de los dos países”.

Janneth Quiroz señaló que contra la iniciativa del impuesto a las remesas de Estados Unidos, México no puede hacer mucho más de lo que ha estado haciendo, como el viaje de un grupo de senadores mexicanos a Washington para conversar con funcionarios del departamento de Estado, congresistas e incluso empresarios. Así como los trabajos del embajador Esteban Moctezuma con Christopher Landau, Subsecretario de Estado.

Y aunque es seguro que habría afectaciones tanto para las personas migrantes sin documentos en EU como para las familias que reciben esos recursos, a nivel sistémico parece que no afectaría a la economía mexicana.

“Claro que el flujo de remesas es muy importante, pero con el 3.5 por ciento no podríamos hablar de una afectación sistémica. Cada dólar cuenta, sin duda, desde una visión de justicia económica, pero en términos sistémicos me parece que no pegaría aunque sigue siendo necesaria la resistencia a estas medidas bullying de Trump”, dijo Rojas.