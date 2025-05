Sheinbaum rechaza el impuesto a remesas de EU, pero celebra reducción de 5 a 3.5%

La Presidenta Claudia Sheinbaum habló sobre el avance del plan fiscal de Donald Trump en el que se contempla un impuesto de 3.5 por ciento a las remesas enviadas al extranjero. Al respecto, comentó que se trata de una medida discriminatoria y que afecta también a Estados Unidos.

Ciudad de México, 22 de mayo (SinEmbargo).- La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se pronunció este jueves sobre la aprobación en la Cámara de Representantes de Estados Unidos de un paquete fiscal impulsado por el Presidente Donald Trump, que incluye un impuesto del 3.5 por ciento a las remesas enviadas al extranjero.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria federal expresó su rechazo a esta medida y aseguró que su Gobierno continuará con las negociaciones que ha sostenido hasta ahora para evitar cualquier gravamen que afecte a las economías de ambos países.

"Vamos a seguir hablando ahora con los senadores republicanos y demócratas, de los dos partidos, explicando por qué no es bueno que haya un impuesto a las remesas en nuestro país", dijo la Presidenta, quien señaló que el plan fiscal de Trump falta que sea aprobado por el Senado estadounidense.

Sheinbaum destacó que, aunque el impuesto se redujo de un cinco por ciento inicial a un 3.5 por ciento, México seguirá trabajando para que no se aplique. "Nosotros no queremos que haya impuesto. Entonces vamos a seguir trabajando, informando a todas y todos, pero es algo que vale la pena reconocer, y vamos a seguir trabajando para que no haya ningún impuesto a las remesas que envían nuestros paisanos a sus familias en México", indicó.

La Presidenta subrayó que esta medida no sólo impacta a México, sino también a Estados Unidos, al afectar el flujo económico entre ambos países. Asimismo, apuntó que la medida también representaría un duro golpe a muchos otros países, incluidos algunos en Centroamérica donde las remesas significan una parte sustancial del Producto Interno Bruto (PIB).

"Hay países de Centroamérica en los que las remesas representan el 20 por ciento del Producto Interno Bruto. En nuestro caso, es alrededor del tres por ciento. Entonces es importante para todos los países, incluso para India, pero en realidad México es el único que ha estado hablando con congresistas, haciendo nuestro trabajo con organizaciones en Estados Unidos", resaltó la titular del Ejecutivo federal.

En relación a las conversaciones que se han sostenido con legisladores de EU, Sheinbaum agradeció al Embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, por el trabajo que ha desempeñado en días recientes para abordar el tema, mismo que, dijo, "ha sido muy importante".

"También nuestros paisanos estuvieron enviando cartas, correos electrónicos, posteando en las redes. Y vamos a seguir trabajando sobre este tema para que no haya un impuesto a las remesas, y en particular con México, porque además hay un convenio que establece que no debe cobrarse dos veces el impuesto, que es discriminatorio, pero es bueno por lo pronto que haya bajado de cinco a 3.5", puntualizó la Presidenta.

La aprobación del plan fiscal, bautizado por Trump como “One, Big, Beautiful Bill” (que se traduciría como "El Gran y Hermoso Proyecto de Ley"), se dio con un margen estrecho de 215 votos a favor y 214 en contra en la Cámara de Representantes, y ahora pasará al Senado para su revisión. Además del impuesto a las remesas, el paquete incluye medidas como el aumento del gasto en seguridad fronteriza y la extensión de recortes fiscales de 2017.

Dicho proyecto fue aprobado la noche del domingo por el Comité de Presupuesto de la Cámara Baja de Estados Unidos con 17 votos a favor -todos republicanos- y 16 en contra, de legisladores demócratas. Además, cuatro republicanos conservadores votaron "presente", permitiendo que la propuesta avanzara hacia el Comité de Reglas, paso previo a su votación en el pleno.

Tras la votación del dictamen, el presidente del Comité de Presupuesto, Jodey Arrington, declaró que se dio un paso crucial para "hacer realidad la visión de América Primero del Presidente Trump para el pueblo estadounidense".

Además del impuesto extra a remesas, el proyecto también busca extender las exenciones fiscales de la Administración Trump y añadir nuevas reducciones, entre ellas: eliminación de impuestos sobre propinas y horas extras; deducciones fiscales por préstamos de autos fabricados en EU; así como más beneficios fiscales para personas mayores y familias con hijos.